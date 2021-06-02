廖慧儀自揭被中年男人跟蹤偷拍 大聲叫喊未有人幫忙

廖慧儀入行不足一年，是非超多，多次與網民隔空對罵。2020年參選香港小姐選舉，落選後本被無綫睇好，加入TVB簽約做藝人。可惜廖慧儀的負面新聞不斷出現，先是與《#後生仔傾下偈》主持之一孔德賢傳緋聞、舊愛男友Sam墮樓身亡，形象極速下滑。廖慧儀的一舉一動，依然受大眾關注，近日她更在其IG上自爆遭被中年男人跟蹤兼偷拍。

原文：新Monday｜編輯：東方新地｜圖片來源：廖慧儀IG、孔德賢IG、SamIG