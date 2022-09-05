荃灣豬肉威應援群組零更新疑停運 連續兩星期消失於肉檔 回歸後變打雜

荃灣豬肉佬威威劉宋威一夜成名，狂接廣告豬籠入水，勁到有粉絲應援團，不過威威最近負面新聞不絕，加上近日除下口罩拍廣告，被網民指已失去神秘感。而近日亦有網民發現威威的應援群組亦正式「罷工」停運，睇嚟「威威豬之亂」正式結束！