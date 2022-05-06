姜麗文被問如何與亡母慶祝母親節 高EQ回應獲讚 雙碩士女主播賴彥妤捱轟
姜麗文重投《愛回家》懷抱
姜麗文雖然有好戲爸爸秦沛撐腰，但入行多年她都是靠自己向上爬，去年在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親，演技大獲好評，終於唔使因父之名，姜麗文勁到有得拍荷李活片，完成拍攝後已返港，並重投《愛回家》的拍攝繼續做「Lisa」。日前《愛回家》以母親節為主題搞宣傳活動，無綫娛樂新聞台派出主播賴彥妤到場採訪，賴彥妤在訪問中竟追問姜麗文打算如何跟媽媽慶祝母親節。
姜麗文淡定回應
認識姜麗文的人都知她在1歲時生母已離家，她與哥哥姜文杰都由父親秦沛及祖母照顧，而生母梁盛子16年在加拿大因腦溢血猝逝，姜麗文與姜文杰都沒有前往奔喪，對於生母，姜麗文曾經在訪問中表示對母親沒有太大的感覺，亦沒有記恨。對於突然被賴彥妤問及如何與母親慶祝，姜麗文沒有一絲尷尬，反而笑著回應，這時可能有工作人員發現這條問題出事，賴彥妤即驚青望向攝影師，不過姜麗文就續說：「我哋屋企傳統係幾搞笑，反而父親節會同媽咪（繼母）一齊慶祝，因為細個嘅時候，爸爸要飛來飛去做嘢，媽咪基本上係做咗爸爸嘅角色；而母親節係同爸爸慶祝，因為有好幾年爸爸做單親爸爸，因為爸爸今年喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐飯畀佢食，而我亦DIY做咗小小禮物畀佢，呢度唔講賣個關子！」
去片！睇姜麗文訪問
網民斥主播冇做功課
訪問片段出街後，有網民在無綫娛樂新聞台的Facebook留言：「依家啲記者真係冇做好功課喎！咁尷尬嘅嘢，姜麗文答得好好呀」、「小姜的母親已經不在，記者訪問她怎樣慶祝母親節時，最好先了解情況」等等，該名女主播賴彥妤是去年的落選港姐，簽約無綫後被派去無綫娛樂新聞台做主播，演出及採訪經驗半年都冇，相信經過今次事件，下次做訪問應該會更加謹慎。
賴彥妤參加港姐28強止步
賴彥妤今年27歲，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁兩個碩士同深造文憑學位，19年參加英國華裔小姐攞冠軍，21年參選香港小姐時被封「英國學霸」，不過最後28強止步，其愛好是跳拉丁舞、滑水及畫畫，更有八級鋼琴資格，絕對是內外兼備。
賴彥妤百變靚相
重溫秦沛為爭撫養權變窮
姜麗文與父親秦沛感情深厚，早前在商台節目《1圈圈 星光背後》，姜麗文公開講親生母親：「我親生媽咪喺我1歲前已經走咗，我真係冇乜feeling，亦唔係嬲，爸爸為咗可以keep我同哥哥可以喺埋一齊，佢乜嘢都畀晒佢(生母)，我非常之感恩，覺得爸爸好偉大。嗰陣86年，爸爸啱啱贏咗《 癲佬正傳 》金像獎最佳男配角 ，佢為咗我哋再變番窮喎！嗰時阿爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」
秦沛是Long D爸爸
姜麗文表示，曾經睇住秦沛在高溫40度下拍古裝戲，兩兄妹深深感受到父親的偉大，所以無論兒時讀書或出來工作，他們都會更加努力，盡力做好自己。姜麗文與哥哥姜文杰自小在加拿大長大，因為秦沛要搵錢養家，經常與一對子女分隔兩地，談到父親與她的相處，姜麗文說：「其實佢係Long D爸爸，成日工作飛來飛去，不過佢成日都寫嘢同畫嘢，又會送禮物畀我哋，等我哋覺得佢成日都陪住我哋。」
姜麗文從來冇買過名牌
姜麗文曾與哥哥姜文杰自資出碟，以歌手身份在香港出道，錢賺唔到生活拮据，他們都從來不向父親伸手：「爸爸實在太勤力喇，佢已經76歲，我憑乜嘢用佢多年嚟儲嘅錢呢？佢係咪應該用呢啲錢同我媽咪(指繼母)享受生活過二人世界呢？我到依家都未買過名牌，自己生存到就冇問題。」即使秦沛曾提議出錢畀姜麗文買樓做首期，她都拒絕。
60蚊盒士多啤梨都買唔起
當姜麗文回憶與哥哥姜文杰耗盡20萬積蓄，製作三首歌的EP，就更加點滴在心頭：「我咃除咗租錄音室，仲要請樂手，攝影師同拍MV……好快已經使咗20萬。第一年做新人，我哋只賺咗萬幾蚊，試過窮到去超巿，想買一盒好想食嘅士多啤梨，60蚊我都買唔起，最後喊住走，好彩阿爸唔知呢件事，嗰陣時真係好辛苦！」
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