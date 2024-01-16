41歲孔慶翔第3度結婚近況曝光被封20年前阿儀 自揭曾沉迷賭博致婚姻破裂
孔慶翔 被封20年前阿儀
孔慶翔04年參加《American Idol》時被踢出局，但因「I already gave my best, and I have no regrets at all.（我已盡全力，而且我絕不後悔。）」這句正能量金句而赢得大衆歡心，神奇走紅，外表和表演同樣騎呢的他，被網民指風格與「亞視一姐」薛影儀十分相似，是差不多20年前的阿儀，又指阿儀是其接班人。
孔慶翔 曾孖家燕姐主演電影
現年41歲的孔慶翔在香港出世，10歲時隨家人移民美國，在《American Idol》走紅後，曾回港發展，在2005年與薛家燕拍檔主演電影《我阿媽發仔瘟》，並惡搞《She Bangs》成「燒餅歌」，但票房仆直，之後他又曾推出過兩張唱片，到2011年，他被發現已正式大學畢業並搵到份政府工，就是在洛杉磯警局做罪案分析師，似乎已回歸普通人生活。
孔慶翔 因沉迷賭博導致婚姻破裂
但孔慶翔近日接受美國傳媒《People》訪問，就自爆3年前曾放棄正職，成為全職賭徒，更曾因沉迷賭博而導致婚姻破裂。原來他之前已經歷過兩段失敗婚姻，第一任太太與他相識半年就決定拉埋天窗，但婚姻僅維持10個月，第二任太太Jian Teng則與他在2014年6月結婚，這段婚姻維持了兩年半，但最後因為他沉迷賭博，而導致離婚收場。
孔慶翔 愈賭愈貪開始涉足賭博體育
孔慶翔在訪問中講到3年前辭工做職業賭徒的原因：「我本身工餘時間都會賭博，然後覺得自己好到可以向呢方面發展，賭錢比我正常工作高入工好多，好一段時間我都做得唔錯。」但後來他發現自己已沉迷賭博：「我知我好擅長玩撲克，但後來我變得貪心，開始涉足賭博體育，我現在了解我不應該做這些事情，但我還是做了，而且我亦為此付出代價，我離婚了。」
孔慶翔 去年重新出發娶第3任老婆
孔慶翔曾在LinkedIn網站分享其戒賭心路歷程，他透露現在已戒賭並重返舊工作崗位，去年更與第三任太太Hannah結婚，他表示正與另一半努力「造人」。他表示將繼續從事娛樂事業，並笑指自己在客串中很受歡迎，但目前他會以安穩和照顧家庭為主。
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