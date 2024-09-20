孔德賢自爆「畀阿Sir跣」試過被DQ 為董之英足球隊發聲：絕對無辦法放得低
前學界代表孔德賢感觸分享自身經歷
事件除了引起社會關注外，連TVB藝人孔德賢（Danny）也非常感觸，他講述自己小時候「畀阿Sir跣」的親身經歷，原來他所就讀的學校亦曾因類似原因未有報名，令苦練四年的自己和隊友無法參加學界比賽，自此成為童年陰影。
他發文表示，小時候自己和同學是學界籃球四強，所有參賽資格證都在負責老師家中， 無人能有辦法取得，最終連出賽資格都無，自動被判輸，孔德賢在其社交平台講述事發經過及感受。雖然相隔多年，但他坦言「絕對無辦法放得低」、「唔係一句對唔住可以解決同原諒」，最後孔德賢也為受害的董之英學生發聲，希望能多給他們一次機會。
全文如下：
「想當年學界籃球4強
當時負責老師放假去左旅行
然後我地所有人嘅學界證(參加比賽一定要嘅資格證）漏左係佢屋企
無人去到佢屋企拎
然後我地連出賽資格都無，自動被判輸波
個年我地中4，即係大B grade, 可以話係我地呢班波最齊腳最集中訓練嘅一年，目標係學界拎到牌
然後因為呢一次嘅人為意外，我地連爭獎嘅資格都無左
練左4年，每日放學練波練到天黑，無數嘅汗水同努力，化為烏有
有時輸波唔係最慘，因為可以輸，技不如人咪再練過
但係因為呢啲原因而令到喪失資格，絕對無辦法放得低
個次係我第一次係球場喊，亦都係唯一一次
———————
事後老師放完假返黎，叫左我地籃球隊集合，佢同我地say sorry
但我地無人出聲，一粒聲都無
因為我地完全唔想理佢，呢件事唔係一句對唔住可以解決同原諒
對於一班大人黎講，比賽可能無左咪無左，下年再黎，有咩所謂？踢波姐，打波姐，讀書好過啦
但對於一班滿腔熱情，有目標，有為自己想得到嘅結果而努力嘅小朋友，當時嘅學界可能係我地世界嘅全部
人為錯誤？疏忽？
荒謬
規矩係規矩，絕對需要遵從，而達致公平
但班小朋友係無辜，值得有一個比賽去證明自己嘅機會
如果真係無得比賽，比起被大炒10:0更可怕，呢個遺憾，我相信佢哋呢一世都會記得
唔係因為佢地係代表邊間學校，而係因為佢地係一班有夢想有目標嘅年青人
可唔可以比一次機會佢地？唔好令佢地遺憾一世」
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董之英足球校隊遭DQ 校長解釋遲報名原因
仁濟醫院董之英紀念中學校長黃攸傑在記者會致歉。他坦承學校有不可推卸的責任，並表示如果辦學團體要求他辭職以負責，他願意接受：「這是學校的錯，不應懲罰學生。」他又希望主辦方能夠重新考慮接受報名，並用其他方式替代禁賽處罰。
校長黃攸傑在指該校過往一直委任體育科主任報名參加學界賽事，只有該名教師管有主辦方香港學界體育聯會（簡稱學體會）系統的「登入密碼」。剛於上月31日離職的體育科主任於過去4年都一直準時報名，惟在離職交接期間卻向接任的科主任稱「遺失密碼」：
「他告訴我們密碼不見了，站在學校我覺得監察機制可再做好一點，承認行政、監察方面，我們是有問題的。」直到本月3日才揭發賽事早於前一天截止報名，校方先後致電及致函學體會沙西分區，提出延遲申請亦遭拒。黃攸杰又表示：「開會前同自己講不可哭，我不是要求大家同情，但我真的覺得辜負了同學，他們很辛苦、30多度，在球場一周訓練三天。」
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前體育科主任行為受質疑
校董黃子文透露，涉事的前體育科主任在任職期間曾因教學和行政問題接獲教育局的警告信。該教師在臨離職前未能配合學校安排的補課，並在報名過程中與學校合作不佳，最終導致報名失誤。學校已向教育局報告此事件，並尋求進一步的指導和支持。
有學生情緒受困 須求助社工
若最終未能參與今屆賽事，校隊就要從甲組第二組別，重新打上第一組別，換言之今、明兩個學年無法參予精英賽。
有學生對於無法參加學界比賽感到非常失望，一名中六學生表示，足球是他的夢想職業，現在無法參加學界比賽，讓他感到非常遺憾：
「我唔可以踢到學界，我覺得係呢一世嘅遺憾。」
他說，這件事對他的情緒造成了極大的影響，包括失眠、煩躁和焦慮等癥狀，已尋求社工的幫助。