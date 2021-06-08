ViuTV查案真人騷《嫌疑事件簿》下周一播 無綫同時段同題材《死因有可疑》對撼 網民：首席創意官定首席抄襲官？
ViuTV的查案真人騷《嫌疑事件簿》接力《中女唔易做》於下周一（14日）晚上十點半檔，無綫於同日同時段播出題材相近的《死因有可疑》，正面交鋒，兩台綜藝大戰愈戰愈激烈。
文：東方新地｜圖：ViuTV官方圖片、無綫娛樂新聞截圖
文：東方新地｜圖：ViuTV官方圖片、無綫娛樂新聞截圖
ViuTV綜藝節目近來氣勢如如虹，前排的《考有Feel》、另類選美《最後一屆口罩小姐選舉》、《ChillClub推介榜年度推介》、《ERROR自肥企画》、《中女唔易做》等，都成為城中熱話。無綫急召曾志偉和王祖藍救收視，大改革綜藝科，先推出直播節目《開心大綜藝》、又改革《勁歌金曲》對撼，不過被指雷聲大雨點小，《開心大綜藝》更突然變回錄播出街。
ViuTV和無綫下周一正面交鋒，ViuTV播出由張建聲、談善言、陳凱詠（Jace）、顧定軒、湯駿業、米露迪等集演員、歌手、當紅KOL於一身的查案真人騷《嫌疑事件簿》。
今日舉行記者會，13位藝人全體出席，張建聲指首次參與綜藝節目，他指拍得好開心但參與其中時又相當緊張，更笑指身邊的談善言「原來係女魔女」，又爆樣子乖巧的 歐鎮灝（George）最欺詐﹗談善言話由於拍攝時大家有保密協議，故不停互相試探都不能講真話，大家都好投入﹗Jace在旁即搶住話：「你欺騙咗我嘅信任﹗」
《嫌疑事件簿》以LARP （Live Action Role Playing實境動作角色扮演遊戲）的形式，並在不同實景地方進行拍攝。每個單元故事都會環繞各種懸疑謎題。藝人會先收到一份簡單劇本、角色設定及零碎的時間線，然後需要根據各自劇本演出角色，在拍攝場地中與眾演員互動。在找尋線索的同時，眾人鬥智鬥勇，一邊解謎一邊向觀眾揭開各種愛恨情仇。
無綫《死因有可疑》首集嘉賓周柏豪
而無綫同樣在周一十時半播出題材相似的《死因有可疑》，日前舉行記者會，由方力申、郭子豪、張秀文和游嘉欣等擔任主持，同樣要查案找線索追查真兇，而首集嘉賓是周柏豪和鄭融﹗當日首席創意官王祖藍亦有出席，他指亞洲區電視綜藝都流行這類推理查案節目，他表示自己在內地也曾製作類似的節目。