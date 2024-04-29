姜麗文

姜麗文著性感婚紗開心敬茶 姜大衛全家到賀 阿爸秦沛四萬笑容搶Fo

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今日（29日）午時，姜麗文（Lesley）在社交平台分享了在香港補辦婚宴的照片，相中見到一向孝順的Lesley逐一向長輩們敬茶：「與我們的家人一起進行美麗的茶宴，這是多麼美妙的方式來慶祝我們的愛。」

姜麗文 相隔兩年補辦婚宴

現年38歲的姜麗文（Lesley）與圈外另一半Pakho原定2020年2月2日結婚，當時二人的誓詞已寫好，但卻因疫情而將婚期無奈押後。直至2022年，Lesley終於貼出婚照，宣布與未婚夫已於美國洛杉磯簽紙拉埋天窗，升呢做人妻，不過婚禮當日爸爸秦沛及一眾親朋戚友都未能親自到場，只能全程以視像觀禮，相當可惜！

姜麗文 Lesley曾於2022年貼出婚照。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
Lesley曾於2022年貼出婚照。（圖片來源：IG@lesleychianglove）

性感婚紗早已設計好

其實之前Lesley就曾說過一定會在香港擺酒，因為很想穿上婚紗與爸爸一起行禮，然後在所有親友面前向老公示愛，她還稱婚紗早已設計好並由設計師幫手保管，希望老公看見實物後有驚喜，真係甜到漏！而今日她也甜蜜曬出穿著婚紗、與老公的親吻相，並稱對方為「Best Friend（最好的朋友）」，幸福滿溢！

姜麗文 Lesley的低胸婚紗「谷到上心口」，相當養眼。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
Lesley的低胸婚紗「谷到上心口」，相當養眼。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 Lesley稱另一半是自己最好的朋友。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
Lesley稱另一半是自己最好的朋友。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 兩公婆笑容一致，相當有默契。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
兩公婆笑容一致，相當有默契。（圖片來源：IG@lesleychianglove）

秦沛笑到見牙唔見眼

只見相中秦沛望着心愛的女兒穿著婚紗，眼中流露出無限疼愛與不捨，不過在女兒女婿向他斟茶的一刻，秦沛便笑成四萬咁口，相當搶Fo！而Lesley的四叔姜大衛、四嬸李琳琳及二人的女婿曹永廉等家人也有現身婚宴，為Lesley送上祝福。

姜麗文 Lesley與爸爸秦沛。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
Lesley與爸爸秦沛。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 父女相視一笑。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
父女相視一笑。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 爸爸笑到見牙唔見眼！（圖片來源：IG@lesleychianglove）
爸爸笑到見牙唔見眼！（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 姜大衛一家都有出席，包括曹永廉一對仔女。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜大衛一家都有出席，包括曹永廉一對仔女。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 仲有一對新人與雙方父母合照。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
仲有一對新人與雙方父母合照。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 Lesley向四叔四嬸敬茶。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
Lesley向四叔四嬸敬茶。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 四嬸李琳琳更輕摸Lesley的臉。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
四嬸李琳琳更輕摸Lesley的臉。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 今次補辦婚宴，Lesley只簡單地向長輩敬茶。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
今次補辦婚宴，Lesley只簡單地向長輩敬茶。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 只見Lesley全程都帶住幸福笑容。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
只見Lesley全程都帶住幸福笑容。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文 但當聽到長輩祝福時，Lesley都難免眼濕濕。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
但當聽到長輩祝福時，Lesley都難免眼濕濕。（圖片來源：IG@lesleychianglove）

撰文：東方新地圖片來源：IG@lesleychianglove

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