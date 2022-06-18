父親節｜新婚姜麗文寫歌當情信送秦沛 剖白單親生活充滿愛 父兼母職感心痛
姜麗文自爆求婚經過
姜麗文近日接受商業電台的邀請，於謝茜嘉主持的節目《叱咤樂壇》做嘉賓，講到自己的求婚經過。她指爸爸、哥哥一早就知道求婚計劃，而自己則一直蒙在鼓裡。由於她第一次飛到法國，心情非常興奮，到不同的名勝打卡時將相片傳送到家庭WhatApps群組，豈不知沒有人回覆，在求婚後家人卻一窩蜂回應她。
姜麗文和老公柏豪在回港後就深深明白「結婚唔只係兩個人嘅事」這道理，她感覺到爸爸真正當她老公是女婿，而婚紙的重量亦不只是一張紙。姜麗文指婚宴因為疫情一再延期，他們決定疫情緩和後才會舉辦，她十分渴求由爸爸帶領行禮的環節，因為這不是一個儀式，而是爸爸將自己交托到老公手上的意思，不過她仍不敢想像到時的場面，似乎怕會哭出來。
怕常公開提秦沛惹閒話
另外姜麗文亦獲邀上由阮兆祥、朱菁、天欣主持的商業電台節目《1圈圈》作嘉賓。為了婚禮，姜麗文親手創作新歌〈爸爸放心我出嫁〉，主持阮兆祥覺得新歌就猶如一封情信，表示想也想不到姜麗文會選擇寫歌送過「前世情人」爸爸，而非老公，她解釋：「大家都知我同爸爸好close（親密）㗎喇，我寫呢首歌之前有小小擔心，大家會唔會覺得我成日都講阿爸咁？但我就覺得應該多啲示愛、多啲講我有幾愛我爸爸，我唔應該諗人哋覺得點，我入行十幾年，大家都知道我係秦沛個女。」她更表示爸爸就是自己的驕傲。
講到寫這首歌的原因，姜麗文說當自己告知爸爸自己婚禮的計劃後，爸爸沒有興奮、開心地恭喜她，反而為這位小公主終於出嫁而眼濕濕：「其實爸爸一早就OK咗柏豪，由國內節目時已知道，但由我哋一訂婚，爸爸係特別緊張同擔心，無論佢幾鍾意柏豪都好，佢都係好唔捨得，其實我作呢隻歌係沖涼嗰時錄音，因為靈感到呢，咁就諗到寫封情信情歌畀爸爸，咁就開始咗呢隻歌喇。」
她表示由歌曲DEMO一出就忍不住給爸爸先睹為快，而爸爸的評價就是：「啲歌詞幾好，it’s very ture（這是非常真實）」姜麗文回應：「我真係好需要畀爸爸知道，無論我結咗婚都好，爸爸永遠都係我嘅No.1，點會唔係呢，That’s my dad（這是我的爸爸），希望通過呢首歌佢會記得呢樣嘢囉。」
憑歌向爸爸示愛 秦沛驚喜現身MV：真係唔捨得你
姜麗文一手包辦作曲、填詞、監制到製作MV。她指作曲、填詞只需要不多於20分鐘時間﹐但要找人填廣東話詞，做後期創作，就總共需要兩個月。被主持天欣問到為何會將一封情歌用一種輕快和開心的感覺呈現這首作品，姜麗文回答：「因為我想提醒大家呢一件係開心事、唔好太擔心唔好諗太多，就好似MV中開心和跳舞，鼓勵其他人多啲示愛，多啲講I love you（我愛你）或者多謝你，都希望MV簡單嘅dance move（舞步），想鼓勵大家同爸爸媽媽一齊跳舞。」她指自小和爸爸的關係已非常親切，經常都會和爸爸示愛，「i love you」更是掛在嘴邊，她表示大家只要承受幾秒的尷尬和怕醜，主動的踏出第一步，就可以令爸媽感受這份愛。
MV中父女共舞
爸爸秦沛驚喜現身MV之中，更有一段熱舞的片段，初時姜麗文亦有擔心爸爸會拒絕邀請，畢竟爸爸當時已經75歲，珠不知爸爸一口答應：「sounds fun！Let’s do it（聽起來很有趣！做吧！）」姜麗文說爸爸對上一次排舞已是40年前的歌舞劇，很少看到入行70年的爸爸會緊張表演，但他們為了這次新歌MV用了兩天時間排舞練習。她又大爆爸爸曾在MV排練期間時說：「阿女，我都係排唔到嗰舞喇，不如唔好咁快結婚。」她指爸爸這句話有一半說笑，一半認真，令自己十分感動。結果秦沛非常享受MV的演出，不少網民都留言表示他們是一對十分有愛的父女。
MV中有熱舞和比較深情、慢下來的部份，爸爸完全投入「嫁女」的心情，笑不出來，直至導演cut機的一刻，爸爸深情的說：「真係唔捨得你。」所以姜麗文都認為這首歌是她和爸爸的forever memory（永久回憶）。
母親節=父親節 感激爸爸傾家蕩產爭撫養權父兼母職
適逢快到父親節，被問到成為人妻的第一個父親節如何慶祝，姜麗文指因為爸爸秦沛一直父兼母職，所以每年的母親節和父親節都會和爸爸慶祝，而今年早在母親節已經慶祝了，這首歌就是父親節禮物，所以爸爸已飛回加拿大。
姜麗文憶述小時候爸爸為爭她與哥哥的撫養權，不惜傾家蕩產：「我親生媽咪喺我一歲前已經走咗，我真係無乜feeling，亦唔係嬲，爸爸為咗可以keep我同哥哥可以喺埋一齊，佢乜嘢都畀晒佢(生母)，我非常之感恩，覺得爸爸好偉大。嗰陣86年，啱啱贏咗《 癲佬正傳 》金像獎最佳男配角 ，佢再變番窮喎！嗰時阿爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」
姜麗文指身為單親爸的秦沛經常會帶自己和哥哥姜文杰到拍攝片場，自己亦會奇怪為何周遭的人都不是同齡，而是哥哥姐姐，而且對方都不約而同的跟她說：「你爸爸真係好偉大。」慢慢長大就發現原來爸爸很偉大和辛苦。爸爸經常抱怨因工作關係而無法陪伴到兩兄妹，但姜麗文表示自己已非常幸運，因為爸爸永遠不會令他們感到孤單、或是自己一個。在90年代，還爸爸會每天用Fax機寫卡通、故事予他們，尤如一封情信一樣。
終撇甩「秦沛女兒」之稱
姜麗文從出道開始就冠上「秦沛女兒」之稱，曾與哥哥姜文杰自資出碟，以唱作歌手身份在香港出道，耗盡20萬積蓄，製作三首歌的EP，就更加點滴在心頭：「我哋除咗租錄音室，仲要請樂手，攝影師同拍MV……好快已經使咗20萬。第一年做新人，我哋只賺咗萬幾蚊，試過窮到去超巿，想買一盒好想食嘅士多啤梨，60蚊我都買唔起，最後喊住走，好彩阿爸唔知呢件事，嗰陣時真係好辛苦！」
17年，她加入TVB，從唱作歌手轉型為演員，默默努力終獲得眾人肯定，在《萬千星輝頒獎典禮》奪得「飛躍進步女藝員」。近年她憑《愛回家之開心速遞》外傭「Lisa」一角，成功入屋，而且在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親，演技大獲好評，終於撇甩「秦沛女兒」之稱，以姜麗文本名成名。
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