荃灣豬肉威應援群組零更新疑停運 連續兩星期消失於肉檔 回歸後變打雜
應援Facebook群組突停更
不過近日網民發現「豬肉威威」一向活躍的粉絲群組「荃灣鮮肉威威應援團」突然停止更新，對上一個post已經是8月15日。即整個粉絲群組已停運逾3個星期。有網民發現就連群中的「威威豬」亦對於群組停運感到惘然，更表示：「唔係冇Post出，而係管理員唔批Post，又什麼事都唔交代，令到個群半荒廢，我哋都想知道乜嘢狀況，如果真係有需要不如將管理員交捧吧！」
威威連工都唔開？
網上應援群組冇人批Post，管理員消失，有「威威豬」更發現威威竟然連豬肉檔都冇返，並在群組留言區透露曾經連續兩星期沒有見過威威店長！不過之後他再更新豬肉威的近況，表示他「瘦咗幾多」，當日見到威威並不在店面斬豬肉，而是轉戰後台，為處理射燈的工作人員幫手扶住條摺梯。
除罩拍廣告被網民笑大鼻
對上一次拍廣告時曾表示感覺既興奮又激動：「今次能夠參與廣告拍攝實在感到很興奮，特別是當導演和我講解廣告大綱時，得悉拍攝地點是在自己熟悉的豬肉檔，可在拍攝時做回自己的老本行實在開心不過！」不過網民對他該次「除罩」現出真面目反應兩極，有網民大讚他「冇帶口罩都好靚仔」、「幾好睇～好自然」、「除了口罩更型」等等，亦有網民勁彈他「個鼻好大個」、「大鼻龜」、「執得咁勁」等等。
威威被佳能割席
早前佳能為荃灣豬肉檔威威（劉宋威）發行100張限量閃卡，廣大網民表示佳能今次推廣活動失策「見到張咭反而唔x想買」。眼見威威閃卡問題出事，品牌方火速拍新片與威威割席，由阿正頂上，更在社交平台表示：「男神只得一個，佢只會係密實哥！」
佳能社交平台全文：
網民改推泰國豬肉娟
早前有網民於facebook討論區發文表示：「香港有豬肉威 泰國有豬肉娟」並分享一系列一位女子以豬肉檔作背景的照片。相中這位被香港網友封為「豬肉娟」的女子身形標青，箍了一棚鋼牙，笑容燦爛。有網民留言：「如果香港有這檔豬肉賣、我一定日日幫老婆去買豬肉」，「𠵱家賣豬肉都要做到咁，點搞，做爛市囉！」，「佢到底係賣豬肉定係賣肉呀？乜泰國街市真係咁熱咩？」這位被網民稱為豬肉娟的女子，其實是泰國網紅「Qanan Kanokyada」，其Instagram擁有逾48萬粉絲，不時分享靚相益粉絲，帖文均獲過萬讚好。
點擊睇泰國網紅Qanan Kanokyada福利照
豬肉威遭黑粉群組攻擊
至於荃灣豬肉佬威威最近負面新聞不絕，除爆出曾做傳銷及撈偏外，又被YouTuber爆由建華打手一手捧紅，威威為挽留師奶心，哽咽拍片哭訴澄清，不過情況未有好轉。近日社交網開始出現大量黑粉，成立了「除罩威威留餸區」的fb群組，不斷發放威威的負面資訊，更有網民爆出建華威威豬發出攻擊警告。
荃灣威威曾被流出真面目 淚眼自拍回應 「古惑仔」指控
荃灣豬肉佬威威劉宋威因為一副明星相而一夜成名，早前大搞生日會畀奶師粉絲熱捧，仲成為廣告界新貴，job接job豬籠入水！不過威威人紅是非多，不斷被網民翻出黑歷史，繼早前爆出疑似做傳銷，又被爆狂串MIRROR同COLLAR。近日再有網民公開一張10年前的威威舊照，指他曾經撈偏以及玩過好多女人？面對種種負面抨擊，阿威自拍回應 ！
威威做豬肉切割員前係古惑仔？
近日網上討論區有人貼相爆料，指荃灣豬肉檔威威曾經是古惑仔一名。網民紛紛留言和應「睇佢頭髮同紋身都估到了」、「紋哂身，知咩料la」、「炸到咁唔通正經人家咩」同時亦有網民指出「我有朋友識佢之前個女友，話佢唔係好人，撈開古惑…之後先轉行切肉」、「條友玩過好多女人」。更有網民質疑威威可能兩個身份同時擁有，又係古惑仔又係豬肉佬。
不過部份網民力撐威威，覺得佢「曾經學壞」依家「從良學番門手藝養家」故事好感人，好欣賞佢。亦都有網民覺得「浪子回頭金不換」。
阿威拍片淚崩回應
純情暖男形象幻滅！16日晚上威威終於忍唔住要出片澄清，仲要講講吓哭了？！劉宋威於ig及Facebook出自拍片回應，表示近日收到好多唔少的報導，當中包括好多負面的說話，「話我唔係好人、話我係黑社會」，劉宋威作出以下澄清：
首先我要澄清返，我只係一個普通屋邨成長，基層出生，亦唔係大家所講的黑社會⋯⋯
點解喺屋邨長大就係黑社會？點解有紋身就唔係好人？就要俾人歧視？
點解我自己的事業去賣豬肉，揸把刀就要去斬人哋？
劉宋威又說，之前聽好多人講「人紅事是非多」，實會俾人攻擊，如今自己親身感受到，說到這裡威威還未講完，已經哽咽講唔到落去咁，最後更流出眼淚表示「我會繼續努力，做好自己，多謝大家！」
威威疑似做傳銷
近日有網民爆出一張疑似威威的照片，照片中該男士拎住一枝黑色產品自拍，眼利網民即指出拎呢支產品影得相就係做傳銷工作，仲指做得傳銷就無個好人。跟住網民仲搵出呢支產品功效神奇，「呢支嘢癲架，佢哋講到噴胸會豐胸，噴頭會生髮，噴臉會瘦臉，講到支嘢萬能有智慧識得知你噴緊邊。」有網民就話職業無變「咁以前職業都係劏豬，但就係劏港豬囉」「傳銷傳到做明星，好勵志，銷佬又可以宣傳」「唔怪之得唔除罩，原來做傳銷」「總之建華啲馬仔一律唔當好人」不過有網民就力撐威威「咁又點？要佢受網络公審？改過自身，己屬好事，何必要揭他瘡疤，人誰無過，豁達啲，睇開啲！放個過人，亦饒恕自己」
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