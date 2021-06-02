廖慧儀自揭被中年男人跟蹤偷拍 大聲叫喊未有人幫忙
原文：新Monday｜編輯：東方新地｜圖片來源：廖慧儀IG、孔德賢IG、SamIG
廖慧儀被中年男跟蹤兼偷拍直斥對方「垃圾」
有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀（Jessica）暫離娛圈轉型做瑜伽導師為生後，就不時上載行山及做瑜伽的照片，之不過，近日她就在其IG上載被中年男跟蹤兼偷拍，並留言：「垃圾，偷影完人我報警佢驚到跑走，問佢佢實話冇，但係死都唔打開電話，冇做過點解要跑幾條街走？」
廖慧儀提醒受害者要發聲
向來直言的廖慧儀（Jessica）除直斥對方「垃圾」、「變態」外，及後又再發文提醒受害者要發聲：「我知好多女仔都比變態偷影過，只係有人遇到呢啲情況都選擇唔出聲，由得佢。但比我再返返去嗰個Moment，我都會去出聲、去追。點解比人任影比人跟蹤比人騷擾但唔出聲？依加咩年代？依家係被人影嗰個錯咩？」
孔德賢被指是第三者介入廖慧儀戀情 間接令Sam輕生
廖慧儀前男友Sam曾公開點名孔德賢不要再纏繞著女友，及後Sam就被廖慧儀狠飛，直至12月初Sam因受到感情困擾而墮樓亡，終年27歲。事件發生後，廖慧儀即關閉個人社交網留言，而孔德賢的個人社交網卻被網友瘋狂留言兼留負評，大鬧他是「賤男」、「間接令Sam輕生的罪人」等，之後，孔德賢亦關閉其社交網留言。
孔德賢蒲頭出席記招 首回應網友留負評
孔德賢隨後出席《萬千星輝頒獎典禮2020》提名名單記者會，並憑《香港原味道》和《#後生仔傾吓偈》兩個節目來角逐「最佳節目主持」獎，對於首次有份角逐獎項，令他大感榮幸。一眾記者見到孔德賢即上前訪問，期間被問到有大量網友到其社交網內留負評，孔德賢就表示：「其實唔開心一定會，因為始終真係好多好多好多好多嘅留言，我係基本上個電話係冇熄過個Screen咁，好多Comment出嚟，嗰啲Comment其實都好Harsh，我一開始睇到其實都唔開心，因為我明白網民嘅感受，佢哋亦都好想去表達佢哋嘅意見，咁我自己就慢慢去接受人哋講嘅說話。但係其實我係好怕我身邊嘅朋友，同埋屋企人見到我Instagram嘅留言會好擔心我，我自己就OK，我收拾咗心情之後，而家都係繼續專心做嘢。」
「我睇網上報道新聞先知件事，事情未必大家清楚，只有當事人先清楚，大家有唔同意見或Comments，好明白佢哋睇法，令我更加明白到做好自己工作，對得住自己咁就可以慢慢努力返。（成件事好無辜？）呢件事唔開心，冇人想發生，無唔無辜呢樣嘢就…Ummm…唔開心嘅事唔可以用無辜形容，大家無謂再討論咁多，廖慧儀家人和朋友都非常擔心，希望件事告一段落。」
孔德賢回應與廖慧儀關係：朋友及同事，冇乜特別進一步
及後，一眾媒體就問孔德賢對於Sam輕生一事，他就表示：「其實我都無咩嘢要講，因為呢啲始終都係佢哋兩個人嘅事，同埋發生呢件唔開心嘅事，大家都唔想，我覺得留返啲空間畀佢哋啦。」之後就被問到現時與廖慧儀之間的關係，孔德賢就說二人同之前一樣都只是朋友及同事關係，沒有特別進一步，而且事件發生後，廖慧儀最需要的是空間及休息，因始終不是一件開心的事，所以無謂去作太多額外的關心。當記者問會否與對方劃清界線時，孔德賢便答不需要因為朋友同事不需要特登劃清界線，再加上大家曾合作過，在同一間公司內見到都會打招呼。
有網友就分別在孔德賢及廖慧儀的社交網上找到相同行山背景的相片，孔德賢聽後即否認與廖慧儀行山，反而是與另一個後生仔拍檔Anson一齊即興行山，且有IG Story可作證，還說山上人來人往好似行花市，但就遇到廖慧儀。此外，他還提到公司有高層向他了解過事件，叫他收拾心情做好自己，且亦有教導他怎樣去面對輿論壓力，並提醒他無論工作或感情上都要小心。
孔德賢否認被雪藏 《勁歌》換主持全因與劇組撞期
外間有傳，孔德賢疑因廖慧儀同Sam一事而即時被抽起《2020勁歌金曲優秀選第二回》的主持工作，孔德賢聽後就指原是他任主持，但因《勁歌》與另一劇集需要進行拍攝關係，所以就去了拍劇，而不是如外界所傳被「雪藏」。
直至今年2月14情人節時，廖慧儀居然錯手在IG Story貼出與孔德賢露營晚餐的合照，不過幾分鐘後即刻刪除了該相。