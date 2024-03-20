區明妙預告《婚後事》有床戲！兩線劇前後腳出場 網友：睇到亂晒籠
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《再見‧枕邊人》由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審，下周邁向結局周的《再見枕邊人》，本周還有兩大重要新角色出場，而於第17集登場的新角色，是近日劇接劇的上位小花區明妙飾演周小敏。另一方面，區明妙更預告在《婚後事》將有床戲發生！
2019年因在《她她她的少女時代》中飾演田蕊妮少女版維肖維妙而開始引發關注的區明妙，由2016年15歲開始至今參與劇集拍攝接近30部，當中還有不少代表作包括《法證先鋒》系列、《愛上的我衰神》、《黯夜守護者》、《你好，我的大夫》及《婚後事》等；而自《你好，我的大夫》後，區明妙幾乎沒有間斷過在螢幕上與觀眾見面，堪稱近日炙手可熱的小花。
區明妙劇透有床戲加Kiss戲
區明妙早前在《婚後事》宣傳時接受傳媒訪問，劇透結局周有新發展。其中一集將以悅悅的視角展示她與父母的關係，及大學生活。區明妙提到將有接吻戲和床戲，她感覺對手有點緊張。問到會唔會挑戰更進擊嘅戲份，她就指再大個啲先。
區明妙兩套劇都有份網友：睇到亂晒籠
巧合的是，區明妙在兩線劇《再見‧枕邊人》及《婚後事》中幾乎是前後腳出場，自然引爆熱討；由於妙妙在《婚後事》中飾演的悅悅性格較反叛及反覆，相對在《再見‧枕邊人》中的青春可愛陽光少女小敏，小敏自然更加入屋，昨晚一集妙妙出場雖然只有短短十零秒，但無論是超級甜美的笑容、或是一對精靈爆燈的BlingBling眼均相當impressive，獲讚女友力爆燈。據知今晚播出的第18集，小敏將「女友力」升級，除繼續BlingBling眼攻勢，還有扁嘴撒嬌示範，值得期待。
有網友開po討論：「羅天宇 區明妙都是他們，八點半和九點半都是他們哈哈哈哈」，兩套劇都有他們，睇到觀眾有啲亂！不少網友表示認同：「睇兩套戲都睇到亂晒籠」「還有枕邊人單戀他的朋友妹妹，和婚後事的約會對象也是同一個….」「最弊處係枕邊人 天宇回想多年前嘅片段 連髮型跟指後事係一樣㗎」
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