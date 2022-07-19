荃灣豬肉佬威威為拍廣告首次除罩現真身 做老本行分割豬肉 網民反應兩極

曾被指貌似MIRROR成員AK的荃灣豬肉佬威威（劉宋威）近日首次拍攝電視廣告，內容以威威「除罩」展現真面目做賣點，讓他全程「做自己」，拍攝他在豬肉檔切割豬肉的畫面，在廣告曝光後，網民都將焦點放在威威「除罩」後的真面目上，並呈現出兩極的反應。