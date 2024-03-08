婚後事

婚後事｜陳自瑤性感火辣舞爆紅 白滑美腿大露背好誘人

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Keith

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《婚後事》第9集，陳自瑤為了尋回真我、在家中陶醉熱舞一幕洗版式熱爆網，不過亦有網友表示「做多咗！」

昨晚（ 7 日）播出的第九集上半段敘述視點是張明芯 Emma（陳自瑤 Yoyo 飾），標題是「一人不忠，二人有責」。明芯逼迫女兒潘悅（鄭淽月飾）用功，終引起悅悅反感激烈反抗；心力交瘁的明芯忍不住將不幸的責任推給潘善仁（羅子溢飾）。甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）見明芯母女關係變差，苦勸明芯不要因自己力求完美地奉獻，逼迫別人接收並自覺是唯一受害者，更鼓勵明芯做真正喜歡的事，令明芯重拾對跳舞的熱誠，終能成功跳出受害者視點。

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陳自瑤上載熱舞拉丁花絮圖片。（陳自瑤 IG 圖片）（圖片來源：TVB

陳自瑤大騷修長白滑美腿

昨晚明芯為了尋回真我、在家中陶醉熱舞一幕洗版式熱爆網，Yoyo 除了獲讚舞姿誘人，一雙修長白滑美腿更是贏盡正評！該場約一分半鐘的熱舞戲，明芯先是拿著封塵性感舞衣回憶昔日與善仁的快樂片段、之後換上大露背＋露腰性感舞衣的明芯，邊飲酒邊在不快記憶的伴隨下、在家中獨自跳起昔日最愛的舞步；該場戲Yoyo 可謂施盡渾身解數，除了極盡貼身的舞衣將其美好身段表露無遺、跳舞動作亦相當專業撩人，最後 Ending 的曲膝嫵媚望鏡更在網絡瘋狂洗版！

今日，無綫官方社交網專頁曝光相關場口拍攝花絮，據知該場 1 分半鐘戲原來是拍攝中途臨時加插，Yoyo 更為此專誠學跳拉丁，十分敬業；而單是拍攝就花了足足三個小時；而 Yoyo 埋位前，除了要出動三個專業化妝師為其裝身外，每個跳舞動作均有專人貼身臨場 Fine Tune；花絮片段所見，Yoyo 除了要反覆練習扭動腰肢動作，單是舉起酒杯如此簡單的動作，也有專人調教手部高度及其他細節，足見台前幕後均相當認真。

網友嫌加插跳舞「做多咗」

網民還大讚《婚後事》「真係每一集都有驚喜」，不過亦有網友認為陳自瑤獨舞情節是為加而加，略嫌「做多咗！」、「仲想講YOYO頭先嗰普通妝有啲閃粉好奇怪」，「好悶，想睇其他視角多啲」

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（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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