婚後事｜王敏奕淚崩演技驚艷 觀眾封「李佳芯2.0」

《婚後事》昨晚（4 日）千呼萬喚的「致命誘惑」Mira（王敏奕飾）終於出場，點題句子為：「苦戀超越俗世一切藩籬」。昨晚 Mira 視點曝光後，故事的驚人反轉再度震撼網民，原來在 Mira 角度，她並非存心勾引潘善仁 Tim（羅子溢飾），深信「可以毫無保留去愛一個人係人世間最幸福嘅事」，以及「愛一個人根本控制唔到，點分啱同錯」的 Mira，由於本身亦是中國文學愛好者，因而情傾善仁，不過為了顧全善仁形象及家庭，只敢遠觀不敢褻玩，為了善仁甘於犧牲所有，並天真地希望守在善仁身邊做其守護天使…