孔德賢自爆「畀阿Sir跣」試過被DQ 為董之英足球隊發聲：絕對無辦法放得低

董之英｜「足球名校」仁濟醫院董之英紀念中學未能及時提交沙西區學界甲組所有運動項目的報名表，導致學校足球隊面臨「降班」的危機，可能連續兩年無法參加全港學界精英足球比賽。TVB藝人、前學界代表孔德賢得悉事件後非常感觸，曾遭遇類似經歷的他分享「畀阿Sir跣」的親身經歷， 他坦言「絕對無辦法放得低」。

