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荃灣豬肉佬威威為拍廣告首次除罩現真身 做老本行分割豬肉 網民反應兩極

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曾被指貌似MIRROR成員AK的荃灣豬肉佬威威（劉宋威）近日首次拍攝電視廣告，內容以威威「除罩」展現真面目做賣點，讓他全程「做自己」，拍攝他在豬肉檔切割豬肉的畫面，在廣告曝光後，網民都將焦點放在威威「除罩」後的真面目上，並呈現出兩極的反應。

威威「除罩」拍廣告 最擔心笑得唔好睇

第一次在鏡頭前「除罩」演出，威威直言初期面對鏡頭比較生硬害羞：「在脫下口罩後，大家不再只看著我的眼睛，更要兼顧笑容。剛開始時我還是有點不習慣，而且有點怕醜…腦海中常常想很多：『我這樣笑好嗎？要露齒嗎？不笑的話眼睛要看哪裡？』想太多的話便令效果不太好。幸好導演和工作人員們都對我十分有耐心，導演亦給予很多不同的指導，令我慢慢習慣在鏡頭前的感覺。真的十分感謝他們的耐心和教導。」

威威 得悉拍攝時要除下口罩，威威坦言感到緊張萬分。
得悉拍攝時要除下口罩，威威坦言感到緊張萬分。（圖片來源：廣告商提供）
威威 威威笑言太太對他今次「除罩」演出，竟比他更著緊：「老婆常常提醒我剃鬚剃乾淨啲，笑我平常因為戴口罩懶剃鬚。」
威威笑言太太對他今次「除罩」演出，竟比他更著緊：「老婆常常提醒我剃鬚剃乾淨啲，笑我平常因為戴口罩懶剃鬚。」（圖片來源：廣告商提供）
威威 威威在廣告中做回老本行分割豬肉，展現出強勁的臂力。
威威在廣告中做回老本行分割豬肉，展現出強勁的臂力。（圖片來源：廣告商提供）
威威
（圖片來源：[email protected]威威 劉宋威）

威威做回老本行拍攝 被網民笑大鼻

威威又講到對是次廣告拍攝，感覺既興奮又激動：「今次能夠參與廣告拍攝實在感到很興奮，特別是當導演和我講解廣告大綱時，得悉拍攝地點是在自己熟悉的豬肉檔，可在拍攝時做回自己的老本行實在開心不過！」不過網民對他今次「除罩」現出真面目反應兩極，有網民大讚他「冇帶口罩都好靚仔」、「幾好睇～好自然」、「除了口罩更型」等等，亦有網民勁彈他「個鼻好大個」、「大鼻龜」、「執得咁勁」等等。

威威 廣告中有幾位女士不停讚歎威威好有型。
廣告中有幾位女士不停讚歎威威好有型。（圖片來源：[email protected] Nutrition）
威威 廣告商指威威從一個街市的肉類分割員成為話題人物，情況十分獨特，因此決定把這真實故事描述成廣告主軸。
廣告商指威威從一個街市的肉類分割員成為話題人物，情況十分獨特，因此決定把這真實故事描述成廣告主軸。（圖片來源：[email protected] Nutrition）
威威 最後威威仲同幾位女士一齊擺chok pose。
最後威威仲同幾位女士一齊擺chok pose。（圖片來源：[email protected] Nutrition）
威威 最後威威都係無露齒笑到。
最後威威都係無露齒笑到。（圖片來源：[email protected] Nutrition）

即刻去片睇威威首個廣告：

荃灣威威曾被流出真面目 淚眼自拍回應 「古惑仔」指控

荃灣豬肉佬威威劉宋威因為一副明星相而一夜成名，早前大搞生日會畀奶師粉絲熱捧，仲成為廣告界新貴，job接job豬籠入水！不過威威人紅是非多，不斷被網民翻出黑歷史，繼早前爆出疑似做傳銷，又被爆狂串MIRROR同COLLAR。近日再有網民公開一張10年前的威威舊照，指他曾經撈偏以及玩過好多女人？面對種種負面抨擊，阿威自拍回應 ！

荃灣ak豬肉威威 威威生活照。
威威最近在社交網非常活躍。（圖片來源：[email protected]_608）

威威做豬肉切割員前係古惑仔？

近日網上討論區有人貼相爆料，指荃灣豬肉檔威威曾經是古惑仔一名。網民紛紛留言和應「睇佢頭髮同紋身都估到了」、「紋哂身，知咩料la」、「炸到咁唔通正經人家咩」同時亦有網民指出「我有朋友識佢之前個女友，話佢唔係好人，撈開古惑…之後先轉行切肉」、「條友玩過好多女人」。更有網民質疑威威可能兩個身份同時擁有，又係古惑仔又係豬肉佬。

