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娟姐親解小三傳聞 被七師傅爆肥仔暗戀欲出手撮合

東方新地 - 娛聞

ERROR肥仔（梁業）與拍拖八年的初戀女友陳燕芬分手，分訊由女方在社交網公布。肥仔爆分訊，不過七師傅（七仙羽）曾在《晚吹》爆料，指肥仔「一早吼住娟姐（練美娟）」，大讚二人合襯並有意撮合。肥仔爆分訊後即被外界指娟姐疑似第三者，娟姐親自解釋同肥仔關係﹗
文：東方新地｜圖：娟姐IG、肥仔IG

肥仔同娟姐曾合作《娛樂OnAir》。
肥仔同娟姐曾合作《娛樂OnAir》。
肥仔前女友在facebook留言：「對不起﹗我已和梁業分開了…因了解而分開，其實也算是感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裡互相好好祝福。」肥仔與初戀女友分手一直未有回應，今日有傳媒聯絡到肥仔，他以私人事為由唔回應。

ERROR近來人氣急升，肥仔感情事都成焦點，爆分訊後肥仔未有公開露面，如常貼出同隊友193合照。
ERROR近來人氣急升，肥仔感情事都成焦點，爆分訊後肥仔未有公開露面，如常貼出同隊友193合照。
女友公布分手，肥仔未有任何回應，仍如常去修甲，看來心情未太受影響。
女友公布分手，肥仔未有任何回應，仍如常去修甲，看來心情未太受影響。

娟姐肥仔同年同月出世認啱嘴形

對被指成為小三嫌疑，娟姐回覆時表示是七師傅在節目中爆肥仔對佢有意，自己唔知道是否屬實，31歲娟姐與肥仔同年同月出世，娟姐直認不諱同肥仔啱傾，因為肥仔人見人愛，人人都會鍾意佢，不過又指肥仔對每個人都好好，笑言依家肥仔單身，娟姐會feel吓肥仔係咪對佢有意思。

娟姐同肥仔同年同月出世，今年31歲。（圖片來源：娟姐IG）
娟姐同肥仔同年同月出世，今年31歲。（圖片來源：娟姐IG）

又問到肥仔係咪娟姐喜歡的類型，娟姐坦言鍾意另一半幽默同多嘢講，仲有要大隻過自己，娟姐笑指這些擇偶條件，肥仔的確符合，笑言大家咁啱key等肥仔追佢喎﹗

娟姐笑言等肥仔追佢喎﹗（圖片來源：娟姐IG）
娟姐笑言等肥仔追佢喎﹗（圖片來源：娟姐IG）

肥仔回復單身慘被七仙羽一語成讖

近期因《ERROR自肥企画》再次人氣超爆發嘅「ERROR」，四子無論工作或感情事都備受大眾矚目，早前在節目中爆喊落淚的肥仔（梁業），原來日前跟初戀女朋友分手回復單身，到底係咩一回事？同七仙羽之前話撮合肥仔同娟仔(練美娟)又有冇關係？

ERROR肥仔正式回復單身

肥仔跟拍拖8年的初戀女友「阿芬」在舞蹈學會認識，二人曾分開過一段時間再復合。早前肥仔上陳志雲的節目，陳志雲笑言會免費做肥仔的婚禮司儀，又指「鋼琴王子」陳雋騫都會幫手搞現場音樂，肥仔當時回應：「好勁嘅助攻，好進擊！但我過唔到自己嗰關，希望事業有成先結婚，現在還可以，但希望可以再好啲」。

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肥仔上陳志雲的節目，講家庭講事業講女友，事後被網民大讚是好男人。
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肥仔被網友大讚。

肥仔事業起飛失去愛情

近年肥仔為事業拼博，與女友阿芬聚少離多，估唔到上完陳志雲節目一個月，與肥仔拍拖8年的初戀女友「阿芬」竟在facebook中宣布跟肥仔經已分開。

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肥仔與拍拖8年的初戀女友阿芬曾分開再復合，由肥仔參加《造星》開始，阿芬都在背後默默支持他。
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阿芬在她的fb宣布與肥仔分開了，表示因了解而分開。

網民感惋惜

外界一直都對肥仔與阿芬的戀情非常看好，再加上二人曾分開再復合，所以不少粉絲、網民都覺得今次分開很可惜，不過亦在阿芬的fb留言表示支持二人的決定，送上祝福。

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「阿芬」與肥仔經歷過8年的風風雨雨。

ERROR肥仔正式回復單身 初戀女友宣布「分訊」：因XX而分開 慘被七仙羽一語成讖

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七師傅一早洩露玄機

事後有網民回憶之前七仙羽七師傅上ViuTV的節目醉酒後想幫肥仔搵女朋友，才驚覺分開原來早已有先兆。七師傅早前在《晚吹─今晚有酒吹》被娟姐爆料：「七師傅上次話要介紹位李先生畀我識，到依家都未有，仲未找數﹗」在旁的七師傅被娟姐質問，表現淡定話已經搵到適合對象介紹給娟姐，娟姐反問：「吓﹗你搵咗喇﹗你自己搵到，但唔話我知，哈哈哈﹗」

七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
娟姐聽到七師傅已為她找到合適的對象，原來是ERROR的肥仔，感到相當驚喜﹗
七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
大家聽到七師傅想撮合娟姐同ERROR肥仔都表示驚訝，嘉賓石詠莉更嚇到擘大個口。

七師傅話要撮合娟姐同肥仔

七師傅繼續氣定神閒話：「我搵到喇，吖﹗嗰個咩，嗰個ERROR個肥仔，一個武大郎，一個係潘金聯（蓮）（指住娟姐）一個單純嘅潘金蓮、一個專一嘅潘金蓮﹗」全場爆笑指未聽過潘金蓮可以用「單純」來形容。

七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
主持之一的詩詩都笑到停唔到：「第一次聽人用單純去形容潘金蓮﹗」

七師傅揚言：肥仔hold（吼）住娟姐好耐﹗

強尼笑住話：「娟姐肯做潘金蓮，但係肥仔未必肯做武大郎﹗」七師傅立即解答：「問咗肥仔意願喇，喺化妝間﹗肥仔佢一早Hold（吼）住咗好耐，不過呢排佢好忙，日日都唱歌，忙住唱〈呢啲（lady）Killer〉，所以冇時間去識女仔﹗」七師傅定睛望住娟姐胸部話：「肥仔留意咗你好耐，見到你覺得你幾好，肥仔都有意思，因為肥仔嘅搵錢能力高﹗」大家笑到收唔到科。由此可見七師傅極有可能早已知肥仔分手一事。

七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
七師傅的「譚仔腔」繼續為大家帶來笑料，將肥仔首歌〈 Lady Killer〉講成〈呢啲Killer〉，全場爆笑﹗
七師傅讚娟姐係單純潘金蓮 找數撮合同ERROER成員
七師傅話肥仔留意咗娟姐好耐，講時一直望住娟姐胸部。

超錫肥仔的初戀女朋友

早在《全民造星》被視為「黑馬」的肥仔，雖然最後以拉丁舞驚喜演出獲大讚，可惜最後仍在比賽中落敗。當時女友阿芬亦在到場打氣，在節目結束後在觀眾席忍不住哭了。肥仔亦曾在節目《辣伙頭》中大爆女朋友雖然廚藝差，不過亦曾為肥仔用心下廚足足兩小時慶祝情人節。而在「分訊」中，阿芬仍大方表示希望大家繼續支持ERROR。

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在朋友眼中，肥仔與阿芬非常合襯，而阿芬更是順得女友。

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