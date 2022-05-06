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姜麗文被問如何與亡母慶祝母親節 高EQ回應獲讚 雙碩士女主播賴彥妤捱轟

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姜麗文近年憑《愛回家‧開心速遞》外傭「Lisa」一角入晒屋，自獲得無綫的女飛躍獎之後，工作機會陸續有來，早前更飛去美國拍荷李活片，雖然只是小角色，已為港爭光。返港後的姜麗文風騷現身《愛回家》宣傳活動，竟被無綫女主播問及如何與母親慶祝母親節，稍為有做功課都知姜麗文1歲時已被母親遺棄，自小由父親秦沛湊大，其生母梁盛子更於16年因病逝世，姜麗文冷靜回答被讚EQ高夠大器﹗

姜麗文 姜麗文早前到荷李活拍戲，不時在社交網分享在美國日常﹗
姜麗文早前到荷李活拍戲，不時在社交網分享在美國日常﹗（圖片來源：[email protected]

姜麗文重投《愛回家》懷抱

姜麗文雖然有好戲爸爸秦沛撐腰，但入行多年她都是靠自己向上爬，去年在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親，演技大獲好評，終於唔使因父之名，姜麗文勁到有得拍荷李活片，完成拍攝後已返港，並重投《愛回家》的拍攝繼續做「Lisa」。日前《愛回家》以母親節為主題搞宣傳活動，無綫娛樂新聞台派出主播賴彥妤到場採訪，賴彥妤在訪問中竟追問姜麗文打算如何跟媽媽慶祝母親節。

姜麗文 姜麗文一開始好興奮講自己在美國完成工作後曾去泰國度假的開心事，講完即被追問如何慶祝母親節。
姜麗文一開始好興奮講自己在美國完成工作後去泰國度假的開心事，講完即被追問如何慶祝母親節。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
姜麗文 主播賴彥妤提問後，即被其他工作人員提醒這個問題對姜麗文並不恰當。
主播賴彥妤提問後，即被其他工作人員提醒這個問題對姜麗文並不恰當。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

姜麗文淡定回應

認識姜麗文的人都知她在1歲時生母已離家，她與哥哥姜文杰都由父親秦沛及祖母照顧，而生母梁盛子16年在加拿大因腦溢血猝逝，姜麗文與姜文杰都沒有前往奔喪，對於生母，姜麗文曾經在訪問中表示對母親沒有太大的感覺，亦沒有記恨。對於突然被賴彥妤問及如何與母親慶祝，姜麗文沒有一絲尷尬，反而笑著回應，這時可能有工作人員發現這條問題出事，賴彥妤即驚青望向攝影師，不過姜麗文就續說：「我哋屋企傳統係幾搞笑，反而父親節會同媽咪（繼母）一齊慶祝，因為細個嘅時候，爸爸要飛來飛去做嘢，媽咪基本上係做咗爸爸嘅角色；而母親節係同爸爸慶祝，因為有好幾年爸爸做單親爸爸，因為爸爸今年喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐飯畀佢食，而我亦DIY做咗小小禮物畀佢，呢度唔講賣個關子！」

姜麗文 看賴彥妤當場的反應，一對驚慌眼望住鏡頭，不過姜麗文好專業，唔止冇尷尬，仲答得好大方。
看賴彥妤當場的反應，一對驚慌眼望住鏡頭，不過姜麗文好專業，唔止冇尷尬，仲答得好大方。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
姜麗文 姜麗文表示多年來的母親節都與父親秦沛一起慶祝。
姜麗文表示多年來的母親節都與父親秦沛一起慶祝。（圖片來源：[email protected]

去片！睇姜麗文訪問

網民斥主播冇做功課

訪問片段出街後，有網民在無綫娛樂新聞台的Facebook留言：「依家啲記者真係冇做好功課喎！咁尷尬嘅嘢，姜麗文答得好好呀」、「小姜的母親已經不在，記者訪問她怎樣慶祝母親節時，最好先了解情況」等等，該名女主播賴彥妤是去年的落選港姐，簽約無綫後被派去無綫娛樂新聞台做主播，演出及採訪經驗半年都冇，相信經過今次事件，下次做訪問應該會更加謹慎。

姜麗文 27歲的無綫娛樂新聞台主播賴彥妤。
27歲的無綫娛樂新聞台主播賴彥妤。（圖片來源：[email protected]
姜麗文 賴彥妤去年12月才上場做主播，採訪經驗半年都冇。
賴彥妤去年12月才上場做主播，採訪經驗半年都冇。（圖片來源：[email protected]

