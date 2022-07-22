愛回家｜豬肉佬威威登場抽水味濃 揭示素人爆紅內幕諷刺事實
《愛回家》抽水威威 爆紅事件
TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》不時都會抽水最新時事熱話，早前網上突然瘋傳一張疑似威威拍《愛回家》的照片，事源一名網民撞到《愛回家》劇組正在戶外拍攝，見到一班師奶包圍住疑似威威身影的人打卡影相，懷疑TVB睇中現時紅爆的威威，因此邀請他入駐《愛回家》以對撼ViuTV。但原來這個疑似的「威威」的人其實是《愛回家》的Terry（李偉健），相信他只是在劇中模仿威威，向其爆紅事件抽水。
「豬肉路人甲」驚變「萬人迷」
《愛·回家之開心速遞》在本周四（7月21日）第1661集標題為「豬肉路人甲」，劇情講述龍力王（Terry）眼見蔥頭、樹根廣受粉絲歡迎，相反他卻半紅不黑，不禁大受打擊，渴望能夠增加知名度。此時潮偉為Terry接了一部網劇，Terry將在劇中飾演一名飽歷滄桑的「豬肉佬」，角色極有發揮。Terry設法為角色做好準備，潮偉因此安排他低調地在肉檔「實習」，喬裝後的Terry形象大變，卻意外地大受歡迎，讓他初嘗當「萬人迷」的感覺，有唱片公司高層更接洽Terry，欲拉攏他加入樂壇……
孫慧雪爆Terry被認錯係真威威
有份在《愛回家》飾演有錢女朱茜（Rachel）的孫慧雪，就大爆拍攝當日真係有人認錯Terry係威威，她說：「好記得嗰日，有人行埋Terry度，問佢係咪威威，想同佢影相，然後Terry話：我係偉偉呀！笑死我，最後兩張相係真相，我同大小姐大打出手，先至搶到同佢合照㗎，今晚記得睇啦～支持偉偉豬～」
即睇《愛回家之開心速遞》第1661集「豬肉路人甲」預告：
重溫威威為拍廣告首次除罩現真身 做老本行分割豬肉
曾被指貌似MIRROR成員AK的荃灣豬肉佬威威（劉宋威）近日首次拍攝電視廣告，內容以威威「除罩」展現真面目做賣點，讓他全程「做自己」，拍攝他在豬肉檔切割豬肉的畫面，在廣告曝光後，網民都將焦點放在威威「除罩」後的真面目上，並呈現出兩極的反應。
威威首度「除罩」拍廣告 最擔心笑得唔好睇
第一次在鏡頭前「除罩」演出，威威直言初期面對鏡頭比較生硬害羞：「在脫下口罩後，大家不再只看著我的眼睛，更要兼顧笑容。剛開始時我還是有點不習慣，而且有點怕醜…腦海中常常想很多：『我這樣笑好嗎？要露齒嗎？不笑的話眼睛要看哪裡？』想太多的話便令效果不太好。幸好導演和工作人員們都對我十分有耐心，導演亦給予很多不同的指導，令我慢慢習慣在鏡頭前的感覺。真的十分感謝他們的耐心和教導。」
威威做回老本行拍攝 被網民笑大鼻
威威又講到對是次廣告拍攝，感覺既興奮又激動：「今次能夠參與廣告拍攝實在感到很興奮，特別是當導演和我講解廣告大綱時，得悉拍攝地點是在自己熟悉的豬肉檔，可在拍攝時做回自己的老本行實在開心不過！」不過網民對他今次「除罩」現出真面目反應兩極，有網民大讚他「冇帶口罩都好靚仔」、「幾好睇～好自然」、「除了口罩更型」等等，亦有網民勁彈他「個鼻好大個」、「大鼻龜」、「執得咁勁」等等。
即刻去片睇威威首個廣告：
常見問題
豬肉威為拍廣告收錢除口罩？
荃灣豬肉佬威威近日首次拍攝電視廣告，內容以威威「除罩」展現真面目做賣點⋯⋯詳見：威威除罩拍廣告現真身
《愛回家》劇情點抽水法？暗示素人爆紅內幕關於大集團？
《愛回家之開心速遞》第1661集劇情講述為讓Terry演繹新角色，潮偉安排他低調地在肉檔「實習」⋯⋯即睇劇情劇透
讀者留言