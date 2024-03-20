區明妙預告《婚後事》有床戲！兩線劇前後腳出場 網友：睇到亂晒籠

《再見‧枕邊人》由廖晉碩監製、林麗媚擔任編審，下周邁向結局周的《再見枕邊人》，本周還有兩大重要新角色出場，而於第17集登場的新角色，是近日劇接劇的上位小花區明妙飾演周小敏。另一方面，區明妙更預告在《婚後事》將有床戲發生！