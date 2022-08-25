豬肉檔威威閃卡被批趕客 品牌火速拍片割席兼換人：男神只得密實哥一個

早前佳能為荃灣豬肉檔威威（劉宋威）發行100張限量閃卡，廣大網民表示佳能今次推廣活動失策「見到張咭反而唔x想買」。眼見威威閃卡問題出事，品牌方火速拍新片與威威割蓆，由阿正頂上，更在社交平台表示：「男神只得一個，佢只會係密實哥！」