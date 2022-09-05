阿媽有咗第二個｜居台港人嫌棄台版譯名　台片商發文三點回應

《阿媽有咗第二個》在香港上映接近一個月，雖然MIRROR成員姜濤及柳應廷（阿Jer）因為演唱會事故後停工未有出席宣傳，但電影成績依然報捷，已突破3,000萬！而《阿媽有咗第二個》以台譯名《媽的星寵兒》在9月2日於台灣上映。但日前有居台港人於台灣觀看電影《阿媽有咗第二個》，卻在IG stroy公開鬧爆台灣代理商！事件令台灣代理商於Facebook發文大反駁，最後更引來大批港台網民合力圍剿！