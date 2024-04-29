姜麗文著性感婚紗開心敬茶 姜大衛全家到賀 阿爸秦沛四萬笑容搶Fo

今日（29日）午時，姜麗文（Lesley）在社交平台分享了在香港補辦婚宴的照片，相中見到一向孝順的Lesley逐一向長輩們敬茶：「與我們的家人一起進行美麗的茶宴，這是多麼美妙的方式來慶祝我們的愛。」