賴彥妤參加港姐28強止步

賴彥妤今年27歲，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁兩個碩士同深造文憑學位，19年參加英國華裔小姐攞冠軍，21年參選香港小姐時被封「英國學霸」，不過最後28強止步，其愛好是跳拉丁舞、滑水及畫畫，更有八級鋼琴資格，絕對是內外兼備。

姜麗文 賴彥妤去年參選港姐時的官方照。
賴彥妤去年參選港姐時的官方照。（圖片來源：[email protected]

賴彥妤百變靚相

重溫秦沛為爭撫養權變窮

姜麗文與父親秦沛感情深厚，早前在商台節目《1圈圈 星光背後》，姜麗文公開講親生母親：「我親生媽咪喺我1歲前已經走咗，我真係冇乜feeling，亦唔係嬲，爸爸為咗可以keep我同哥哥可以喺埋一齊，佢乜嘢都畀晒佢(生母)，我非常之感恩，覺得爸爸好偉大。嗰陣86年，爸爸啱啱贏咗《 癲佬正傳 》金像獎最佳男配角 ，佢為咗我哋再變番窮喎！嗰時阿爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」

姜麗文日前接受商台節目訪問。
姜麗文接受商台節目訪問。（圖片來源：《1圈圈 星光背後》影片截圖）
姜麗文覺得爸爸秦沛非常偉大。
姜麗文覺得爸爸秦沛非常偉大。（圖片來源：[email protected]

秦沛是Long D爸爸

姜麗文表示，曾經睇住秦沛在高溫40度下拍古裝戲，兩兄妹深深感受到父親的偉大，所以無論兒時讀書或出來工作，他們都會更加努力，盡力做好自己。姜麗文與哥哥姜文杰自小在加拿大長大，因為秦沛要搵錢養家，經常與一對子女分隔兩地，談到父親與她的相處，姜麗文說：「其實佢係Long D爸爸，成日工作飛來飛去，不過佢成日都寫嘢同畫嘢，又會送禮物畀我哋，等我哋覺得佢成日都陪住我哋。」

姜麗文 秦沛曾為爭一對子女撫養權，花光所有興蓄。
秦沛曾為爭一對子女撫養權，花光所有積蓄。（圖片來源：[email protected]
姜麗文 姜氏兄妹從小看著爸爸辛勤養家，自然特別生性。
姜氏兄妹從小看著爸爸辛勤養家，自然特別生性。（圖片來源：[email protected]

姜麗文從來冇買過名牌

姜麗文曾與哥哥姜文杰自資出碟，以歌手身份在香港出道，錢賺唔到生活拮据，他們都從來不向父親伸手：「爸爸實在太勤力喇，佢已經76歲，我憑乜嘢用佢多年嚟儲嘅錢呢？佢係咪應該用呢啲錢同我媽咪(指繼母)享受生活過二人世界呢？我到依家都未買過名牌，自己生存到就冇問題。」即使秦沛曾提議出錢畀姜麗文買樓做首期，她都拒絕。

姜麗文表示長大後從不伸手問爸爸拎錢。
姜麗文表示長大後從不伸手問爸爸拎錢。（圖片來源：[email protected]
為了實現歌星夢，姜麗文試過連60蚊的士多啤梨都買唔起。
為了實現歌星夢，姜麗文試過連60蚊的士多啤梨都買唔起。（圖片來源：[email protected]

60蚊盒士多啤梨都買唔起

當姜麗文回憶與哥哥姜文杰耗盡20萬積蓄，製作三首歌的EP，就更加點滴在心頭：「我咃除咗租錄音室，仲要請樂手，攝影師同拍MV……好快已經使咗20萬。第一年做新人，我哋只賺咗萬幾蚊，試過窮到去超巿，想買一盒好想食嘅士多啤梨，60蚊我都買唔起，最後喊住走，好彩阿爸唔知呢件事，嗰陣時真係好辛苦！」

姜麗文與哥哥姜文杰曾入行做歌手。
姜麗文與哥哥姜文杰曾入行做歌手。（圖片來源：東方新地圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected] 娛樂新聞台、[email protected]、《1圈圈 星光背後》影片截圖、東方新地圖片庫資料或影片來源：[email protected]

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