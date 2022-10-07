深宵閃避球｜周家怡李靖筠新綜藝大講車經升呢做「娛圈女車神」

電影《深宵閃避球》日前上映，有份主演的周家怡及李靖筠密密為電影宣傳及謝票，而二人拍攝全新網上綜藝節目《恨駕女團》日前亦正式上架，有「娛圈女車神」之稱的周家怡跟同樣是愛車之人的李靖筠（Gladys）於節目中會租用不同的Dream Car，除了介紹不同的靚車，同時更會開着靚車帶大家四處遊玩。