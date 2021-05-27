娟姐親解小三傳聞 被七師傅爆肥仔暗戀欲出手撮合

ERROR肥仔（梁業）與拍拖八年的初戀女友陳燕芬分手，分訊由女方在社交網公布。肥仔爆分訊，不過七師傅（七仙羽）曾在《晚吹》爆料，指肥仔「一早吼住娟姐（練美娟）」，大讚二人合襯並有意撮合。肥仔爆分訊後即被外界指娟姐疑似第三者，娟姐親自解釋同肥仔關係﹗

文：東方新地｜圖：娟姐IG、肥仔IG