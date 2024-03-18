婚後事｜王敏奕羅天宇閃婚懷孕 婚後卻反遭背叛？陷家庭事業兩難
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《婚後事》第16集開始來到劇集終章《修復》，呂靜海（王敏奕飾）閉關半年完成《婚後事》網劇改編，同時進行自我人生的重塑，藍顏程天暉（羅天宇飾）也選擇暫時退出靜海的視線，不作過多打擾，每天只是通過電郵傳遞支持，靜海的網劇如願獲得了成功，她也終究被天暉感動，欣然接受了天暉的愛意。終抱得美人歸的天暉認定兩人是天生一對，他對未來充滿無限遐想，希望與靜海在影視圈一起追夢。
在一起不久，兩人便決定閃婚，天暉父母極力反對無果，反而更加深了他們的感情。不久後，花婆（羅冠蘭飾）去世，靜海也有了身孕，本打算擱置婚事的靜海獲天暉鼓勵，兩人終拉埋天窗。
五年後，天暉仍在為事業苦苦搏殺，碌碌無為的他寧願逗留在外亦懶理家中的老婆孩子，而成為了人妻人母的靜海也在天暉的眼中魅力大失，不再風情萬種，事業家庭兩手抓的她心力交瘁，當原本激情的生活回歸“柴米油鹽醬醋茶”，兩人才發現關係之中早就有著大大小小的坑洞⋯⋯屋漏偏逢連夜雨，天暉更阻擋不住外面的狂蜂浪蝶從而出軌，而這一幕又恰好被潘悅（區明妙飾）所見⋯⋯
天暉與靜海意識到雙方的矛盾愈來愈多：家庭分工不均、婆媳問題、育兒方式等等，他們無力再相愛，天暉更指出當年靜海選擇嫁給天暉，不過是退而求其次，而這樣的“嚴重指控”也成為了壓倒靜海的最後一株稻草，絕望的她抱著兒子離家出走⋯⋯
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圖片來源：TVB