星野源與新垣結衣婚變傳聞 雙方發聲明13字堅決回應
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新垣結衣與星野源自結婚以來已經三年，期間不斷有關於兩人婚變的傳言。最近，一則關於星野源的不忠傳聞在網絡上引起了廣泛關注。據稱，他在不為人知的情況下與一位已婚的NHK女主播有染，這一消息由「日本情報爆料巨頭」滝沢ガレソ透露，震驚了日本、香港和台灣的娛樂圈。
新垣結衣：引起騷亂的內容並無事實根據
這則消息一出，立即在網上引起了熱烈討論。新垣結衣也不得不在官方X(即Twitter)上發文回應，她表示「引起騷亂的內容並無事實根據」。而星野源則選擇在深夜轉發他的經理人公司AMUSE的聲明，該聲明中提到，公司已經收到了相關查詢，並強調「關於星野源完全沒有這樣的事實。另外，本公司也完全沒有隱瞞報道的事實」，並提到公司正在考慮對於這些謠言採取法律行動。
老公星野源被爆戀人妻主播
根據「日本情報爆料巨頭」帖文內容，有關一位男歌手與一位超有名女演員合作電視劇後迅速結婚，然後與某位NHK主播發生不倫戀情的情況。盡管有一家周刊計劃在元旦時報道此事，但男歌手所屬的事務所支付了10億日元來阻止報道的刊登。（女演員和男歌手實際上已經算是離婚狀態，但考慮到對事業的影響而沒有正式離婚）而男方不忠的對象是一個新婚妻子，被發現外遇後被丈夫家庭趕出家門，不得不在網吧流連，與NHK女主播林田理沙的背景相似。
網友召喚達哥教訓星野源
傳聞一出，雖然事件已由新垣結衣同星野源作出澄清，不過唔少網友對於出軌傳聞都好嬲一替女神結衣BB不值，更召喚極喜歡新垣結衣的網紅達哥教訓星野源：「達哥幾時過去教訓下條垃圾搶返結衣返黎」「一早知條友唔係好人」「偷食從來都唔係睇靚唔靚」「偽毒可恥」
圖片來源：《逃避雖可恥但有用》、NHK