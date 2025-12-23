存酒人第2集｜陳漢娜戀上神秘暖男 身世曝光真相超虐心！
廣告
ViuTV全新劇集《存酒人》改編自海笑的同名小說，由邱傲然（Tiger）、楊樂文（Lokman）主演，配上夏韶聲、朱栢謙等好戲之人，故事圍繞一間即將結業的「市井酒吧」展開。第二個單元故事《失眠苦艾》邀得新生代實力演員陳漢娜（Hanna）及張毓軒（Anson）特別客串，演繹一段因失眠而起的故事。Hanna完美演繹失眠港女的疲態，深邃的黑眼圈加埋空洞眼神，隔住個mon都感受到那份無助感。
陳漢娜演活失眠Sales 阿霞介紹蒲吧醫病
在第二單元《失眠苦艾》中，近年演技備受肯定的陳漢娜飾演在傢俬舖任職的傢俬舖床具用品Sales「阿芯」，角色設定本身已充滿戲劇性的反差——一個每天向客人推銷如何舒適入睡的銷售員，自己卻飽受嚴重失眠的困擾。在一次向主管（張錦霞 飾）訴苦後，獲推薦來到「市井酒吧」，希望能找到解決方法。而在酒吧裏，阿芯遇上了由張毓軒飾演的專業飛鏢隊選手「阿鋒」。阿鋒同樣是失眠的長期病患者，兩個同病相憐的人一拍即合。
張毓軒演深情鏢手 與陳漢娜日久生情
在「市井酒吧」這個充滿人情味的地方，老闆雄哥（朱栢謙 飾）、老酒保標叔（夏韶聲 飾）、鬼妹（徐㴓喬 飾）和燁仔（Tiger邱傲然飾）將酒吧臨時變成了「失眠實驗室」，阿芯和阿鋒嘗試了各種千奇百怪的偏方，希望能尋回一夜好眠。其中一幕阿芯以胸罩笠頭希望醫失眠，場面滑稽！在失眠的漫漫長夜中，阿芯和阿鋒漸生情愫。阿芯有一晚數數吓綿羊，竟然真的有隻綿羊出現眼前，她更抱實小綿羊，其實是她潛意識很想抱抱阿鋒就真！可惜原來阿鋒一直未能放下拍拖長達十年的前度女友，這段關係的陰影成為他無法安睡的心結，也為他與阿芯的關係添上變數。
結局超虐心！阿鋒因一原因玩失蹤
阿芯和阿鋒最終飲下標叔調製的「苦艾Milkshake」成功入睡！但阿當解決失眠問題後，竟突然人間蒸發，獨留阿芯在吧台前默默守候。這段「友達以上、戀人未滿」的關係突然終止了。看著執著等待的阿芯，老闆雄哥以一句充滿哲理的說話點醒她：「要瞓得返嘅話，係時候要醒。」一語雙關，既指從睡眠中甦醒，也指她需要從這段沒有結果的單戀中清醒過來！劇情迎來180度大反轉，阿鋒某天竟帶著一位女生來到阿芯的店舖，原來他已經結婚！阿芯當場目瞪口呆，令她徹底心死！而她亦終於有覺好瞓，因為她已經放低了這個渣男！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期