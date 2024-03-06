婚後事｜羅天宇拒戀愛做約炮王食散餐 現實歷任女友個個女神級
羅天宇王敏奕識於微時
呂靜海（王敏奕飾）雖苦戀潘善仁（羅子溢飾）無果，更背負「淫娃蕩婦」之罪名，不過其背後亦有一位默默守護在身邊多年的「藍顏」，他便是靜海自大學起已相識的程天暉（羅天宇飾）。兩人識於微時，又一起在影視行業由低做起，奮鬥打拼，可以說是見證過對方所有的喜與悲，高光時刻與尷尬狼狽，他們是最瞭解彼此的人。
「愛情狂」羅天宇放不下王敏奕
可是愛並不會因此而發生並雙向奔赴。都說所謂的「愛情狂」心中總有一個放不下的人，眼裡再難以容下他人，靜海便是一個極佳的例子。不少看客會把靜海歸為「男人女人都招架不住的最姣小三」，但事實上善仁亦確實對她有著致命的吸引力，兩人投契同頻，會經常互訴心事，作為愛情狂的靜海更不惜插足善仁與張明芯（陳自瑤飾）的婚姻，賭上自己的大好前途⋯⋯
天暉知曉一切亦難掩心痛，以死黨的身分，也以暗戀者的身分，只是他終究是外人，難以改變任何，而自己也因經濟和時間問題，始終沒有拍拖，習慣通過交友手機程式約炮，以滿足生理需要，或許這也是一種麻痹自己的方式。
而有緣之人則難以抵擋命運的安排，哪怕是孽緣。本打算放棄這段不道德感情的靜海在最新一集（第八集）中再遇善仁，天暉見「老友」對這個男人眼神裡依舊有愛，卻只能眼巴巴看著他們，默默祈禱那兩人之間愛火可不可以不要再重燃⋯⋯
羅天宇前度個個有好發展 Coffee床照流出戀情曝光
現實生活中，羅天宇唔止好命，仲好旺過氣前度，幾乎每個與他拍過拖的女藝人，分手後無論事業與感情都活得比佢好，真係信不信由你，不過羅天宇公開認愛的只有三位，佢話過想再進一步發展才會公開戀情，即是其他緋聞女友都只是鏡花水月？一齊睇睇羅天宇有幾猛料！
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與湯洛雯分手後的羅天宇被爆孖陳瀅同遊日本賞櫻，羅天宇承認此事但就指同行還有其他朋友，並指同陳瀅是好朋友，自己當時單身﹗
羅天宇打波媾掂蘇皓兒？ 晒合照洩蜜
劇集《那些我愛過的人》做純情學生妹的26歲蘇皓兒（Chole），成功激增宅男粉絲，樣似永遠女神周慧敏，加埋一雙長腿成了她的最強武器，自從公布同王宗堯分手重新上市後，雄性動物都對她虎視眈眈，而素有「女神收割機」之稱的羅天宇，有高質女神，又點會走漏佢對法眼﹗之前羅天宇冧掂戴祖儀，原來只要一日未認愛，女係會繼續媾嘅，有傳羅天宇原來當時早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。
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