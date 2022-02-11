媽咪Kingdom｜樂基兒分享高齡懷孕靠做瑜伽減壓 盤點圈中18位高齡產婦
《媽咪Kingdom》樂基兒 為懷孕戒酒戒蒲
現年41歲的樂基兒於2012年和黎明離婚後，2017年與從事有機食品生意的美籍商人Ian Chu再婚，婚後樂基兒戒酒戒蒲積極造人，終於成功懷孕，升呢為人母。當時經歷了32周孕期的樂基兒，在節目中表示只想把最好的都留給BB。
樂基兒過來人貼士：孕婦要懂得減壓
被問到作為高齡產婦會否擔心時，樂基兒回答無論任何年紀的孕婦，都會擔心不同問題，因為作為媽媽為了確保BB健康安全，會經常懷疑自己做的每件事是否正確。樂基兒認為孕婦懂得如何減壓非常重要， 因為擔心不能改變任何事情，她亦分享自己常做瑜伽減壓。
無需打針食藥 成功控制妊娠糖尿
妊娠糖尿病是懷孕期間最常見的代謝性疾病，發生率大概為10%，一向注重健康又熱愛運動的樂基兒，勢估唔到懷孕24周時被確診患有妊娠糖尿，幸好鬼妹仔性格樂基兒生性樂觀又正面，自己研究通過改變飲食習慣、戒口、做運動，在懷孕29周已成功減去6磅，並成功控制血糖指數，無需打針食藥控制糖尿！
公開戒糖戒澱粉質飲食餐單
樂基兒自認為食，懷孕初期絕不戒口，雪糕及生冷嘢都照食，但卻因為妊娠糖尿要戒食所有甜食同澱粉質，連大部分水果都因為糖份高唔食得，所以樂基兒整理了一套適合自己的主食、飲品同零食餐單，希望幫到其他準媽媽。
- 奶類飲品：無糖杏仁奶
- 粉麵：蒟蒻麵
- 調味拌醬：無糖希臘乳酪
- 意粉：鷹嘴豆或扁豆意粉
- 米類：糙米或藜麥
- 零食：輕鹽瓜子、果仁或紫菜
- 甜食：少量堅果燕麥穀片
- 飲品：果味有氣水
- 水果：早餐乳酪前食半個蘋果、橙或少量莓類水果
同場加映：盤點圈中18位高齡產婦
1.楊茜堯
楊茜堯（前名楊怡）以40歲高齡宣布造人成功，與羅子溢（前名羅仲謙）在2020年4月升呢新手父母，囡囡小珍珠愈大愈似爸爸，去年12月，42歲楊茜堯秘密入院，再誕下第二胎兒子，為羅家添丁湊夠一個好字。
2. 胡杏兒
胡杏兒和李乘德（Philip）在2015年結婚，婚後先後誕下大仔奕霆（Brendan）和細仔奕霖（Ryan），去年4月，胡杏兒以41歲高齡誕下重八磅多的細仔奕宏（Liam）。她笑說沒想過BB這麼重磅，所以這次分娩過程比較辛苦，她也直言會封肚不再追女。
3. 楊千嬅
現年48歲的楊千嬅，2012年6月為老公丁子高誕下囝囝丁進諾（Torres），當時她已經38歲，初為人母的她曾爲谷仔入名校，犧牲自己休息時間，結果被本刊影到捱出激深黑眼圈，成個人虛脫激殘！
4. 蔡少芬
現年48歲的蔡少芬（Ada）在2019年意外懷孕第三度做媽媽，在46歲之齡誕下8磅2大隻仔張樂兒，終於為老公張晉成功追仔，湊成五口幸福大家庭，入產房前Ada對鏡頭大叫：「最後一胎啦，唔會再生！」
5. 譚凱琪
現年40歲的譚凱琪（Zoie）2020年與圈外男友莊日宇（Enrico）結婚，同年10月誕下寶貝女Baby G，懷孕期間她曾透露因呼吸困難及咳嗽，一度懷疑自己感染新冠肺炎，而去做了深喉測試，幸好結果是呈陰性。
6. 車婉婉
車婉婉於2017年，以42歲高齡為中澳混血老公Jonathon誕下混血B仔Justus（乳名BBQ），正式升呢做媽咪，生完好快回復Fit爆狀態，她大爆是因為餵人奶，揚言：「餵人奶係最快瘦！」
