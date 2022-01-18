傳做「子宮保健」博生B 52歲伍詠薇嬲爆澄清：屈得我好應！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、新傳媒圖片庫、[email protected]伍詠薇 Christine Ng
孖老公出入養生中心
52歲的伍詠薇與老公練海棠再婚後，22年的婚姻曾掀起不少風波，練海棠曾兩度被撞破「偷食」索女，難得伍姑娘都肯原諒對方，直至現在兩人感情更勝從前。早前有傳媒拍到伍姑娘孖老公出入養生中心的照片，踢爆她為箍實老公接受「暖宮」療程博生B，又指該療程亦可增加夫婦間的「性趣」，加強閨房樂，有助婦女調經，增加受孕機會，直指伍姑娘今次想為老公開枝散葉，令家庭更加幸福美滿。
伍詠薇強調：「我唔會生小朋友！」
不過報導出街後，伍詠薇即在社交網出Post堅決否認博生B，更直指今次被大整蠱：「去做保健療程就屈我一定為生仔嘅，周時被偷拍跟蹤畀我發現與否我都冇所謂，但係今次我感覺躺着中槍感覺不良好，仲要送個封面畀我，啼笑皆非。今次本小姐唔開心俾你哋屈得我好應。本小姐每星期都去做「子宮保健」係為養生，即係等於我每星期去做facial一樣，係『保養』，呢啲係常識」她更強調：「我唔會生小朋友，只係做保健療程就係咁簡單。」
伍詠薇跟現任丈夫練海棠人前恩愛，但多年來，練海棠曾兩次被指出軌，對上2016年一次，伍姑娘更代為向公眾道歉。伍姑娘早前接受訪問，伍姑娘再被問練海棠二度出軌嘅事，她說：「我冇隻眼開隻眼閉！如果係嘅話，你會睇到出我係唔舒服，點解要咁做？有啲人係會死頂，但係我唔會！」
1989年，伍詠薇在派對上認識了會計師，53歲的翁江培，翌年12月，年僅21歲的伍詠薇與他結婚，婚禮在麗晶酒店舉行。但結婚13日之後，翁江培便突然因心臟病發在深圳離世。伍詠薇非常傷心，然而被外界認為貪錢剋夫，更並未獲翁氏一家的親戚所接納，又未能取得任何遺產。直至1999年，她在黎姿介紹下認識了香港廣告界名人練海棠，二人於同年7月結婚。伍詠薇曾經接受訪問，提及那些年被叫「劏豬凳」的日子⋯
伍詠薇難過被叫劏豬凳
Q： 首任丈夫翁江培離世，有冇好唔開心同聽過難聽說話？
A： 第一任丈夫離開，正常人都會傷心㗎啦，當時我二十、廿一歲，傷心，但亦都可能太細個，反而唔識得太傷心，因為細，好多嘢仲係好無知，所以我好快就recover到，嗰時啲人傳我有好多錢，亦都好多難聽說話，話我剋夫、劏豬凳，我喺街行過，有師奶會話我：「貪錢吖你！」傷心㗎，但唔會喊，因為硬住頭皮嘛，呢啲說話整唔死我嘅、整唔痛我嘅，只係唾罵我，但我要生活㗎嘛，你話我有錢啫，我自己知自己有冇錢，我仲要喺一個咁惡劣嘅環境入面繼續喺娛樂圈生存、受靶，係辛苦嘅，但我冇選擇，因為我覺得我當時嘅功能只可以繼續做演員，啲人對我好負面，但我好多謝亞洲電視，冇遺棄到我，仲俾劇我做，仲夠薑搵我做女一，過咗幾年之後，突然間有份周刊見我都幾勤力，喺亞視拍劇又拍電影，唔係唔做嘢，幫我平反，寫完六版紙之後，全世界對我改觀，所以人生對我嚟講係好瘋狂，一夜之間係一個棄婦，一夜之間，「嘩，你真係叻呀！」我唔鍾意呢啲嘢，點會鍾意吖，我二十歲到三十歲，一個女人最靚、最精采，應該係揀男朋友、享受人追，但我就要一個個難關咁去過，但我唔會投訴，因為呢個係我嘅命運。
