存酒人第1集｜蔣雅文挑戰人妻禁忌！後巷撻着樂隊成員玩曖昧

ViuTV全新原創劇《存酒人》已於12月22日正式首播，劇集由MIRROR成員邱傲然（Tiger）、楊樂文（Lokman）、實力派演員朱栢謙主演，並有唱而優則演的夏韶聲、徐㴓喬及安柔潔等助陣。劇集改編自海笑的同名得獎小說，故事圍繞即將結業的「市井酒吧」，透過歸還客人寄存的酒，引發出一個個充滿人情味的故事。劇集首集單元《爵士之夜》便帶來極大驚喜，邀得淡出幕前多年的「文青女神」蔣雅文（Mandy）特別演出，其凍齡外貌及仙氣依舊，瞬即掀起網民熱話！