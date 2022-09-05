阿媽有咗第二個｜居台港人嫌棄台版譯名 台片商發文三點回應
在台香港人極嫌棄電影台譯名及上映地點
但昨日（9月4日）作為《阿媽有咗第二個》的台灣代理商龍祥影業公司就在自家Facebook專頁「龍祥電影粉絲專頁」發文，火爆怒斥部分香港人無禮行為！事緣疑似有在台香港人打算到台灣戲院入場支持《阿媽有咗第二個》，但十分嫌棄台灣譯名《媽的星寵兒》，於Instagram公開post story鬧台灣代理商：「好傷心！《阿媽有咗第二個》喺台灣要改名不特止，仲淪落到只係得幾間又舊又臭又山旯旮嘅戲院有得睇……龍祥你真係唔識㗎喎！」他更公開標注龍祥影業公司的IG帳號「龍祥育樂」表達不滿。
龍祥小編嬲爆回應｜1. 台灣人不懂香港片名
不料管理龍祥電影粉絲專頁的小編看到該IG story卻公開回應他的指控：「《#媽的星寵兒》來函照登！你敢標我就回！」、「對於他的疑問與不解，我們也只是提出解答而已」。小編先是指出香港的片名《阿媽有咗第二個》因為兩地語言問題，會導致台灣民眾無法理解，電影名在地化也是常有之事，並不存有「大細超」的問題。
龍祥小編嬲爆回應｜2. 信義威秀絕非「又舊又臭又山旯旮」
其次，該名在台香港人拍照的地方為台北信義威秀影城，小編就直指「信義威秀是全台票房最高影城」。台北信義威秀影城鄰近台北101， 旁邊有新光三越、微風南山、台北國際會議中心等台北地標，絕不是該名在台香港人的「又舊又臭又山旯旮」。
龍祥小編嬲爆回應｜3. 不識貨就不會代理！
第3， 小編也火爆直斥「我們若不識貨幹嘛浪費錢代理」，代理電影不止花費金錢，亦需要雙方協調上映時間及地點等細節，雙方所付出的人力、物力、心血絕不會少。但該名香港人卻已一句抹滅了幕後一堆人的辛苦，令小編亦憤憤不平地諷刺到「小編謝謝你！」
港台網民合力圍剿：有夠失禮！
龍祥電影粉絲專頁的帖文一出就引來大批港台網民齊心合力圍剿該名在台港人！不少港人都為他個人無禮行為向代理商及台灣人道歉：「香港人表示超失禮」、「抱歉對不起，他的言論不代表我們立場￼」、「那是他的個人立場啦，不代表香港人的意見」。
同時也有不少人讚賞台灣譯名《媽的星寵兒》是個十分好的譯名：「戲名改得很好，有玩味又在地化」、「雖然我也喜歡《阿媽有咗第二個》多點，但覺得不覺得媽的星寵兒對票房會有什麼負面影響（甚至還蠻好記的）」、「台灣片名反而仲好過香港片名」、「人哋都特登幫改過個台灣人睇得明嘅名，仲可以埋怨人哋嘅係咩意思？」、「這個人連《阿媽有咗第二個》的香港名稱也寫錯，還好意思出來駡改了個台灣名稱」。
另外也有人嘲笑該名在台香港人指信義威秀影城為「山旯旮」是「真係唔識㗎喎」：「信義區都算山旯旮，那喜樂時代可能算深圳了吧」、「信義區信義威秀都山￼旮旯，隔離就係台北101喎」、「我也去信義威秀看過電影呀，在台北很有名呀！不懂的應該是他吧！」