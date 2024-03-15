婚後事｜盤點10大虐心愛情金句 賴慰玲愛得卑微贏盡網民同情

由林肯監製、黃秉怡編審的《婚後事》，逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。除了女一陳自瑤備受關注，更多網民大讚賴慰玲的角色做得自然不做作，每句對白都好虐心！