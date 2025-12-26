存酒人第5集｜患癌柯煒林狀態大勇　一主角被職業摔角手擊倒超尷尬！

ViuTV原創劇《存酒人》劇情越來越緊湊！今晚播出的第五集「摔角之夜」更為觀眾在Boxing Day大派福利，請來實力派演員柯煒林（Will）及人氣偶像ANSONBEAN（陳毅燊）熱血客串！早前宣布確診肺腺癌第四期的Will狀態大勇，與ANSONBEAN飾演一對摔角兄弟，在擂台上揮灑汗水，令觀眾大飽眼福。不過，ANSONBEAN自爆拍攝時曾一度受傷，嚇怕「哥哥」Will。究竟這對兄弟在擂台上將會擦出怎樣的火花？而ANSONBEAN拍攝時究竟發生了甚麼意外，令Will如此緊張？