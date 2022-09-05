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荃灣豬肉威應援群組零更新疑停運 連續兩星期消失於肉檔 回歸後變打雜

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荃灣豬肉佬威威劉宋威一夜成名，狂接廣告豬籠入水，勁到有粉絲應援團，不過威威最近負面新聞不絕，加上近日除下口罩拍廣告，被網民指已失去神秘感。而近日亦有網民發現威威的應援群組亦正式「罷工」停運，睇嚟「威威豬之亂」正式結束！

豬肉威 威威 得悉拍攝時要除下口罩，威威坦言感到緊張萬分。
荃灣豬肉佬威威為拍廣告首次除罩現真身（圖片來源：廣告商圖片）

應援Facebook群組突停更

不過近日網民發現「豬肉威威」一向活躍的粉絲群組「荃灣鮮肉威威應援團」突然停止更新，對上一個post已經是8月15日。即整個粉絲群組已停運逾3個星期。有網民發現就連群中的「威威豬」亦對於群組停運感到惘然，更表示：「唔係冇Post出，而係管理員唔批Post，又什麼事都唔交代，令到個群半荒廢，我哋都想知道乜嘢狀況，如果真係有需要不如將管理員交捧吧！」

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（圖片來源：[email protected]荃灣鮮肉威威應援團）
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（圖片來源：[email protected]荃灣鮮肉威威應援團）

威威連工都唔開？

網上應援群組冇人批Post，管理員消失，有「威威豬」更發現威威竟然連豬肉檔都冇返，並在群組留言區透露曾經連續兩星期沒有見過威威店長！不過之後他再更新豬肉威的近況，表示他「瘦咗幾多」，當日見到威威並不在店面斬豬肉，而是轉戰後台，為處理射燈的工作人員幫手扶住條摺梯。

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（圖片來源：[email protected]荃灣鮮肉威威應援團）

除罩拍廣告被網民笑大鼻

對上一次拍廣告時曾表示感覺既興奮又激動：「今次能夠參與廣告拍攝實在感到很興奮，特別是當導演和我講解廣告大綱時，得悉拍攝地點是在自己熟悉的豬肉檔，可在拍攝時做回自己的老本行實在開心不過！」不過網民對他該次「除罩」現出真面目反應兩極，有網民大讚他「冇帶口罩都好靚仔」、「幾好睇～好自然」、「除了口罩更型」等等，亦有網民勁彈他「個鼻好大個」、「大鼻龜」、「執得咁勁」等等。

豬肉威 威威 威威在廣告中做回老本行分割豬肉，展現出強勁的臂力。
威威在廣告中做回老本行分割豬肉，展現出強勁的臂力。（圖片來源：廣告商圖片）
豬肉威 威威 最後威威仲同幾位女士一齊擺chok pose。
最後威威仲同幾位女士一齊擺chok pose。（圖片來源：[email protected] Nutrition）

威威被佳能割席

早前佳能為荃灣豬肉檔威威（劉宋威）發行100張限量閃卡，廣大網民表示佳能今次推廣活動失策「見到張咭反而唔x想買」。眼見威威閃卡問題出事，品牌方火速拍新片與威威割席，由阿正頂上，更在社交平台表示：「男神只得一個，佢只會係密實哥！」

豬肉威 威威 早前佳能為荃灣豬肉檔威威劉宋威）發行100張限量閃卡，廣大網民表示佳能今次推廣活動失策「見到張咭反而唔x想買」。
早前佳能為荃灣豬肉檔威威（劉宋威）發行100張限量閃卡，廣大網民表示佳能今次推廣活動失策「見到張咭反而唔x想買」。（圖片來源：[email protected]荃灣鮮肉威威應援團）
豬肉威 威威 佳能更在社交平台上公開與威威割蓆，發文表示：「我哋都聽到大家嘅聲音，就係男神只得一個，佢只會係密實哥！」
佳能更在社交平台上公開與威威割蓆，發文表示：「我哋都聽到大家嘅聲音，就係男神只得一個，佢只會係密實哥！」（圖片來源：IG＠jeffreyngai）