荃灣ak豬肉威威 網民貼出威威疑似黑社會的相片。
網民貼出冇著上衫疑似威威與性感打扮女士的合照。（圖片來源：LIHKG區截圖）

不過部份網民力撐威威，覺得佢「曾經學壞」依家「從良學番門手藝養家」故事好感人，好欣賞佢。亦都有網民覺得「浪子回頭金不換」。

威威 又有網民於威威的黑粉專頁爆料激動指威威話自己唔係古惑仔之說法係講大話！指事實係威威係跟新x安，仲爆埋威威的大佬名同兄弟名出嚟，亦指平時啲人叫佢劉宋，唔係叫威威 。
又有網民於威威的黑粉專頁爆料激動指威威話自己唔係古惑仔之說法係講大話！指事實係威威係跟新x安，仲爆埋威威的大佬名同兄弟名出嚟，亦指平時啲人叫佢劉宋，唔係叫威威 。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）
威威 網民恕斥威威唔好再扮暖男，指佢一腳踏幾船，就連威威嫂的朋友都知？！
網民恕斥威威唔好再扮暖男，指佢一腳踏幾船，就連威威嫂的朋友都知？！（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）
威威 網民疑似遭威威封鎖
網民疑似遭威威封鎖（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

阿威拍片淚崩回應

純情暖男形象幻滅！16日晚上威威終於忍唔住要出片澄清，仲要講講吓哭了？！劉宋威於ig及Facebook出自拍片回應，表示近日收到好多唔少的報導，當中包括好多負面的說話，「話我唔係好人、話我係黑社會」，劉宋威作出以下澄清：

首先我要澄清返，我只係一個普通屋邨成長，基層出生，亦唔係大家所講的黑社會⋯⋯

點解喺屋邨長大就係黑社會？點解有紋身就唔係好人？就要俾人歧視？

點解我自己的事業去賣豬肉，揸把刀就要去斬人哋？

劉宋威又說，之前聽好多人講「人紅事是非多」，實會俾人攻擊，如今自己親身感受到，說到這裡威威還未講完，已經哽咽講唔到落去咁，最後更流出眼淚表示「我會繼續努力，做好自己，多謝大家！」

威威 含淚反問為何有紋身就是罪。
含淚反問為何有紋身就是罪。（圖片來源：[email protected] 威威 劉宋威）
威威 一分鐘的影片，講出眼淚來。
一分鐘的影片，講出眼淚來。（圖片來源：[email protected] 威威 劉宋威）

威威疑似做傳銷

近日有網民爆出一張疑似威威的照片，照片中該男士拎住一枝黑色產品自拍，眼利網民即指出拎呢支產品影得相就係做傳銷工作，仲指做得傳銷就無個好人。跟住網民仲搵出呢支產品功效神奇，「呢支嘢癲架，佢哋講到噴胸會豐胸，噴頭會生髮，噴臉會瘦臉，講到支嘢萬能有智慧識得知你噴緊邊。」有網民就話職業無變「咁以前職業都係劏豬，但就係劏港豬囉」「傳銷傳到做明星，好勵志，銷佬又可以宣傳」「唔怪之得唔除罩，原來做傳銷」「總之建華啲馬仔一律唔當好人」不過有網民就力撐威威「咁又點？要佢受網络公審？改過自身，己屬好事，何必要揭他瘡疤，人誰無過，豁達啲，睇開啲！放個過人，亦饒恕自己」

荃灣ak豬肉威威 疑似威威做傳銷相片。
疑似威威做傳銷的相片。（圖片來源：LIHKG區截圖）
威威 威威好識冧粉絲。
威威好識冧粉絲。（圖片來源：[email protected]_608）
威威 威威每次出席公開活動都有大班女粉絲追捧。
威威每次出席公開活動都有大班女粉絲追捧。（圖片來源：[email protected]_608）

常見問題

荃灣豬肉佬威威曾被指與邊位男藝人似樣？

早前豬肉威無罩相已於網上瘋傳，更被指與一位經常演古惑仔的男藝人很相似⋯⋯詳見：威威半裸照流出，被網民揭「黑材料」

阿威爆紅原因係幕後有大勢力？

早前被YouTuber大爆威威由某集團背後操控，威威仲開直播爆喊⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：廣告商提供、[email protected] Nutrition、[email protected]威威 劉宋威、[email protected]_608資料或影片來源：[email protected] Nutrition

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