Q：隔咗幾耐先媾仔？
A： 好快，當時廿幾歲嘅我係一個要有愛先推動到我工作嘅人，我第一段婚姻之後一年我就投入咗戀愛，因為失去咗一個愛之後會覺得好lost，上天好好，俾我遇到嘅男人全部都好錫我，可以呃你㗎嘛，所以好慶幸。
伍詠薇唔接受老公出軌
Q：現任丈夫練海棠係一個點嘅老公？
A： 好老公，識佢嗰時發覺同佢係風馬牛不相及，兩個世界嘅人。我自己嘅個性，諗住識啲好爆嘅男人，喺我廿九、三十歲嘅時候遇到佢，我覺得好特別，我未遇過呢一類型嘅男子，佢俾我嘅感覺係斯文，我冇諗過斯文嘅男仔會鍾意我，佢冇改變我，但係相處之間影響我脾氣好咗，做人處事佢係我老公，亦係我朋友、老師，所以練海棠係生命裏面影響我好大嘅第二個男人，第一個就係第一任丈夫翁生，練生係第二個，雖然之前發生過一啲新聞，但毫無意外應該可以伴到我終老，因為佢湊得我好好，我係一個好難湊嘅人，我係突然間可以唔講嘢突然間可以好多嘢講，佢湊得我好好，又好知我要乜嘢，一個老公由好熱戀會進化成家人感覺，我覺得依家關係係好舒服，我希望可以同佢細水長流，佢乖乖哋嘅話，哈哈哈哈哈。
Q： 件事曝光嗰日你電話應該響唔停啦！
A： 冇，嗰朝我要做嘢嘅，一定要出去做嘢，嗰朝嗰間報館嘅記者send條link，叫我望一望啲相，跟住回答問題吖！瀨嘢呢啲，個心離一離，睇完，點算好呢？點都要叫醒佢先，通常我啲friend會話摑醒佢啦，咁我唔會，我埋去輕輕拍佢，同佢講：「回一回神先，俾條link你睇，你唔好驚，睇完之後你用你把口講一次我聽，因為我唔夠時間，就要出門口嘞。」佢睇完之後，我問咗重要嗰幾條問題，跟住我話唔好講咁多住，返嚟再傾，因為我覺得夫妻之間唔好鬧交，鬧交冇用，只會更加傷和氣，不如聆聽吓對方想講咩，可能有啲嘢係更加真嘅呢！離開屋企，去見記者，其實最驚記者會唔會仲有第二輯相，我諗咗呢啲問題，好confuse，決定唔好諗，做番自己。
Q：外間覺得你處理得好好、好有EQ！
A：多謝你讚我叻，但我唔要呢啲叻，呢啲所謂家庭嘅事情，其實係唔應該同公眾交代，但係明白到唔交代係咪想記者幫你交代呢？我都考慮咗好耐，博一博自己交代，好多謝間報館俾啲相我，等我知件事，今次呢件事令到夫妻多咗了解，我都話作為妻子，我都要檢討吓，點解個男人會一下子出去做一樣事情，會唔會係做妻子有啲嘢唔稱職，我同我先生溝通咗好多，我覺得大家溝通係進咗一步，我只可以話我哋盡量去保護段感情，去到細水長流。
Q： 你哋都好快講掂數去旅行吖！
A： 旅行係一早話咗要去，唔去好蝕㗎！唔係發生事然後安排個旅行，係個幾、兩個月前安排咗去。
Q：接唔接受婚姻關係上對方出軌？
A：咁冇人接受嘅，你話佢係咪出軌，咁我知吖嘛，呢件事上，我係接受咗、包容咗，我唔可以打開肚皮講晒入面每一個動作俾大家聽，只有我知同我信唔信，我知唔知我信唔信，又關觀眾咩事呢？你問我接唔接受，我唔接受，不過我依家段關係好好。
伍詠薇分享婚姻保鮮方法
Q：係咪會為維持婚姻關係隻眼開隻眼閉？
A：梗係唔會啦！
Q： 有冇嬲老公？有冇芥蒂？
A：冇，件事我係接受、包容咗，如果仲存芥蒂，即係你未包容，如果唔係嘅，久唔久會攞番出嚟講，咁就唔好啦！
Q：婚姻有冇保鮮方法？
A： 冇嘞，十七年，冇咁鮮㗎嘞，最興奮我諗頭嗰五年、七年，十七年如果仲同你講戀愛期，傻傻哋，係家人同親切感多啲，真係細水長流，點去plan吓去邊度旅行、食嘢，其實拍拖都係咁，我哋都keep住成日兩個出街食飯，依然抱住少女心報告今日發生咩事俾對方聽。