佳能社交平台全文：

豬肉威 威威 近日佳能邀請了阿正為品牌拍片止蝕，網民都大讚阿正同Jeffrey合襯啲！
近日佳能邀請了阿正為品牌拍片止蝕，網民都大讚阿正同Jeffrey合襯啲！（圖片來源：[email protected] HK）
豬肉威 威威 威威出閃咭，威威豬當然受落，不過有網民就唔係咁睇喇，話「見到張咭反而唔x想買」。
威威出閃咭，威威豬當然受落，不過有網民就唔係咁睇喇，話「見到張咭反而唔x想買」。（圖片來源：連登討論區網站截圖）（圖片來源：連登討論區網站截圖）

網民改推泰國豬肉娟

早前有網民於facebook討論區發文表示：「香港有豬肉威 泰國有豬肉娟」並分享一系列一位女子以豬肉檔作背景的照片。相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形標青，箍了一棚鋼牙，笑容燦爛。有網民留言：「如果香港有這檔豬肉賣、我一定日日幫老婆去買豬肉」，「𠵱家賣豬肉都要做到咁，點搞，做爛市囉！」，「佢到底係賣豬肉定係賣肉呀？乜泰國街市真係咁熱咩？」這位被網民稱為豬肉娟的女子，其實是泰國網紅「Qanan Kanokyada」，其Instagram擁有逾48萬粉絲，不時分享靚相益粉絲，帖文均獲過萬讚好。

豬肉威 有網民發現豬肉娟張張相都笑到雙眼瞇成一線。
有網民發現豬肉娟張張相都笑到雙眼瞇成一線。（圖片來源：[email protected]_kanokyada）
豬肉威 這位被網民稱為豬肉娟的女子，其實是泰國網紅Qanan Kanokyada，其IG擁有逾48萬粉絲。
這位被網民稱為豬肉娟的女子，其實是泰國網紅Qanan Kanokyada，其IG擁有逾48萬粉絲。（圖片來源：[email protected]_kanokyada）

點擊睇泰國網紅Qanan Kanokyada福利照

豬肉威遭黑粉群組攻擊

至於荃灣豬肉佬威威最近負面新聞不絕，除爆出曾做傳銷及撈偏外，又被YouTuber爆由建華打手一手捧紅，威威為挽留師奶心，哽咽拍片哭訴澄清，不過情況未有好轉。近日社交網開始出現大量黑粉，成立了「除罩威威留餸區」的fb群組，不斷發放威威的負面資訊，更有網民爆出建華威威豬發出攻擊警告。

豬肉威人氣下滑，更被黑粉改圖。
豬肉威人氣下滑，更被黑粉改圖。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

荃灣威威曾被流出真面目 淚眼自拍回應 「古惑仔」指控

荃灣豬肉佬威威劉宋威因為一副明星相而一夜成名，早前大搞生日會畀奶師粉絲熱捧，仲成為廣告界新貴，job接job豬籠入水！不過威威人紅是非多，不斷被網民翻出黑歷史，繼早前爆出疑似做傳銷，又被爆狂串MIRROR同COLLAR。近日再有網民公開一張10年前的威威舊照，指他曾經撈偏以及玩過好多女人？面對種種負面抨擊，阿威自拍回應 ！

荃灣ak豬肉威威 威威生活照。
威威最近在社交網非常活躍。（圖片來源：[email protected]_608）

威威做豬肉切割員前係古惑仔？

近日網上討論區有人貼相爆料，指荃灣豬肉檔威威曾經是古惑仔一名。網民紛紛留言和應「睇佢頭髮同紋身都估到了」、「紋哂身，知咩料la」、「炸到咁唔通正經人家咩」同時亦有網民指出「我有朋友識佢之前個女友，話佢唔係好人，撈開古惑…之後先轉行切肉」、「條友玩過好多女人」。更有網民質疑威威可能兩個身份同時擁有，又係古惑仔又係豬肉佬。

