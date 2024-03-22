婚後事大結局｜6大主角強行洗白 呢一位做全劇MVP！
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《婚後事》大結局講到，甘誠鈞（黎諾懿飾）墮海陷入昏迷，呂靜林（賴慰玲飾）收到來自潘悅（區明妙飾）交予的畫冊，方知誠鈞一直未忘逝去bb的面容，靜林醒悟自己錯怪誠鈞，決定要珍惜眼前人。潘善仁（羅子溢飾）在女兒悅悅的勸慰下終接受化療，而張明芯（陳自瑤飾）也在媽媽顧蘭（黎燕珊飾）的引導下明白自己要學會適當放手，不做“緊張大師”，善仁擔心手術後依舊無法康復，提議夫婦二人應一起學會面對死亡，並約定下一世繼續好好地相愛。
6位主角強行洗白
程天暉（羅天宇飾）與呂靜海（王敏奕飾）分居，天暉通過父母日常相處終醒悟自己對靜海過去的傷害，懂得如何以靜海的視點去看待兩人的關係，靜海亦意外發現天暉對兩人愛情紀念品的守護，想起天暉其實一直有記得兩人在一起的點點滴滴，靜海天暉面對面坐下和談，互相反省不應將自我視點當作事實的全部，兩人更決定一起完成一部作品。
靜林找到誠鈞保留著的所有兒子遺物，才明白誠鈞當時只是為了讓自己振作才假裝把所有兒子相關的東西捨棄，靜林醒悟兩人可以以另一種方式繼續愛兒子，而不應該永遠沉浸在過去的痛苦中拒絕前行。
《婚後事》結尾暗示會唔會拍續集
善仁截肢手術順利，誠鈞也平安醒來，眾人的生活都重新上了軌道，無所謂大團圓結局，因為婚後事是一場終身的修行⋯⋯
婚後事「續集」率先流出 網民：王浩信一來，收視率爆錶
另外有網民率先流出情報，婚後事將會有「續集」，不過唔係拍劇，而係原班人馬做綜藝節目！探討香港婚姻個案，有網民爆笑指如果王浩信嚟到收視率一定會爆升！
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圖片來源：TVB、小紅書圖片