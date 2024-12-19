38歲姜麗文離巢TVB告別七年情 盤點最近4屆「女飛躍」去向 有人慘被雪藏
姜麗文TVB旅程回顧：為自己能夠追夢而感到幸運
姜麗文於2017年加入TVB，期間她參與了多部劇集的演出。她在《愛．回家》中飾演的菲律賓姐姐Liza，以其經典的口音贏得了觀眾的喜愛，並憑此角色獲得了「飛躍進步女藝員」獎。此外，她在《星空下的仁醫》中飾演的病童媽媽角色，也獲得了觀眾的高度評價。
姜麗文在IG上寫道：「今天是我在TVB的最後一天，經過7年精彩的旅程，這些年來，我在演戲、主持、唱歌上得到很多令人興奮及具挑戰性的角色。我從中學習了很多，我永遠都會感恩所獲得的機會。我將懷著興奮的心情踏進人生的另一章節，我將會繼續全心投入演員和創作歌手的工作。我真的真的真的很熱愛我所做的事，以及為自己能夠追夢而感到幸運！感謝這些年來所有給予我支持的人。感謝你們與我一起踏上這段旅程。我急不及待想跟大家一起分享未來即將發生的事情！」
姜麗文2021年拎飛躍女
除了在TVB的表現外，姜麗文還展現了她在語言和音樂方面的才能。她精通英語、日語、法語及普通話，並曾在日本拍攝兒童節目。近年來，她更進軍荷李活，參與了Nicole Kitman主演的美劇《Expats》。作為一名唱作歌手，姜麗文與韓國男團2PM成員澤演合作推出了新歌《1995》，顯示她在歌影視三方面的全面發展。
姜麗文在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演的Liza一角一向深得觀眾歡心，她和阮政峰飾演的池子孝之間的戀情更係非常Sweet，但日前劇情就忽然講到兩人情變，Liza更一怒飛返菲律賓，引來網民諸多猜測！
《萬千星輝頒獎典禮2021》飛躍進步女藝員獎得主是姜麗文，她爆喊表示姜家三代都係演員，屋企仲有三位好出色的演員，就係秦沛、姜大衛同爾冬陞，她感謝爸爸作為榜樣，展示給演員的專業性，又笑言好想快些嫁她的未婚夫。
盤點最近4屆「女飛躍」去向：
2020年女飛躍得主：蔣家旻計劃2年後生B
35歲蔣家旻（Angel）於10月初宣布與電視台高層周永基結婚，她接受訪問時曾指現階段享受兩人世界，計劃2年後再考慮生育。
2021年女飛躍得主：姜麗文拍劇機會未見大增
姜麗文得獎後拍劇機會未見大增，至23年更被調去TVB Plus 拍綜藝《職工頭圍用膳 東京篇》、《隔山買假期》。
2022年女飛躍得主：郭柏妍 劇接劇最受力捧
郭柏妍可算係咁多個「女飛躍」最受力捧嘅一位！《2020香港小姐競選》季軍出身已獲力捧，多部合拍劇排住隊到2025年播出，包括《金式森林》、《奪命提示》、《麻雀樂團》以及拍攝中嘅《夫妻的博弈》。
2023年女飛躍得主：劉穎鏇拉巴士惹熱議
劉穎鏇一直係唔少男士心中嘅「最強body」！有樣有身材，觀眾緣一向不俗，可惜今年劇作唔多，去到年尾《歡樂滿東華》搏命表演拉巴士惹熱議！
姜麗文離巢早有暗示？《愛回家》Liza池子孝突分手
在10月16日第2401集《愛回家》中，Liza突然決定辭職返回菲律賓照顧年邁父母。這個決定讓阿孝感到非常震驚，他更在視訊中目睹疑似Liza結婚的畫面，因此借酒澆愁，更離奇地酒後亂性搭上賈名媛（邱芷微飾），被回港後的Liza撞破，向他正式提出分手。
不過全集Liza都無正式出現過，同日姜麗文更在IG上貼出多張與阮政峰的合照，表示：「No matter what… Liza and Darling, Forever」，顯示出她對Liza這個角色的不捨。
網民紛紛留言表達不捨
這個劇情的發展引起了網民的熱烈討論，許多人表示非常不捨，紛紛在社交媒體上留言：「又一個喜愛角色離開愛回家」、「你會唔會再出現喺愛回家？」、「連你自己都唔知道你角色俾人cut咗」、「唔捨得Liza」、「走得咁突然」、「阿孝又要失戀了」、「Liza下車搞到我都唔想再睇」等，並猜測姜麗文將會離巢TVB。
姜麗文疑離家專心「造人」
姜麗文自2019年加入《愛回家》飾演菲律賓姐姐Liza一角，以其獨特的菲律賓式廣東話和鮮明的角色性格，迅速在觀眾中爆紅。她在《萬千星輝頒獎典禮2021》中憑藉Liza一角奪得「飛躍進步女藝員」獎，並入圍「最受歡迎電視女角色」。不過近年姜麗文嘗試到美國發展，已少有現身《愛回家》，早前在港補辦婚宴的她，有指正在積極「造人」，未知她的離開是否與此有關。