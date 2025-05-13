哪一天我們會紅｜「子河車」BabyJohn蔡瀚億成全集MVP 演技爆發獲網民激讚
哪一天我們會紅 1-15集劇情線上看 演員角色介紹/影射香港YouTube網台戰
BabyJohn蔡瀚億「子河車」演技爆發
BabyJohn蔡瀚億在昨晚播出的《哪一天我們會紅》最新一集中，以神經系YouTuber「子河車」登場，角色一出場即引起網民熱議。「子河車」曾因罪入獄兩年，出獄後一改昔日瘋癲作風，變得純良乖巧，令本打算挑機的Bobby（麥沛東 飾）頓時無所適從。劇集播出後，不少網民都指「子河車」與現實中的YouTuber劉馬車極為相似，更大讚BabyJohn演技到位，神還原劉馬車的神髓與神情。
劉俊謙都扮過「劉馬車」
一開始時有有網民猜測係劉俊謙特別演出扮演「劉馬車」，在2022年，YouTube頻道搵咗劉俊謙扮劉馬車拍了一段《140520》，表情做足勁爆笑！仲精彩過套劇！
網民激讚演出入型入格蔡瀚億發文感激1個緣份
劇集播出後，網民紛紛留言大讚BabyJohn蔡瀚億堪稱第六集的MVP，演出極具爆發力又貼地，不少人留言表示：「子河車好正，BabyJohn蔡瀚億勁入戲，今集MVP無誤」、「麥沛東同BabyJohn做得好狂放，夠癲夠過癮」、「依場戲真係CLS，佢哋兩個真心痴線」、「持牌專業白咭技術競技大賽」等，形容二人互動火花十足。
蔡瀚億亦發文表示：「因為上次#大誠實家嘅緣份，今次再跟@wenplus有一個短短嘅合作；因為今次嘅緣份，認識了@[email protected]，當中有好好嘅交流，高興認識你哋。P.S.導演讓盧文乃嘅其中一個夢想喺#哪一天我們會紅中實現！」
38歲超童顏 曾憑《狂舞派》奪金像獎
BabyJohn蔡瀚億現年38歲，一直以童顏形象深入人心，雖然外貌青春，但其實已在演藝圈打滾超過十五年。他於2013年憑電影《狂舞派》嶄露頭角，並獲提名第33屆香港電影金像獎「最佳新演員」。其後在《救殭清道夫》、《哪一天我們會紅》、《大誠實家》等影視作品中展現多變戲路，無論正劇還是喜劇皆駕馭自如，近年更活躍於舞台劇界，演技屢獲好評。
27歲爆紅前結婚 神秘太太曝光
BabyJohn蔡瀚億14年憑《狂舞派》獲金像獎最佳新演員，當時已是人夫身份的BabyJohn，對已婚一事從未隱瞞，不過另一半從未正式曝光。在兩年前剛剛結婚十週年，BabyJohn舉行周年派對，請來至親好友到來，才令神秘太太曝光！
BabuJohn蔡瀚億27歲時與拍拖多年、演藝學院同學Dount結婚，正值事業衝刺期，為了保護太太，一直未有讓太太曝光，出post冧太太也是鬆郁懞或小側面相，甚至得背面上鏡！BabyJohn為慶祝結婚10周年而舉行懷舊派對，穿上老西背心配合主題的BabyJohn，分享周年派對照片中，太太Dount終於正式曝光！
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