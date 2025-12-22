存酒人第1集｜楊樂文挑戰大尺度 被神秘長腿SP「雙腿放膊頭」畫面極震撼！

ViuTV全新原創劇《存酒人》於12月22日正式首播，劇集由MIRROR成員邱傲然（Tiger）、隊長楊樂文（Lokman），聯同實力派演員朱栢謙領銜主演。不過首集播出後，全城焦點幾乎都落在Lokman的破格演出上，他與久未有幕前演出的趙頌茹（阿Yu）上演大膽對手戲，掀起熱烈討論！

Lokman與43歲趙頌茹演SP

在《存酒人》首集單元《爵士之夜》中，36歲的Lokman飾演主角燁仔（Tiger 飾）的好兄弟阿當，是一名玩世不恭的Playboy。而最讓觀眾驚喜的是，他與趙頌茹飾演的Anne姐，在劇中竟是一對SP。Lokman甫出場，二人便上演意識極度大膽的對手戲。只見阿Yu身穿性感迷你裙躺在床上，更順勢將一雙長腿放到Lokman的膊頭上，Lokman則只穿睡袍及boxer，露出結實胸肌及激凸身形，絕對是挑戰電視尺度之作，亦是Lokman演藝生涯中前所未見的大膽嘗試。這次Lokman的對手是現年43歲的趙頌茹，雖然已是兩女之母，但仍然keep住出道時的model身形，長腿更非常吸睛。

劇集改編得獎小說 演員陣容新鮮

《存酒人》改編自海笑的同名得獎小說，故事圍繞一間即將結業的「市井酒吧」，透過酒保歸還客人寄存多年的酒，帶出一個個充滿人情味和遺憾的都市故事。除了Tiger、Lokman及朱栢謙三位主角外，劇集亦邀得殿堂級的夏韶聲、知性女神徐㴓喬及安柔潔等演員助陣，而且每集單元都有一個神秘角色，相當有睇頭。

穿上迷你裙的阿Yu躺在床上，將雙腿放在Lokman膊頭，意識非常大膽！（圖片來源：ViuTV）
阿Yu飾演Lokman的SP。（圖片來源：ViuTV）
兩人又幾襯喎！（圖片來源：ViuTV）
Lokman好突出！ （圖片來源：ViuTV）
身形fit到漏！（圖片來源：ViuTV）

