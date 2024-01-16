41歲孔慶翔第3度結婚近況曝光被封20年前阿儀 自揭曾沉迷賭博致婚姻破裂

孔慶翔（William Hung）曾在2004年參加美國真人騷《American Idol》獻唱《She Bangs》，以騎呢唱風上位，當年曾紅到來港擔正做電影主角，拍了一部《我阿媽發仔瘟》，但在2011年他退出演藝界改為打政府工，一度成為了娛樂圈失蹤人口，相隔多年，近日他接受傳媒訪問，大講自己近年三度結婚和一度沉迷賭博的經歷，再度引起網民關注。