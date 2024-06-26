新一代日本食神威先生 感動味蕾美味餐廳100強 關西篇
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周奕瑋再遊關西，在大阪造訪當地隱世美食，呢次就同新拍檔——新一代日本食神「威先生」以及王敏奕（Venus）一齊出發，初次合作介紹位於關西的《感動味蕾美味餐廳100強》。
新一代日本食神威先生是誰？
今次節目中登場的美食導賞員，是有「新一代日本食神」之稱的威先生（kouuuuuyi.hw@IG），由2017年開始在IG分享日本探店美食，攝影和介紹都有一定水準，12集的新飲食節目《感動味蕾美味餐廳100強 》中，這位旅居於日本大阪嘅美食家「威先生」擔任主持，拍攝手法有別於以往旅遊節目，周奕瑋同王敏奕跟呢位美食家造訪當地隱世美食，王敏奕話有好多餐廳或小店連當地人都未必知道，王仲話除咗品嚐美食，亦會探討背後嘅感動故事。
王敏奕擔心狂食一個月走晒樣
周奕瑋（Jarvis）同王敏奕為拍攝今次全輯12集的《感動味蕾美味餐廳100強 》，但係兩個人已好有默契，佢哋各自帶咗跑鞋，因為預咗嘆完美食之後要還，王敏奕話好擔心一個月之後走晒樣，出發前已盡力操弗，而首次參與非戲劇節目嘅王敏奕亦有叫周奕瑋多多關照。
周奕瑋榮升大阪業主！
日元滙率偏軟，唔少人去日本會血拼，啱啱榮升為大阪業主嘅周奕瑋就話會忍吓手，而王敏奕就睇吓有冇時間行街，因為工作通告排得好密。
圖片來源：TVB