荃灣豬肉佬威威為拍廣告首次除罩現真身 做老本行分割豬肉 網民反應兩極
威威「除罩」拍廣告 最擔心笑得唔好睇
第一次在鏡頭前「除罩」演出，威威直言初期面對鏡頭比較生硬害羞：「在脫下口罩後，大家不再只看著我的眼睛，更要兼顧笑容。剛開始時我還是有點不習慣，而且有點怕醜…腦海中常常想很多：『我這樣笑好嗎？要露齒嗎？不笑的話眼睛要看哪裡？』想太多的話便令效果不太好。幸好導演和工作人員們都對我十分有耐心，導演亦給予很多不同的指導，令我慢慢習慣在鏡頭前的感覺。真的十分感謝他們的耐心和教導。」
威威做回老本行拍攝 被網民笑大鼻
威威又講到對是次廣告拍攝，感覺既興奮又激動：「今次能夠參與廣告拍攝實在感到很興奮，特別是當導演和我講解廣告大綱時，得悉拍攝地點是在自己熟悉的豬肉檔，可在拍攝時做回自己的老本行實在開心不過！」不過網民對他今次「除罩」現出真面目反應兩極，有網民大讚他「冇帶口罩都好靚仔」、「幾好睇～好自然」、「除了口罩更型」等等，亦有網民勁彈他「個鼻好大個」、「大鼻龜」、「執得咁勁」等等。
即刻去片睇威威首個廣告：
荃灣威威曾被流出真面目 淚眼自拍回應 「古惑仔」指控
荃灣豬肉佬威威劉宋威因為一副明星相而一夜成名，早前大搞生日會畀奶師粉絲熱捧，仲成為廣告界新貴，job接job豬籠入水！不過威威人紅是非多，不斷被網民翻出黑歷史，繼早前爆出疑似做傳銷，又被爆狂串MIRROR同COLLAR。近日再有網民公開一張10年前的威威舊照，指他曾經撈偏以及玩過好多女人？面對種種負面抨擊，阿威自拍回應 ！
威威做豬肉切割員前係古惑仔？
近日網上討論區有人貼相爆料，指荃灣豬肉檔威威曾經是古惑仔一名。網民紛紛留言和應「睇佢頭髮同紋身都估到了」、「紋哂身，知咩料la」、「炸到咁唔通正經人家咩」同時亦有網民指出「我有朋友識佢之前個女友，話佢唔係好人，撈開古惑…之後先轉行切肉」、「條友玩過好多女人」。更有網民質疑威威可能兩個身份同時擁有，又係古惑仔又係豬肉佬。
不過部份網民力撐威威，覺得佢「曾經學壞」依家「從良學番門手藝養家」故事好感人，好欣賞佢。亦都有網民覺得「浪子回頭金不換」。
阿威拍片淚崩回應
純情暖男形象幻滅！16日晚上威威終於忍唔住要出片澄清，仲要講講吓哭了？！劉宋威於ig及Facebook出自拍片回應，表示近日收到好多唔少的報導，當中包括好多負面的說話，「話我唔係好人、話我係黑社會」，劉宋威作出以下澄清：
首先我要澄清返，我只係一個普通屋邨成長，基層出生，亦唔係大家所講的黑社會⋯⋯
點解喺屋邨長大就係黑社會？點解有紋身就唔係好人？就要俾人歧視？
點解我自己的事業去賣豬肉，揸把刀就要去斬人哋？
劉宋威又說，之前聽好多人講「人紅事是非多」，實會俾人攻擊，如今自己親身感受到，說到這裡威威還未講完，已經哽咽講唔到落去咁，最後更流出眼淚表示「我會繼續努力，做好自己，多謝大家！」
威威疑似做傳銷
近日有網民爆出一張疑似威威的照片，照片中該男士拎住一枝黑色產品自拍，眼利網民即指出拎呢支產品影得相就係做傳銷工作，仲指做得傳銷就無個好人。跟住網民仲搵出呢支產品功效神奇，「呢支嘢癲架，佢哋講到噴胸會豐胸，噴頭會生髮，噴臉會瘦臉，講到支嘢萬能有智慧識得知你噴緊邊。」有網民就話職業無變「咁以前職業都係劏豬，但就係劏港豬囉」「傳銷傳到做明星，好勵志，銷佬又可以宣傳」「唔怪之得唔除罩，原來做傳銷」「總之建華啲馬仔一律唔當好人」不過有網民就力撐威威「咁又點？要佢受網络公審？改過自身，己屬好事，何必要揭他瘡疤，人誰無過，豁達啲，睇開啲！放個過人，亦饒恕自己」
常見問題
荃灣豬肉佬威威曾被指與邊位男藝人似樣？
早前豬肉威無罩相已於網上瘋傳，更被指與一位經常演古惑仔的男藝人很相似⋯⋯詳見：威威半裸照流出，被網民揭「黑材料」
阿威爆紅原因係幕後有大勢力？
早前被YouTuber大爆威威由某集團背後操控，威威仲開直播爆喊⋯⋯詳情請看
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