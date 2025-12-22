存酒人第1集｜蔣雅文挑戰人妻禁忌！後巷撻着樂隊成員玩曖昧
ViuTV全新原創劇《存酒人》已於12月22日正式首播，劇集由MIRROR成員邱傲然（Tiger）、楊樂文（Lokman）、實力派演員朱栢謙主演，並有唱而優則演的夏韶聲、徐㴓喬及安柔潔等助陣。劇集改編自海笑的同名得獎小說，故事圍繞即將結業的「市井酒吧」，透過歸還客人寄存的酒，引發出一個個充滿人情味的故事。劇集首集單元《爵士之夜》便帶來極大驚喜，邀得淡出幕前多年的「文青女神」蔣雅文（Mandy）特別演出，其凍齡外貌及仙氣依舊，瞬即掀起網民熱話！
蔣雅文驚喜復出 飾演寂寞人妻仙氣不減
移居台灣10多年的蔣雅文（Mandy），久未在螢光幕前露面，這次為《存酒人》驚喜復出，在首個單元故事中飾演人妻Florence。劇中她與丈夫分居兩年並育有一女，晚上會獨自經營親戚的西裝定制店。雖然角色設定為人母，但Mandy外貌十年如一日，風采依然。
後巷借火結緣 發展都市曖昧戀曲
單元故事中，Florence在後巷因一次「借火」而結識了由樂隊Solar成員Julio飾演的商場保安阿臣。阿臣曾是爵士樂手，每晚都會在無人的商場內吹奏色士風，而Florence則成為他唯一的聽眾。Florence因在後巷問阿臣借火而結緣，關係逐漸升溫，阿臣更帶Florence到「市井酒吧」品酒，眼看感情將要萌芽，卻因Florence的分居老公突然回來，令這段剛萌芽的曖昧關係無疾而終，為故事增添一份遺憾。接下來的單元故事，將會陸續有不同演員驚喜登場！
