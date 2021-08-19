媽媽的神奇小子｜吳君如監製兼做蘇樺偉阿媽 蘇媽媽親自認證：勁似！
由吳君如監製、尹志文執導，真人真事改編自前殘奧運會金牌得主蘇樺偉的勵志電影《媽媽的神奇小子》上影中，當日舉行開鏡儀式時，一眾主演包括吳君如、錢小豪、梁仲恆（成年版蘇樺偉）、張繼聰、 胡子彤、吳肇軒、林家熙、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫、鍾雪瑩等都有出席，電影現實版主角蘇樺偉及蘇媽媽也有來到現場參與電影開拍。
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫
《媽媽的神奇小子》勵志又感動 導演：好啱香港人睇
導演尹志文表示：「我畀蘇樺偉呢個人物嘅成長、經歷吸引我，好勵志。相信呢個勵志故事拍成電影，會好熱血、好有愛，好適合香港人睇。」為了解蘇樺偉母子的實況，身兼監製及主角的君如話：「拍攝前同蘇媽媽見面，問咗佢好多日常習慣、興趣嚟取經，當然今次並唔係模仿大賽，只係將收集返嚟嘅資料，編寫成一個完整嘅劇本。」
蘇樺偉感興奮 蘇媽媽：多謝吳君如飾演我
得知自己的故事被改編成電影，蘇樺偉本人也說：「好開心，希望可以鼓勵到別人，帶畀大家正能量。」至於蘇媽媽則表示：「飾演偉仔嘅演員，外形動靜都好神似，好多謝吳君如飾演我 ﹗」幕前幕後都一起為發放正能量，努力拍好這部電影 ﹗