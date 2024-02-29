婚後事｜11歲鄭淽月演技備受讚賞 現實中多才多藝 仲做過ViuTV女神童年版
婚後事｜父母離異 女兒如何自處？
本集點題句子為「爸爸媽媽離婚了…」，父母離異之際，女兒如何自處？ 今集悅悅跟同學仔訴心聲表示：「我唔想佢哋離婚」，而同樣經歷過父母離婚離題的同學仔，則以過來人身份教悅悅：「咁你記住要做雙面人喇喎」，人細鬼大程度令人驚訝。跟著悅悅分別說出「Daddy話係媽咪趕佢走,唔畀佢返屋企」、「媽咪話嗌交嗰陣Daddy會掟嘢，整傷媽咪」及「我真係好驚Daddy／媽咪，佢係壞人，我唔鍾意佢，我唔要同佢一齊住」，配以分屏的影像處理手法，完全感受到悅悅作為「夾心人」，是何等努力地扮演雙面人的同時，亦同時感受到父母離異，作為子女的無奈及痛苦。
悅悅含淚黐嗲哋怕媽咪 演繹成功迅速入屋
其實飾演潘悅的小演員鄭鿊月一出場即獲好評，在第一集，悅悅為了替爸爸善仁好好的補祝生日，提議與爹哋齊齊整蛋糕，當時已要面對爹哋媽咪離婚困局的悅悅，向爹哋送上蛋糕後，即含著一泡眼淚緊抱爹哋表示掛念，場面感人。由於悅悅已成功入屋，故當第四集以悅悅視點做主線的官方預告播出後，即引爆網民期待。
鄭淽月演出經驗豐富 ViuTV飾童年Ivy So
現年11歲的鄭淽月，其實演出經驗相當豐富，除了拍攝劇集外，拍過唔少廣告，包括雅芳婷、自願醫保計劃、媒氣公司、黑人牙膏等等。鄭淽月還曾參與電影、微電影演出，鄭淽月2018年參與Now新聞App「天氣小主播」招募成功入圍成為「天氣小主播」拍攝天氣報告；曾做過兒童節目《Think Big》小主持，亦有參與劇集、微電影演出，例如電影《世間有她》飾演鄭秀文和馮德倫女兒、ViuTV近日熱播劇《飛黃騰達》頭幾集，鄭淽月於劇內飾演蘇雅琳（Ivy So）童年版。
多才多藝競技疊杯世錦賽季軍
除了別具演藝天分，鄭淽月原來還有其他專長及嗜好！曾代表香港出席台灣「韻律體操國際邀請賽」，又曾經代表香港出戰競技疊杯世錦賽並勇奪季軍，堪稱多才多藝童星！
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