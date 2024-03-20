婚後事｜賴慰玲王敏奕姊妹和解 關鍵角色重傷昏迷
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《婚後事》今星期嚟到最後一章，大家覺得王敏奕、賴慰玲兩姊妹會有一個咩結局呢？第18集講到姊妹終於和解，只為了一件事⋯⋯
羅子溢黎諾懿兄弟冰釋前嫌
《婚後事》第18集講到，潘善仁（羅子溢）離家出走，獲甘誠鈞（黎諾懿飾）收留，誠鈞揭秘自己的老婆不是別人，正是前度呂靜林（賴慰玲飾），原來這六年多來，誠鈞遊歷世界各地，最終在三年前於日本撞見靜林，於是愛火重燃的兩人拉埋天窗，誠鈞亦發現細水長流的感情才是自己真正所想要的。誠鈞藉此寬慰善仁，希望善仁與張明芯（陳自瑤飾）可以再次一起度過難關。
誠鈞為了陪善仁散心，帶著他瘋狂做各種極限運動，雖然善仁嚇得不輕，但他也為久違的這份青春熱血而感到振奮，善仁坦言想在接受化療之前玩夠本，補償年輕時沒有盡情玩樂的缺失。誠鈞善仁酒吧飲酒吹水，誠鈞叫來潘悅（區明妙飾）一起，期間悅悅獲前度騷擾，誠鈞一氣之下將悅悅的前男友打到趴地，更故意將自己整受傷，似乎是有心發洩⋯⋯
明芯上門欲帶善仁回家，善仁不依，誠鈞將明芯教育一番，卻反被戳穿誠鈞其實已經和靜林離婚的事實。
賴慰玲王敏奕姊妹和解
原來當年誠鈞靜林結婚後本育有一子，但兒子猝逝，令靜林一蹶不振，誠鈞本想強撐帶靜林重新振作，卻未料被靜林責怪誠鈞為何如此冷血，兩人關係破裂⋯⋯靜林借住在妹妹呂靜海（王敏奕飾）家中，幫靜海育子，姊妹終和解，而就在此時，誠鈞重傷昏迷的消息傳來⋯⋯
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圖片來源：TVB