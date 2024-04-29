姜麗文著性感婚紗開心敬茶 姜大衛全家到賀 阿爸秦沛四萬笑容搶Fo
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今日（29日）午時，姜麗文（Lesley）在社交平台分享了在香港補辦婚宴的照片，相中見到一向孝順的Lesley逐一向長輩們敬茶：「與我們的家人一起進行美麗的茶宴，這是多麼美妙的方式來慶祝我們的愛。」
姜麗文 相隔兩年補辦婚宴
現年38歲的姜麗文（Lesley）與圈外另一半Pakho原定2020年2月2日結婚，當時二人的誓詞已寫好，但卻因疫情而將婚期無奈押後。直至2022年，Lesley終於貼出婚照，宣布與未婚夫已於美國洛杉磯簽紙拉埋天窗，升呢做人妻，不過婚禮當日爸爸秦沛及一眾親朋戚友都未能親自到場，只能全程以視像觀禮，相當可惜！
性感婚紗早已設計好
其實之前Lesley就曾說過一定會在香港擺酒，因為很想穿上婚紗與爸爸一起行禮，然後在所有親友面前向老公示愛，她還稱婚紗早已設計好並由設計師幫手保管，希望老公看見實物後有驚喜，真係甜到漏！而今日她也甜蜜曬出穿著婚紗、與老公的親吻相，並稱對方為「Best Friend（最好的朋友）」，幸福滿溢！
秦沛笑到見牙唔見眼
只見相中秦沛望着心愛的女兒穿著婚紗，眼中流露出無限疼愛與不捨，不過在女兒女婿向他斟茶的一刻，秦沛便笑成四萬咁口，相當搶Fo！而Lesley的四叔姜大衛、四嬸李琳琳及二人的女婿曹永廉等家人也有現身婚宴，為Lesley送上祝福。
撰文：東方新地圖片來源：IG@lesleychianglove