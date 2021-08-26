媽媽的神奇小子｜吳君如寫長文表揚兩個重要男人 一個堅毅不撓 一個大膽投資 花十年時間終於成事
撰文：東方新地 圖片：吳君如IG、《媽媽的神奇小子》劇照
《媽媽的神奇小子》導演的堅持
《媽媽的神奇小子》在疫市中上畫，叫好又叫座，身兼監製兼女主角的吳君如連日馬不停蹄四出謝票，更於IG發長文大爆《媽媽的神奇小子》導演尹志文十年前已構思拍攝此題材，可是一直「叩門」找投資者屢被拒絕。
拍《金雞》已欣賞對方
吳君如在IG細說拍《媽媽的神奇小子》的點滴，並上載了數張跟導演尹志文的合照，原來拍攝《媽媽的神奇小子》前二人已結片緣，當年君如拍攝《金雞》時，尹志文剛剛入行擔任該片的第二副導演，她大讚尹志文好有火：「記得佢好盡責。拍戲現場地方很細，迫滿很多嫖客同很多雞，當然係茄喱啡。佢好有火，不停小來小去，控制現場大局。做哂我想做嘅嘢。講哂我想講嘅粗口。」
直至遇上古天樂
原來尹志文十多年前已想將蘇樺偉的勵志故事搬上銀幕，即使有了劇本雛型，惟一直找不到投資者，而古天樂正是開拍《媽媽的神奇小子》的關鍵人物。吳君如寫道：「跟住好多年無見。聽到行內人話佢搞咗好多年蘇樺偉嘅劇本，喺各大公司兜兜轉轉遊車河，即係開唔到。大前年終於古天樂揾我，問我有無興趣。我看完第一稿劇本，約了導演傾。傾足一年。因為我覺得個故事最好睇同最感動我嘅係蘇媽同偉仔嘅關係。」
吳君如被蘇媽感動
尹志文遇上古天樂這位有心人願意出資，終於可以把蘇樺偉母子的故事拍成電影。吳君如除大讚導演有毅力外，更謂蘇樺偉母子故事令人動容：「感動我嘅唔只係偉仔嘅毅力，而係做偉仔嘅媽媽需要更大嘅毅力。其實體育，田徑，比賽，輸贏，金牌都係其次。母子關係先係呢部戲嘅核心。我每次見到蘇媽都好感動。我好佩服佢。覺得佢好偉大。我不停在想如果我係佢，我會唔會做到佢咁？」
吳君如爆導演飲大咗
吳君如十分欣賞尹志文那份毅力：「其實尹志文導演都有無比毅力。佢搞左呢個戲十年。死咬住唔放。中間經歷好多老闆嘅拒絕。同我傾劇本，我都好蹺口摻手。但係佢都一一捱過來。我第一次見到蘇媽，連佢都話拍出嚟邊有人睇㗎。」吳君如更大爆煞科宴當晚，尹志文喝了很多酒，把多年的壓力釋放，她說：「他見人就喊，做咗一晚『醉街』導演。而家睇到呢部電影有咁好嘅成績，我就好似蘇媽望住個仔咁。Jimmy，你都係神奇小子。」
古天樂投資獨具慧眼
古天樂一直對香港電影業十分支持，他於2013年成立天下一電影製作公司，數年間投資拍攝不少具口碑的電影，包括《陀地驅魔人》、《五個小孩的校長》等。據知古仔暗地裡亦支持不少本土電影，另外受新冠肺炎疫情影響，不少電影工作者失業，而古天樂旗下的天下一電影公司跟英皇電影攜手合作，於兩年內製作及發行共10部港產電影，主要於香港取景以及聘用本地電影工作人員。