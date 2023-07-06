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姜麗文因情傷患上抑鬱 曾三度輕生仲寫定遺書：點解你唔開車撞向我？

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向來以開心果形象示人的姜麗文上月發表新歌《I AM WOMAN》，歌詞內容正面，鼓勵女性要做自己。不過原來姜麗文曾因情傷患上抑鬱，早前在接受訪問時不但分享過去10年患上抑鬱症的心路歷程，更透露自己曾3度嘗試輕生。

姜麗文 姜麗文上月發表新歌《I AM WOMAN》，歌詞內容正面、鼓勵女性要做自己，不過原來姜麗文於8年前曾因情傷患上抑鬱症。
姜麗文上月發表新歌《I AM WOMAN》，歌詞內容正面、鼓勵女性要做自己，不過原來姜麗文曾因情傷患上抑鬱症。（圖片來源：[email protected]

因情傷患上抑鬱 感覺自我價值全失

姜麗文憶起自己當年因失戀而觸發抑鬱症：「初初就係因為失戀，分手嗰陣我就好唔開心，咁初初幾個月唔開心係合理，冇乜特別，我覺得我自己係冇乜問題嘅。但之後我對人生嘅諗法，或者每日一起身嘅感覺，我開始覺得好唔同，開始諗一啲好危險嘅嘢。」姜麗文亦表示當時無論發生什麼事情，都會覺得唔開心，甚至連信心同自我價值都全失。

姜麗文 多年來飽受抑鬱症影響的姜麗文，近年經常出席與情緒病有關的公開活動，鼓勵受情緒困擾的病人。
多年來飽受抑鬱症影響的姜麗文，近年經常出席與情緒病有關的公開活動，鼓勵受情緒困擾的病人。（圖片來源：[email protected]
姜麗文 姜麗文曾經同鄭俊弘有過一段情。
姜麗文曾經同鄭俊弘有過一段情。（圖片來源：[email protected]
姜麗文 事隔多年鄭俊弘已跟何雁詩結婚、有小朋友，成為爸爸。
事隔多年鄭俊弘已跟何雁詩結婚、有小朋友，成為爸爸。（圖片來源：[email protected]

曾3度輕生：點解你唔開車撞向我？

姜麗文提到在自己情緒最低落的時期，曾經3度想過輕生：「我有一次係突然間，跟住之後2次都係有Plan，第一次其實我已經寫曬信，已經擺曬係張檯上面。我記得有一刻我等緊紅綠燈，我記得每一架車一轉入嚟，我喺個腦入面都會爆粗咁話：『點解你揸車要揸得咁安全，點解你唔會唔小心撞向我，你幫吓我啊。』」

姜麗文 經常以開心果形象示人的姜麗文，曾經三度計劃自殺。
經常以開心果形象示人的姜麗文，竟然曾經三度計劃輕生。（圖片來源：[email protected]

感激有音樂相伴 設「2大秘訣」面對抑鬱

姜麗文表示幸好在情緒最低落時有音樂相伴，有一次更為了作曲而忘記輕生的念頭：「有一次我就諗我都係作曲家，不如走之前寫首歌，寫寫吓就覺得好好聽，唔知嗰琴要加咩Chord、咩Key呢，諗諗下就返入房，忙咗成晚，就忘記咗件事。」

近年姜麗文一直積極面對抑鬱症，主動求醫和開始藥物治療，她亦分享2大面對抑鬱症的秘訣，其中一個便是設立數字系統：「我都會好簡單咁同身邊好朋友或者老公講，譬如今日係「4」或者今日係「1.5」，咁佢地一睇就會明，唔洗再慢慢解釋今日嘅狀態。」另一方法便是將抑鬱症「擬人法」，將抑鬱症當作為前男友或一個很不喜歡的朋友，漸漸不再將抑鬱症視為一個病，而是一個想努力擺脫的厭惡對象。

姜麗文 姜麗文在訪問中提到老公時常抽時間陪自己，對方亦願意為她去上網找有關抑鬱的資料、讀更多的書去幫助自己。
姜麗文在訪問中提到老公時常抽時間陪自己，對方亦願意為她去上網找有關抑鬱的資料、讀更多的書去幫助自己。（圖片來源：[email protected]
姜麗文 姜麗文表示幸好在抗抑鬱症的路上有家人的陪伴。
姜麗文表示幸好在抗抑鬱症的路上有家人的陪伴。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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