深宵閃避球｜周家怡李靖筠新綜藝大講車經升呢做「娛圈女車神」
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電影《深宵閃避球》日前上映，有份主演的周家怡及李靖筠密密為電影宣傳及謝票，而二人拍攝全新網上綜藝節目《恨駕女團》日前亦正式上架，有「娛圈女車神」之稱的周家怡跟同樣是愛車之人的李靖筠（Gladys）於節目中會租用不同的Dream Car，除了介紹不同的靚車，同時更會開着靚車帶大家四處遊玩。
租「愛車」自肥
第一集二人當然要為自己「謀福利」，於是便租了家怡的Dream Car：平治海鷗翼SLS。一上車二人已經十分興奮，Gladys大開眼界，「跑車嚟㗎，仲好香𠻹呀。」家怡即謂：「仲係有嗰浸皮味呀。」隨後便由家怡開車兜風，目的地是到深井下午茶，閒談間，可能被興奮的狀態沖昏了頭腦，Gladys邊摸着軚盤邊說：「佢條呔好靚喎原來。」家怡聽後立即紏正，「呢個唔係呔，呢個係軚。」二人隨即爆笑。
大車最有反差萌
說到喜歡的車種，家怡鍾情辣跑、Gladys就喜歡大車，「因為自己細粒，鍾意個反差萌。」家怡又分享一次開車的有趣經驗，「我哋喺舊清水灣道去舊電視城，有幾個彎位，有架Legacy，之後大家上斜、踩油，有時揸車你咪會遇到啲人係好有禮貌，但大家又會玩吓咁嘅，跟住大家一齊俾油、踩咗一段咁囉，你知上斜最好玩㗎嘛，跟住停咗喺紅綠燈前，佢就擰過嚟豎起咗隻手指公俾讚，正呀，哈哈，好開心㗎咁樣。」
節目出街後，引來一眾網民紛紛留言，除了大讚「女仔揸車超有型」，更謂二人「真係識車」，又列出各種車款，希望二人試開。同門師妹艾妮（Elly）亦有留言，「家怡手車真係好辣㗎，利申坐過。」
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邊個話女司機就唔得？