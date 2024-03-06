婚後事︱王敏奕色誘3連擊令人欲罷不能！獲封「最美小三」

《婚後事》昨晚（5日）播出的第七集視點是潘善仁（羅子溢飾），標題是「不忠罪大惡極」，善仁的視點與Mira的視點大不同，加上帶出的議題：「精神出軌」與「肉體出軌」哪個才算真正出軌，令事件演變成「出軌羅生門」，王敏奕的一場「超誘惑盛宴」引爆熱話，更被封為「港版最美小三」！