星野源與新垣結衣婚變傳聞 雙方發聲明13字堅決回應

新垣結衣與星野源自結婚以來已經三年，期間不斷有關於兩人婚變的傳言。最近，一則關於星野源的不忠傳聞在網絡上引起了廣泛關注。據稱，他在不為人知的情況下與一位已婚的NHK女主播有染，這一消息由「日本情報爆料巨頭」滝沢ガレソ透露，震驚了日本、香港和台灣的娛樂圈。

