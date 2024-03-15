婚後事｜盤點10大虐心愛情金句 賴慰玲愛得卑微贏盡網民同情
愛得淒涼贏盡網民無限同情
第13集Mira阿海（王敏奕飾）因為愛得不懂節制忘情去愛慘遭分手，阿海家姐靜林Gina（賴慰玲飾）則因為愛甘誠鈞（黎諾懿飾）愛得太過節制同樣失去自我，不同的是，Gina是主動提出分手那位。兩位同樣愛得深、愛得真的好女人，在情路上都得不到好結果，就連被愛過的等級也沒達到，如此淒涼難怪贏盡網民無限同情。
除了角色惹人憐憫，Mira及Gina亦有不少經典虐心又自虐的金句在網上流傳。
Gina虐心愛情語錄（第十集）
愛情金句1
「係我一直都縱容佢（甘誠鈞），由佢喺出面咁風流，所以我絕對唔係受害者」
愛情金句2
「一段三角關係入面，冇話遲嚟嗰個就係第三者，冇分先後，首先唔被愛嗰個，就係第三者。」（暗示自己可能才是第三者）
愛情金句3
「清醒過你（指明芯），可以及時放手，我諗已經係我唯一可以優勝過你嘅地方，亦都係唯一一個方法令到Davey可以永遠都掛住我。」（無論幾痛苦都好，只求在愛的人心中留下一個位置。）
Mira虐心愛情語錄（第十三集）
愛情金句4
「我淨係想要一次，你（潘善仁）講完sorry之後唔會再咁樣對我。我淨係想你愛我，答我吖，你愛唔愛我？」
愛情金句5
「因為你仲好愛佢（張明芯），所以你唔想我咁愛你。」
愛情金句6
「你唔鍾意我嘅話，你可以打我架，但可唔可以唔好唔要我呀。」（因為太不想失去你，情願被打也只想把你留在身邊，愛得病態又可憐）
愛情金句7
「對唔住呀，我冇事架喇，你打番畀我吖！有咩唔鍾意我，你講吖，我可以改呀」（明明已經好嬲，但為咗留對方係身邊，幾低聲下氣都可以；但當痛到極致失去控制時，又再度暴走，這也解釋了Mira喪打追魂Call時為何會梅花間竹遊走天堂與地獄。）
Mira虐心與清醒之間語錄（第十三集）
愛情金句8
「我只不過係拎愛情嚟填補心入面嗰個窿…就算用晒力去愛，個窿永遠都係填唔滿…（面向善仁）你同我一樣，心入面都有個窿…」
愛情金句9
「我以為令你開心，我會fulfilled…但其實我要嘅嘢你畀唔到我，你要嘅嘢，我都從來冇畀過你⋯」
愛情金句10
「你誤認我，我都一樣係誤認你…我哋唔會係大家嘅救贖⋯我肯放手架喇…我哋分手啦…」
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