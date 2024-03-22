婚後事大結局｜6大主角強行洗白 呢一位做全劇MVP！

《婚後事》大結局講到，甘誠鈞（黎諾懿飾）墮海陷入昏迷，呂靜林（賴慰玲飾）收到來自潘悅（區明妙飾）交予的畫冊，方知誠鈞一直未忘逝去bb的面容，靜林醒悟自己錯怪誠鈞，決定要珍惜眼前人。潘善仁（羅子溢飾）在女兒悅悅的勸慰下終接受化療，而張明芯（陳自瑤飾）也在媽媽顧蘭（黎燕珊飾）的引導下明白自己要學會適當放手，不做“緊張大師”，善仁擔心手術後依舊無法康復，提議夫婦二人應一起學會面對死亡，並約定下一世繼續好好地相愛。