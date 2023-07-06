姜麗文因情傷患上抑鬱 曾三度輕生仲寫定遺書：點解你唔開車撞向我？

向來以開心果形象示人的姜麗文上月發表新歌《I AM WOMAN》，歌詞內容正面，鼓勵女性要做自己。不過原來姜麗文曾因情傷患上抑鬱，早前在接受訪問時不但分享過去10年患上抑鬱症的心路歷程，更透露自己曾3度嘗試輕生。