婚後事丨陳自瑤首集爆seed鬧交獲激讚 網民建議搵埋王浩信做男主角
180度豁出去演繹自覺被背叛的暴走中女
為了演活身心俱疲的失婚婦，Yoyo是次放下女神包袱、180度豁出去演繹自覺被背叛的暴走中女，除了犧牲靚樣、以蓬頭垢面Look在家中憤怒為老爺執手尾、兼與善仁吵大鑊外；當明芯發現疑似有外遇的善仁、撰寫講述婚外情的小說《婚後事》抒發情感時，Yoyo的質問、層遞式的「我要離婚三次方怒吼」、以及放盡喉嚨向善仁埋怨眼前一切「都係假架」，都充份演繹了一個曾經深愛過的女人、被背叛後歇斯底里的狀態，看得網民直呼心寒，兼大讚Yoyo演技有進步，有網民甚至覺得首擔女一的Yoyo，有資格問鼎視后殊榮，封Yoyo為無綫「御用癲婆2號」。
網民期待第二集明芯視點
除了極致情緒演繹獲讚，Yoyo結尾的心寒式「變臉」亦令網民毛管戙；為與明芯力爭女兒撫養權，善仁聘請大律師Gordon（鄧智堅飾）在離婚法庭上「對付」明芯，在法庭上看似被攻擊至遍體鱗傷的明芯，與善仁私下談判時竟一秒由「受害者」變「加害者」，原來善仁的反擊早在明芯計算之中，目的是要令善仁跌入「燒銀紙打官司」困境，歹毒的劇情反轉位、配以Yoyo陰森的眼神、及不屑奸險的「勝利笑容」，令網民驚歎故事「極端癲狂」的走向充滿驚喜，並更期待今晚播出以明芯視點說故事的第二集，認為明芯背後一定有莫大隱衷、或是善仁眼中早已扭曲了老婆的Image，才會出現如此極端狀態的恐怖報復妻。
大獲好評的陳自瑤亦有在社交網落力宣傳新劇：「你們看到的是正處於瘋狂狀態的明芯，在他（善仁）眼中她（明芯）是虎媽是捍妻，然而由甜蜜到離婚，是什麼令到一個但求年年可以親手整生日蛋糕俾老公的女人，變得今時今日咁恐怖…而明芯又究竟經歷了什麼？明晚（今晚 27日）明芯的視點將會看見另一個我…」
子溢：期待觀眾可以睇到不一樣嘅羅子溢
除了Yoyo，子溢無論顏值及演出亦同樣備受讚賞，有網民直指升呢人夫及爸爸後的子溢變得更為有型。初出道時已以靚仔見稱的子溢，與Yoyo一樣為角色放下顏值包袱，以極頹喪的狀態演活備受離婚官司困擾的善仁，除了全程懶理儀容、將子溢本身的陽光男孩特質成功抹走；面對狠妻步步進逼、生活逼人及與愛女相愛卻不能相見等現實問題時，子溢將善仁壓抑又沉鬱的狀態演繹得相當到位，一雙佈滿紅筋的大眼睛，更由始至終均是含著一泡委屈的淚水，獲網民大讚演技進步不少及夠内斂。
而昨晚子溢與女兒的整蛋糕互動場口，悅悅一句很想每年都能為爸爸親手整蛋糕慶生，及二人相擁痛哭的畫面，亦令不少觀眾看得眼淚直流。子溢昨晚上載自己安坐家中欣賞劇集首播照片，並留言：「係一次突破自己局限嘅旅程！慶幸自己有太太同埋一對子女，作為丈夫同父親更能代入身份去揣摩角色。時隔兩年，潘善仁終於同觀眾見面，期待觀眾可以睇到不一樣嘅羅子溢。」
網民建議搵埋王浩信做男主角！
除了男女主角，其餘四位主角黎諾懿、賴慰玲、王敏奕及羅天宇亦收獲大量好評，被指組合新鮮吸引之餘，顏值亦齊齊獲讚。昨晚網民對於劇集製作亦給予大量正評，更有網民指羅子溢男一角色應該找陳自瑤現實中的老公王浩信出演：「不如索性搵yoyo signal 兩公婆拍，肯定收視爆個新聞女王」、「呢套戲有張力，好睇」、 「呢啲先有人想睇，夠現實」、「好少企電視機前唔眨眼咁睇」、「好睇，令人有興趣追落去，陳自瑤豁出去嘅演出，實在太正」、「一個癌症加鍾意飲酒仲要有賭債嘅老爺要接返屋企照顧，就算冇出軌，本身都已經可以離婚」、「已婚人士睇依套劇應該會有好深感受」、「呢套啲配樂節奏好有電影感」。
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