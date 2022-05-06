姜麗文被問如何與亡母慶祝母親節 高EQ回應獲讚 雙碩士女主播賴彥妤捱轟

姜麗文近年憑《愛回家‧開心速遞》外傭「Lisa」一角入晒屋，自獲得無綫的女飛躍獎之後，工作機會陸續有來，早前更飛去美國拍荷李活片，雖然只是小角色，已為港爭光。返港後的姜麗文風騷現身《愛回家》宣傳活動，竟被無綫女主播問及如何與母親慶祝母親節，稍為有做功課都知姜麗文1歲時已被母親遺棄，自小由父親秦沛湊大，其生母梁盛子更於16年因病逝世，姜麗文冷靜回答被讚EQ高夠大器﹗