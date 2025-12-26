存酒人第5集｜患癌柯煒林狀態大勇 一主角被職業摔角手擊倒超尷尬！
廣告
ViuTV原創劇《存酒人》劇情越來越緊湊！今晚播出的第五集「摔角之夜」更為觀眾在Boxing Day大派福利，請來實力派演員柯煒林（Will）及人氣偶像ANSONBEAN（陳毅燊）熱血客串！早前宣布確診肺腺癌第四期的Will狀態大勇，與ANSONBEAN飾演一對摔角兄弟，在擂台上揮灑汗水，令觀眾大飽眼福。不過，ANSONBEAN自爆拍攝時曾一度受傷，嚇怕「哥哥」Will。究竟這對兄弟在擂台上將會擦出怎樣的火花？而ANSONBEAN拍攝時究竟發生了甚麼意外，令Will如此緊張？
柯煒林照顧ANSONBEAN兄弟班比賽
早前宣布確診肺腺癌第四期的柯煒林狀態非常好，飾演一位充滿熱血的摔角手，與ANSONBEAN飾演摔角兄弟，場面極具張力。在ViuTV原創劇《存酒人》單元5中，柯煒林飾演的「九哥」是一位經驗豐富的摔角手，一直非常保護由ANSONBEAN飾演、有自閉症的「龍弟」。然而，因一次意外導致龍弟受傷，更曾有一個月無法走路，令九哥深感自責，毅然退出摔角界。儘管受過重傷，龍弟對摔角熱情未減，並與九哥約法三章，希望能重返擂台。最終，在燁仔（Tiger邱傲然飾）的努力勸說下，成功讓「九龍兄弟」復出，並決定在即將結業的「市井酒吧」內，完成老闆雄哥（朱栢謙飾）一直以來的心願——舉辦一場摔角比賽。
ANSONBEAN透露於拍攝時受傷嚇親柯煒林
戲內是兄弟，戲外二人同樣感情深厚。Will與ANSONBEAN不時於空檔期間操練各種動作，為拍攝作好準備。兩兄弟同一日煞科，Will笑言ANSONBEAN好像自己親生弟弟一樣：「比我細佬更加似我細佬，佢係一個好細佬嘅物體。」而ANSONBEAN透露於拍攝時受傷，「做練習嘅時候做過。今次一跳嘅時候，我就未習慣。一坐落去嗰下個膝頭哥就扭到，嗰刻以為自己斷咗韌帶，所以都幾驚，但好彩無事。一個教訓，就係唔好咁衝動。」在旁的Will立即哥哥上身著緊指：「所以我成日同佢講真係要小心啲，唔好所有嘢未ready晒嘅時候衝，呢個係緊要，因為都要睇所有嘢㗎嘛！」ANSONBEAN承諾表示不會再掉以輕心，同哥哥Will一樣做好謹慎準備。除了兩位主角，劇中更有真實的香港職業摔角手Bitman及Mikey參與演出，而主角楊樂文（Lokman）及Tiger亦有親身落場體驗摔角，Lokman更被Bitman擊倒地上，場面惹笑！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期