威威出密實袋閃卡限量100張炒價只達＄XX
威威出限量閃卡影硬照keep形象戴口罩
近日，有網民喺Facebook分享一張威威閃卡，從閃咭可見，著上深藍企領恤衫嘅威威影硬照時冇除罩，擺出招牌俾心手勢，張咭左下角更印上威威燙金簽名，品牌似乎係想打師奶市場。再睇真少少，原來係魏浚笙（Jeffrey）前排代言過嘅密實袋品牌。據知，威威閃咭只限量送出100張，要喺6月參加官方估豬肉重量有獎遊戲，最接近答案重量嘅頭100位參加者先有機會獲得，不過該帖文現已刪除。
拍賣網$xx有成交 網民唔睇好：賣廣告趕客都係第一次見
威威出閃咭，威威豬當然好受落，不過廣大網民就唔係咁睇喇。拍賣網有人只係以$15標價轉售威威閃咭，睇嚟限量100張都炒唔起，而討論區有唔少留言話威威戴口罩影廣告硬照似足「口罩小姐啲fd」，又話「影硬照都要戴住個口罩」，留言下仲有回應「除咗個罩咁趕客，咪玩啦」，甚至直指該品牌今次推廣活動失策「見到張咭反而唔x想買」、「嘩x，賣廣告咁趕客都係第一次見」。
同場加映：威威「找數」 紋身答謝忠粉
威威（劉宋威）早前透露搵咗紋身師傅設計「威威豬」紋身紀念一班Fans厚愛，星期日（7日）就有粉絲發現威威真係有將「威威豬」紋到上身，仲擺埋相上Facebook，照片中可見紋身位於手袖對落位置，遠睇會似一條鎖鏈，近睇先會見到一隻隻唔同表情嘅可愛豬仔樣。
網民踢爆威威豬紋身涉抄襲：一望就知係淘寶貼紙款
豬肉威「找數」後有忠粉好受落，同時亦有網民表示唔收貨，更留言話「姪女一望就知係淘寶貼紙款」，仲附上原創LuLu豬貼紙俾大家進行比對，擺明要踢爆呢款紋身係抄襲作品。
威威首次「除罩」示人 最擔心笑得唔好睇
第一次在鏡頭前「除罩」演出，威威直言初期面對鏡頭比較生硬害羞：「在脫下口罩後，大家不再只看著我的眼睛，更要兼顧笑容。剛開始時我還是有點不習慣，而且有點怕醜…腦海中常常想很多：『我這樣笑好嗎？要露齒嗎？不笑的話眼睛要看哪裡？』想太多的話便令效果不太好。幸好導演和工作人員們都對我十分有耐心，導演亦給予很多不同的指導，令我慢慢習慣在鏡頭前的感覺。真的十分感謝他們的耐心和教導。」
荃灣威威曾被流出真面目 淚眼自拍回應 「古惑仔」指控
荃灣豬肉佬威威劉宋威因為一副明星相而一夜成名，早前大搞生日會畀奶師粉絲熱捧，仲成為廣告界新貴，job接job豬籠入水！不過威威人紅是非多，不斷被網民翻出黑歷史，繼早前爆出疑似做傳銷，又被爆狂串MIRROR同COLLAR。近日再有網民公開一張10年前的威威舊照，指他曾經撈偏以及玩過好多女人？面對種種負面抨擊，阿威自拍回應 ！
威威做豬肉切割員前係古惑仔？
近日網上討論區有人貼相爆料，指荃灣豬肉檔威威曾經是古惑仔一名。網民紛紛留言和應「睇佢頭髮同紋身都估到了」、「紋哂身，知咩料la」、「炸到咁唔通正經人家咩」同時亦有網民指出「我有朋友識佢之前個女友，話佢唔係好人，撈開古惑…之後先轉行切肉」、「條友玩過好多女人」。更有網民質疑威威可能兩個身份同時擁有，又係古惑仔又係豬肉佬。
不過部份網民力撐威威，覺得佢「曾經學壞」依家「從良學番門手藝養家」故事好感人，好欣賞佢。亦都有網民覺得「浪子回頭金不換」。
威威拍片淚崩回應
純情暖男形象幻滅！16日晚上威威終於忍唔住要出片澄清，仲要講講吓哭了？！劉宋威於ig及Facebook出自拍片回應，表示近日收到好多唔少的報導，當中包括好多負面的說話，「話我唔係好人、話我係黑社會」，劉宋威作出以下澄清：
首先我要澄清返，我只係一個普通屋邨成長，基層出生，亦唔係大家所講的黑社會⋯⋯
點解喺屋邨長大就係黑社會？點解有紋身就唔係好人？就要俾人歧視？
點解我自己的事業去賣豬肉，揸把刀就要去斬人哋？
劉宋威又說，之前聽好多人講「人紅事是非多」，實會俾人攻擊，如今自己親身感受到，說到這裡威威還未講完，已經哽咽講唔到落去咁，最後更流出眼淚表示「我會繼續努力，做好自己，多謝大家！」
威威疑似做傳銷
近日有網民爆出一張疑似威威的照片，照片中該男士拎住一枝黑色產品自拍，眼利網民即指出拎呢支產品影得相就係做傳銷工作，仲指做得傳銷就無個好人。跟住網民仲搵出呢支產品功效神奇，「呢支嘢癲架，佢哋講到噴胸會豐胸，噴頭會生髮，噴臉會瘦臉，講到支嘢萬能有智慧識得知你噴緊邊。」有網民就話職業無變「咁以前職業都係劏豬，但就係劏港豬囉」「傳銷傳到做明星，好勵志，銷佬又可以宣傳」「唔怪之得唔除罩，原來做傳銷」「總之建華啲馬仔一律唔當好人」不過有網民就力撐威威「咁又點？要佢受網络公審？改過自身，己屬好事，何必要揭他瘡疤，人誰無過，豁達啲，睇開啲！放個過人，亦饒恕自己」
常見問題
豬肉威威幕後大勢力係咩人？
早前被YouTuber大爆威威由某集團背後操控，威威仲開直播爆喊⋯⋯詳見：豬肉威為拍廣告首次除罩
《愛回家》Terry扮豬肉威威暗諷素人爆紅內幕？
《愛回家之開心速遞》第1661集劇情講述為讓Terry演繹新角色，潮偉安排他低調地在肉檔「實習」⋯⋯即睇劇情劇透
讀者留言