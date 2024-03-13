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婚後事｜陳自瑤性感舞衣曬美腿狂吸眼球 黎諾懿「花花公子」形象獲讚

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Keith

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《婚後事》第 12 集上半敘述視點是明芯 Emma（陳自瑤飾），標題是「破例就是不必負責」；下半敘述視點是誠鈞 Davey（黎諾懿飾），標題是「情之所鍾才是破例」。

（圖片來源：TVB）
《婚後事》第 12 集上半敘述視點是陳自瑤（圖片來源：TVB

走出離婚陰霾的明芯，除落力幫女兒悅悅（鄭淽月飾）及前夫善仁（羅子溢飾）修補關係外，亦逐步懂得享受單身的快樂。與此同時，Emma媽咪 Nancy（黎燕珊飾）為怕 Emma 孤獨終老，一再施壓 Emma 相親；碰巧已單身半年的 Davey 亦向 Emma 展開追求，令 Emma 不勝其煩。Emma 到夜店消遣時再遭 Davey 苦苦相纏，Emma 雖明言：「我想放縱，不過唔係同你」，但最終仍敵不過 Davey 的甜言及強吻攻勢，二人發生關係。Davey 最終看似抱得女神歸，但其實 Emma 沒有打算發展長遠關係，加上 Davey 看得出 Emma 依然著緊善仁，遂打算瀟灑地決絕離場…最終因為一個意外及悅悅的轉變，Davey 終成功打動 Emma成為情侶，再度感受到消失已久的生命熱度…

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Emma 雖明言：「我想放縱，不過唔係同你」，但最終仍敵不過 Davey 的甜言及強吻攻勢，二人發生關係。（圖片來源：TVB）

親證親熱場口全線親身上陣

第 12 集焦點場口當然是 Yoyo 與諾懿的親熱場口，除了燈光夠浪漫，Yoyo 的美好身段亦是討論焦點之一。昨晚是 Yoyo 美好身段晒冷之夜，無論是 Carry 無限貼身的拉丁舞衣、喱士吊帶睡衣、或是簡單高貴的純白內衣，Yoyo 都近乎零瑕疵百分百全 Carry！除了白滑美肌及隱約的人魚線相當吸睛，Yoyo 一雙修長美腿更是贏盡掌聲，獲網民封為「完美線條」！

談到美腿在不同集數均贏盡熱度，問到 Yoyo 有甚麼美腿心得，她說：「最緊要係多謝媽咪同各位讚賞啦。其實保養心得都係平時保濕搽 cream，另外線條可能因為我會做吓運動、亦都鍾意行路同多啲急步走，可能咁都幫助到對腳嘅肌肉結實啲」。談到與諾懿的親熱場口獲讚賞心悅目，及有網民好奇親熱場口是否有替身，Yoyo 對此透露全由自己親身上陣，並笑言拍攝時唯一要擔心的是出來的效果是否夠唯美、以及自己身形是否合格：「我好擔心拍出嚟嘅效果會唔見得人，但監製都有係咁安慰我 ok 嘅。編審 Pinky 話我同 Emma 有個位好似，就係我哋都會追求完美，所以拍嗰日我盡量希望自己展現嘅係最佳姿態，為咗靚啲，場口入面嘅睡衣同內衣都係我自己親手去揀同買，希望可以揀到最適合自己嘅。」

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（圖片來源：TVB）
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至於表面是玩世不恭花花公子的 Davey，昨晚亦全方位展現對 Emma 忠誠又情深一面。當與 Emma 發生關係後，Davey 一覺醒來後第一時間便想牽 Emma 手，可惜 Emma 卻將被子質到 Davey 手中，令原本甜爆的 Davey 一秒變失落。之後認清

Emma 不欲發展長遠關係後，Davey 痛心的說：「你有冇諗過，如果我想搵人上床，大把選擇，我仲會見你，係因為我從來冇當過你係其他女人，我係真係鍾意你。」不甘再當備胎的 Davey，原本想理智地斬斷與 Emma 的一切，Emma 卻偏偏在這時向 Davey 求助，不欲見死不救的 Davey 只好強忍怒火及妒火幫 Emma 解決問題，在千鈞一髮救了 Emma 一命之餘，還用心地化解了悅悅對自己及 Emma 的誤解，最終成功以真誠打動 Emma 答允發展情侶關係。

Davey 感人金句節錄

其中兩個場口，Davey 都獲網民大派「好人卡」，其中一場是面對悅悅追問：「係咪媽咪變咗爛茶渣，你都仲鍾意佢」，Davey 回應：「如果你真係鍾意嘅話，係經得起時間考驗架」；及在最後一幕數完 Emma 一大堆缺點後，Davey 情深說道：「十歲嗰年我阿爸走咗，由嗰日開始，我再冇試過心痛、傷神，但你係例外嘅。喺馬路攬住你嗰一刻，我真係好驚冇咗你，呢種感覺係得你先畀到我，我對上一次感受生命嘅熱度，就係阿爸臨走時，我攬住佢嗰一刻…」說時雙眼滿是憐惜及愛意，完全感受到 Davey 對 Emma 強烈的愛。Davey 的真摯亦同時感動不少網

民，大讚 Davey 是「完美男人」：「馬壯好識講嘢」、「無敵世界仔，但又痴心一片」、「馬壯完美男人」、「如果遇到一個咁嘅男人，其實真係要接受，人又有錢，生完小朋友唔介意，仲錫埋小朋友，而且有得搞都唔搞，好明顯係真愛」、「馬壯望落賤男、但內在算真男人」。

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圖片來源：圖片來源：TVB

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