7. 蔣怡
模特兒出身的蔣怡育有一對子女，在36歲誕下第一胎大女時一切順利，5年後41歲時她陀二胎細仔，卻患有妊娠糖尿，需要戒甜食和戒澱粉質食物，鍾意食又愛整甜品的蔣怡，直言當時戒口戒到有點抑鬱。
8. Rosemary
現年40歲的Rosemary在2016年與中印混血富商Jason結婚，2018年誕下大仔Hendrix，相隔3年，去年12月Rosemary在社交網宣布第二胎BB出世，起名Sasha Geo Swamy，重3.5KG，是自然生產。
9. 梁詠琪
現年45歲的梁詠琪Gigi與西班牙籍老公Sergio結婚3年後成功陀B，以39歲之齡誕下囡囡並改名為Sofia，囡囡岀世後，Gigi經常喺IG post 佢地一家嘅幸福照。一家三口十分幸福！而梁詠琪一直表示有意追多個﹗
10. 李心潔
2013年老公彭順被爆出軌，李心潔最終選擇原諒老公，兩人和好如初。之後李心潔40歲時，就為老公誕下一對可愛孖仔。哥哥叫彭濟雲，弟弟則叫彭子然，李心潔喺孖仔滿月嗰陣，PO出一張BB正面相，一對孖仔連瞓覺都識笑，超可愛！
11. 楊采妮
楊采妮2013年同新加坡籍律師邱韶智拉埋天窗，努力咗3年，終於在2017年宣布懷孕，同年以42歲之齡生下對孖仔。
12. 周汶錡
周汶錡Kathy今年47歲，2015年7月生咗大仔Jacques ，細仔Avner就喺2017年3月20日出世。Kathy首次陀B已年過四十，但第二次懷孕，她表示身體基本上同上一胎一樣，完全唔辛苦，冇嘔又冇好容易就攰，胃口亦都冇變，Kathy解釋指可能因為自己的體質問題，所以身邊的朋友都話佢唔似大肚，整個過程就好似正常生活但個肚大咗。
13. 謝安琪
現年44歲的謝安琪Kay當年未婚懷孕，07年大仔張瞻出世，相隔10年，40歲的謝安琪誕下囡囡張靖。Kay揚言要做全職奶媽，實行無了期停工湊女：「希望可以餵足一年母乳！真係擺低工作，以家庭為先，囡囡都係得幾個月，雖然囝囝10歲，但都係要傾偈嘅階段，只要睇住小朋友開心就乜都值得！」
14. 李嘉欣
李嘉欣於2011年為富二代許晉亨生咗囝囝Jayden，懷孕時風采依舊，絲毫不見浮腫。大美人當時都係41歲。
15. 楊張新悅
45歲嘅張新悅（Nicola)與區議員老公楊哲安婚後，先後誕下三個囡囡Lucy、Lily和Leah。Nicola在2018年宣佈意外懷上第四胎，以42歲之齡再做產婦，而且今胎都係B女。
16. 朱茵
2012年4月，41歲朱茵突然公佈懷孕的消息。囡囡王鶯於2012年10月出世，為作紀念，朱茵執筆推出新著作《6磅10安士》，寫下整個懷孕歷程。她於書中寫到自己很喜歡小朋友，小時候已很想當母親，可惜因身體狀況不好，更自爆婦科醫生曾告知只有一成機會懷孕，要有小朋友是一件很難的事。奇蹟懷孕誕下女兒，對朱茵及黃貫中來說，都不是一件容易的事。
17. 吳君如
2006年，41歲嘅吳君如生下囡囡陳是知，據講當時君如大住個肚，依然晚晚返電台開咪做節目。吳君如在圈內出晒名的愛女！有報道指囡囡陳是知每年花過百萬學費栽培囡囡，單係playgroup已經年年十萬，仲有報大量琴棋書畫的興趣班，囡囡考入南區私立貴族學校的弘立書院。而在家也營造出一個獨特語境，平時用英文及泰文同囡囡溝通。
18. 林青霞
林青霞於1994年與邢李㷧結婚，正式嫁入豪門。42歲誕下大女邢愛林，47歲再誕細女邢言愛，現在兩個女都已經婷婷玉立。