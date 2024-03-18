婚後事｜王敏奕羅天宇閃婚懷孕 婚後卻反遭背叛？陷家庭事業兩難

《婚後事》第16集開始來到劇集終章《修復》，呂靜海（王敏奕飾）閉關半年完成《婚後事》網劇改編，同時進行自我人生的重塑，藍顏程天暉（羅天宇飾）也選擇暫時退出靜海的視線，不作過多打擾，每天只是通過電郵傳遞支持，靜海的網劇如願獲得了成功，她也終究被天暉感動，欣然接受了天暉的愛意。終抱得美人歸的天暉認定兩人是天生一對，他對未來充滿無限遐想，希望與靜海在影視圈一起追夢。