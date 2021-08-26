媽媽的神奇小子｜吳君如寫長文表揚兩個重要男人 一個堅毅不撓 一個大膽投資 花十年時間終於成事

《媽媽的神奇小子》上映以來既賣座又有口碑，票房已衝破1,200萬元，監製兼女主角吳君如在社交網寫長文，細說這套改編自殘障田徑運動員蘇樺偉的電影能開拍絕對不易，她表揚兩位關鍵人物，一個是導演尹志文，另一個是老闆古天樂，冇呢兩個男人，《媽媽的神奇小子》根本唔會成事。

撰文：東方新地 圖片：吳君如IG、《媽媽的神奇小子》劇照