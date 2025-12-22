存酒人第1集｜楊樂文挑戰大尺度 被神秘長腿SP「雙腿放膊頭」畫面極震撼！

ViuTV全新原創劇《存酒人》於12月22日正式首播，劇集由MIRROR成員邱傲然（Tiger）、隊長楊樂文（Lokman），聯同實力派演員朱栢謙領銜主演。不過首集播出後，全城焦點幾乎都落在Lokman的破格演出上，他與久未有幕前演出的趙頌茹（阿Yu）上演大膽對手戲，掀起熱烈討論！