婚後事｜羅天宇拒戀愛做約炮王食散餐 現實歷任女友個個女神級

《婚後事》第8集講到，呂靜海（王敏奕飾）雖苦戀潘善仁（羅子溢飾）無果，更背負「淫娃蕩婦」之罪名，不過其背後亦有一位默默守護在身邊多年的「藍顏」，他便是靜海自大學起已相識的程天暉（羅天宇飾）。兩人識於微時，又一起在影視行業由低做起，奮鬥打拼，可以說是見證過對方所有的喜與悲，高光時刻與尷尬狼狽，他們是最瞭解彼此的人。