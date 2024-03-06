婚後事︱王敏奕色誘3連擊令人欲罷不能！獲封「最美小三」
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《婚後事》昨晚（5日）播出的第七集視點是潘善仁（羅子溢飾），標題是「不忠罪大惡極」，善仁的視點與Mira的視點大不同，加上帶出的議題：「精神出軌」與「肉體出軌」哪個才算真正出軌，令事件演變成「出軌羅生門」，王敏奕的一場「超誘惑盛宴」引爆熱話，更被封為「港版最美小三」！
王敏奕時刻出招令人欲罷不能
昨晚劇情講述當初善仁得知父親潘良（煒烈飾）患癌大受打擊，但又不獲明芯諒解，二人經常爭吵，不快的氣氛和壓力令善仁回到家後恍如行屍走肉。此時靜海Mira（王敏奕飾）出現，Mira不但將善仁奉若神明，更因與善仁有靈性溝通，加上性格主動、外型討好，令善仁感到時刻被誘惑。
王敏奕主動「出擊」
被Mira深深動搖的善仁，因堅持不想像潘良般不負責任、愧對家庭，一直竭力壓抑慾望，可惜越壓抑、越催化。終於在善仁以為妻女外遊的一晚，Mira又碰巧主動「出擊」，善仁最終與Mira熱吻兼「被動」地上了Mira寓所，其間因看到了Mira的稚氣與單純，關鍵一刻臨崖勒馬，二人度過了靈性而又浪漫的一夜。另邊廂，明芯（陳自瑤飾）早已對行徑可疑的善仁心存懷疑，澳門之旅只是試探善仁的大話，最終明芯當場逮捕徹夜不歸的善仁，善仁百辭莫辯、無從否認出軌。明芯為了女兒潘悅（鄭淽月飾），與善仁過著貌合神離的生活，令夫妻二人同時活在地獄。此時，善仁的《婚後事》熱爆全城，對善仁可說最大的諷刺…
忍唔住幻想發生關係
昨晚最激一幕，是善仁不小心看到工作中背部全裸的Mira後，洗澡時即忍不住幻想與Mira發生關係。原以為該幕火辣親熱戲已經夠激，不過好戲在後頭，原來善仁的幻覺有一半是真的，只是當時與他發生關係的是太太明芯而非Mira；觀眾看到的鏡頭順序先是媚態盡現的Mira叫老公，接著是善仁的驚嚇樣、及明芯躺在床上一臉柔情樣，嚇得滿頭大汗的善仁，只能強行與明芯繼續夫妻之事，但眼神明顯已放飛。子溢當下的表情完全演活了既驚呆但又要強裝沒事的善仁，單靠微表情、眼神及視線變化，已演活心理狀態複雜的善仁。
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圖片來源：TVB