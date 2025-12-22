存酒人第1集｜蔣雅文挑戰人妻禁忌！後巷撻着樂隊成員玩曖昧

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV全新原創劇《存酒人》已於12月22日正式首播，劇集由MIRROR成員邱傲然（Tiger）、楊樂文（Lokman）、實力派演員朱栢謙主演，並有唱而優則演的夏韶聲、徐㴓喬及安柔潔等助陣。劇集改編自海笑的同名得獎小說，故事圍繞即將結業的「市井酒吧」，透過歸還客人寄存的酒，引發出一個個充滿人情味的故事。劇集首集單元《爵士之夜》便帶來極大驚喜，邀得淡出幕前多年的「文青女神」蔣雅文（Mandy）特別演出，其凍齡外貌及仙氣依舊，瞬即掀起網民熱話！

蔣雅文驚喜復出 飾演寂寞人妻仙氣不減

移居台灣10多年的蔣雅文（Mandy），久未在螢光幕前露面，這次為《存酒人》驚喜復出，在首個單元故事中飾演人妻Florence。劇中她與丈夫分居兩年並育有一女，晚上會獨自經營親戚的西裝定制店。雖然角色設定為人母，但Mandy外貌十年如一日，風采依然。

後巷借火結緣 發展都市曖昧戀曲

單元故事中，Florence在後巷因一次「借火」而結識了由樂隊Solar成員Julio飾演的商場保安阿臣。阿臣曾是爵士樂手，每晚都會在無人的商場內吹奏色士風，而Florence則成為他唯一的聽眾。Florence因在後巷問阿臣借火而結緣，關係逐漸升溫，阿臣更帶Florence到「市井酒吧」品酒，眼看感情將要萌芽，卻因Florence的分居老公突然回來，令這段剛萌芽的曖昧關係無疾而終，為故事增添一份遺憾。接下來的單元故事，將會陸續有不同演員驚喜登場！

ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 蔣雅文外貌十年如一日，風采依然。（圖片來源：ViuTV）
蔣雅文外貌十年如一日，風采依然。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 Solar成員Julio飾演商場保安阿臣，每晚都會在無人的商場內吹奏色士風。（圖片來源：ViuTV）
Solar成員Julio飾演商場保安阿臣，每晚都會在無人的商場內吹奏色士風。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 蔣雅文飾演的Florence因在後巷問阿臣借火而結緣，（圖片來源：ViuTV）
蔣雅文飾演的Florence因在後巷問阿臣借火而結緣，（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 後巷成為Florence與阿臣的談情聖地。（圖片來源：ViuTV）
後巷成為Florence與阿臣的談情聖地。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 阿臣教Florence囡囡彈琴，漸漸融入Florence母女的世界。（圖片來源：ViuTV）
阿臣教Florence囡囡彈琴，漸漸融入Florence母女的世界。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 阿臣帶Florence去「市井酒吧」，感情升溫。（圖片來源：ViuTV）
阿臣帶Florence去「市井酒吧」，感情升溫。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 越挨越埋！（圖片來源：ViuTV）
越挨越埋！（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 眼看感情將要萌芽，卻因Florence的分居老公突然回來，令這段剛萌芽的曖昧關係無疾而終。（圖片來源：ViuTV）
眼看感情將要萌芽，卻因Florence的分居老公突然回來，令這段剛萌芽的曖昧關係無疾而終。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 朱栢謙飾演的雄哥宣布市井酒吧會三個月後結業。（圖片來源：ViuTV）
朱栢謙飾演的雄哥宣布市井酒吧會三個月後結業。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV, 存酒人, MIRROR, 蔣雅文 Tiger飾演的燁仔，在劇中成日飲奶。（圖片來源：ViuTV）
Tiger飾演的燁仔，在劇中成日飲奶。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 