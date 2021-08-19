媽媽的神奇小子｜吳君如監製兼做蘇樺偉阿媽 蘇媽媽親自認證：勁似！

由吳君如監製、尹志文執導，真人真事改編自前殘奧運會金牌得主蘇樺偉的勵志電影《媽媽的神奇小子》上影中，當日舉行開鏡儀式時，一眾主演包括吳君如、錢小豪、梁仲恆（成年版蘇樺偉）、張繼聰、 胡子彤、吳肇軒、林家熙、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫、鍾雪瑩等都有出席，電影現實版主角蘇樺偉及蘇媽媽也有來到現場參與電影開拍。

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片庫