荃灣ak豬肉威威 網民貼出威威疑似黑社會的相片。
網民貼出冇著上衫疑似威威與性感打扮女士的合照。（圖片來源：LIHKG區截圖）

不過部份網民力撐威威，覺得佢「曾經學壞」依家「從良學番門手藝養家」故事好感人，好欣賞佢。亦都有網民覺得「浪子回頭金不換」。

豬肉威 威威 又有網民於威威的黑粉專頁爆料激動指威威話自己唔係古惑仔之說法係講大話！指事實係威威係跟新x安，仲爆埋威威的大佬名同兄弟名出嚟，亦指平時啲人叫佢劉宋，唔係叫威威 。
又有網民於威威的黑粉專頁爆料激動指威威話自己唔係古惑仔之說法係講大話！指事實係威威係跟新x安，仲爆埋威威的大佬名同兄弟名出嚟，亦指平時啲人叫佢劉宋，唔係叫威威 。（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）
豬肉威 威威 網民恕斥威威唔好再扮暖男，指佢一腳踏幾船，就連威威嫂的朋友都知？！
網民恕斥威威唔好再扮暖男，指佢一腳踏幾船，就連威威嫂的朋友都知？！（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）
豬肉威 威威 網民疑似遭威威封鎖
網民疑似遭威威封鎖（圖片來源：fb＠除罩威威留餸區）

阿威拍片淚崩回應

純情暖男形象幻滅！16日晚上威威終於忍唔住要出片澄清，仲要講講吓哭了？！劉宋威於ig及Facebook出自拍片回應，表示近日收到好多唔少的報導，當中包括好多負面的說話，「話我唔係好人、話我係黑社會」，劉宋威作出以下澄清：

首先我要澄清返，我只係一個普通屋邨成長，基層出生，亦唔係大家所講的黑社會⋯⋯

點解喺屋邨長大就係黑社會？點解有紋身就唔係好人？就要俾人歧視？

點解我自己的事業去賣豬肉，揸把刀就要去斬人哋？

劉宋威又說，之前聽好多人講「人紅事是非多」，實會俾人攻擊，如今自己親身感受到，說到這裡威威還未講完，已經哽咽講唔到落去咁，最後更流出眼淚表示「我會繼續努力，做好自己，多謝大家！」

豬肉威 威威 含淚反問為何有紋身就是罪。
含淚反問為何有紋身就是罪。（圖片來源：[email protected] 威威 劉宋威）
豬肉威 威威 一分鐘的影片，講出眼淚來。
一分鐘的影片，講出眼淚來。（圖片來源：[email protected] 威威 劉宋威）

威威疑似做傳銷

近日有網民爆出一張疑似威威的照片，照片中該男士拎住一枝黑色產品自拍，眼利網民即指出拎呢支產品影得相就係做傳銷工作，仲指做得傳銷就無個好人。跟住網民仲搵出呢支產品功效神奇，「呢支嘢癲架，佢哋講到噴胸會豐胸，噴頭會生髮，噴臉會瘦臉，講到支嘢萬能有智慧識得知你噴緊邊。」有網民就話職業無變「咁以前職業都係劏豬，但就係劏港豬囉」「傳銷傳到做明星，好勵志，銷佬又可以宣傳」「唔怪之得唔除罩，原來做傳銷」「總之建華啲馬仔一律唔當好人」不過有網民就力撐威威「咁又點？要佢受網络公審？改過自身，己屬好事，何必要揭他瘡疤，人誰無過，豁達啲，睇開啲！放個過人，亦饒恕自己」

荃灣ak豬肉威威 疑似威威做傳銷相片。
疑似威威做傳銷的相片。（圖片來源：LIHKG區截圖）
豬肉威 威威 威威好識冧粉絲。
威威好識冧粉絲。（圖片來源：[email protected]_608）
豬肉威 威威 威威每次出席公開活動都有大班女粉絲追捧。
威威每次出席公開活動都有大班女粉絲追捧。（圖片來源：[email protected]_608）

圖片來源：廣告商提供、Y[email protected] Nutrition、[email protected]威威 劉宋威、[email protected]_608LIHKG討論區截圖、Carousell截圖、[email protected]荃灣鮮肉威威應援團、IG＠jeffreyngai、[email protected] HK、[email protected]_kanokyada

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