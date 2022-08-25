豬肉檔威威閃卡被批趕客 品牌火速拍片割席兼換人：男神只得密實哥一個
品牌方拍片與威威割席 由阿正頂上
早前佳能為荃灣豬肉檔威威發行100張限量閃卡的反應不姐，為了挽回民心，近日佳能邀請了阿正為品牌拍片止蝕。此外，佳能更在社交平台上公開與威威割席，發文表示：「我哋都聽到大家嘅聲音，就係男神只得一個，佢只會係密實哥！」
佳能社交平台全文：
我哋都聽到大家嘅聲音，就係男神只得一個，佢只會係密實哥！！！
密實哥咁靚仔，真係好想得到佢！不過想俘虜男神嘅心，首先要識得俘虜佢個肚！阿正教大家用愛心魔法整大大條法包三文治畀密實哥食啦，保證佢食完返唔到轉頭點都黐實你啦！記得整嘅時候要喺心入面諗住男神，咁就法力加倍～
你都試下用愛心閃光彈俘虜男神嘅心，順便閃爆附近嘅單身狗啦（戴返副黑超先）！
網民表示支持：「用翻啲正常人咪好囉」
佳能新廣告片一出，廣大網民對表示十分滿意佳能此次安排。社交平台上有不少網民留言表示支持棄用威威的選擇：「支持Jeffrey」、「用返阿正咪好囉！繼續支持」、「用番d正常人咪好囉,咪再用d騎呢怪」。
威威出限量閃卡影硬照keep形象戴口罩
近日，有網民喺Facebook分享一張威威閃卡，從閃咭可見，著上深藍企領恤衫嘅威威影硬照時冇除罩，擺出招牌俾心手勢，張咭左下角更印上威威燙金簽名，品牌似乎係想打師奶市場。再睇真少少，原來係魏浚笙（Jeffrey）前排代言過嘅密實袋品牌。據知，威威閃咭只限量送出100張，要喺6月參加官方估豬肉重量有獎遊戲，最接近答案重量嘅頭100位參加者先有機會獲得，不過該帖文現已刪除。
拍賣網$xx有成交 網民唔睇好：賣廣告趕客都係第一次見
威威出閃咭，威威豬當然好受落，不過廣大網民就唔係咁睇喇。拍賣網有人只係以$15標價轉售威威閃咭，睇嚟限量100張都炒唔起，而討論區有唔少留言話威威戴口罩影廣告硬照似足「口罩小姐啲fd」，又話「影硬照都要戴住個口罩」，留言下仲有回應「除咗個罩咁趕客，咪玩啦」，甚至直指該品牌今次推廣活動失策「見到張咭反而唔x想買」、「嘩x，賣廣告咁趕客都係第一次見」。
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