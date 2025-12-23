存酒人第2集｜陳漢娜戀上神秘暖男 身世曝光真相超虐心！

ViuTV全新劇集《存酒人》改編自海笑的同名小說，由邱傲然（Tiger）、楊樂文（Lokman）主演，配上夏韶聲、朱栢謙等好戲之人，故事圍繞一間即將結業的「市井酒吧」展開。第二個單元故事《失眠苦艾》邀得新生代實力演員陳漢娜（Hanna）及張毓軒（Anson）特別客串，演繹一段因失眠而起的故事。Hanna完美演繹失眠港女的疲態，深邃的黑眼圈加埋空洞眼神，隔住個mon都感受到那份無助感。