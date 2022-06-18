父親節｜新婚姜麗文寫歌當情信送秦沛 剖白單親生活充滿愛 父兼母職感心痛

剛剛榮升人妻的姜麗文，在社交平台上載親自為婚禮撰寫的新歌〈爸爸放心我出嫁〉，爸爸秦沛亦有驚喜現身MV之中，短短兩星期已有超過30萬的點擊率，大獲好評。日前姜麗文更接受電台訪問，趁住父親節，真情剖白和爸爸秦沛的深厚父女情，以及分享歌曲當中帶出的意思。