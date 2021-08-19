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媽媽的神奇小子｜吳君如監製兼做蘇樺偉阿媽 蘇媽媽親自認證：勁似！

東方新地 - 娛聞

由吳君如監製、尹志文執導，真人真事改編自前殘奧運會金牌得主蘇樺偉的勵志電影《媽媽的神奇小子》上影中，當日舉行開鏡儀式時，一眾主演包括吳君如、錢小豪、梁仲恆（成年版蘇樺偉）、張繼聰、 胡子彤、吳肇軒、林家熙、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫、鍾雪瑩等都有出席，電影現實版主角蘇樺偉及蘇媽媽也有來到現場參與電影開拍。

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫

《媽媽的神奇小子》勵志又感動 導演：好啱香港人睇

導演尹志文表示：「我畀蘇樺偉呢個人物嘅成長、經歷吸引我，好勵志。相信呢個勵志故事拍成電影，會好熱血、好有愛，好適合香港人睇。」為了解蘇樺偉母子的實況，身兼監製及主角的君如話：「拍攝前同蘇媽媽見面，問咗佢好多日常習慣、興趣嚟取經，當然今次並唔係模仿大賽，只係將收集返嚟嘅資料，編寫成一個完整嘅劇本。」

飾演蘇樺偉的不同年紀的演員跟戲中父母吳君如和錢小豪合照，舞台劇演員梁仲恆（左三）、中學生馮 皓揚（右三）分別扮演成年版和少年版的偉仔，導演尹志文（右一）在片中起用了不少新演員及舞台劇演員參與演出。
飾演蘇樺偉的不同年紀的演員跟戲中父母吳君如和錢小豪合照，舞台劇演員梁仲恆（左三）、中學生馮皓揚（右三）分別扮演成年版和少年版的偉仔，導演尹志文（右一）在片中起用了不少新演員及舞台劇演員參與演出。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
日前勵志溫馨電影《媽媽的神奇小子》舉行開鏡儀式，一眾演員及工 作人員祈求拍攝順利。
當日勵志溫馨電影《媽媽的神奇小子》舉行開鏡儀式，一眾演員及工作人員祈求拍攝順利。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
飾演蘇樺偉教練的張繼聰，戲中帶領著一班運動員參賽殘奧會，對於演繹身體有殘缺的人，張繼聰話：「我搵咗物理治療師去理解本身角色嘅病導致肢體上缺陷，返屋企都不停練習，但發現要練習唔健全人士行路方法，真係會令肌肉勞損，所以每次練完一定要放鬆番啲肌肉。」
飾演蘇樺偉教練的張繼聰，戲中帶領著一班運動員參賽殘奧會，對於演繹身體有殘缺的人，張繼聰話：「我搵咗物理治療師去理解本身角色嘅病導致肢體上缺陷，返屋企都不停練習，但發現要練習唔健全人士行路方法，真係會令肌肉勞損，所以每次練完一定要放鬆番啲肌肉。」（圖片來源：新傳媒圖片庫）

蘇樺偉感興奮 蘇媽媽：多謝吳君如飾演我

得知自己的故事被改編成電影，蘇樺偉本人也說：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶畀大家正能量。」至於蘇媽媽則表示：「飾演偉仔嘅演員，外形動靜都好神似，好多謝吳君如飾演我 ﹗」幕前幕後都一起為發放正能量，努力拍好這部電影 ﹗

蘇樺偉和蘇媽跟在戲中扮演自己的吳君如、梁仲恆在開鏡儀式中再次碰頭， 蘇媽更表示君如比自己年輕得多，有感難為了君如。
蘇樺偉和蘇媽媽跟在戲中扮演自己的吳君如、梁仲恆在開鏡儀式中再次碰頭， 蘇媽媽更表示君如比自己年輕得多，有感難為了君如。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蘇樺偉向在戲中飾演其父親的錢小豪集郵，蘇表示非常開心自己的故事能拍成電影。
蘇樺偉向在戲中飾演其父親的錢小豪集郵，蘇表示非常開心自己的故事能拍成電影。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

即睇《媽媽的神奇小子》製作特輯(一)【吳君如與真蘇媽】：

《媽媽的神奇小子》製作特輯(二)【導演上篇】：

《媽媽的神奇小子》製作特輯(三)【媽媽的心聲】：

《媽媽的神奇小子》製作特輯(四)【電影中的蘇樺偉】：

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