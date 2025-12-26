存酒人第5集｜Tiger獻螢幕初吻 8字回應激咀安柔潔感受！

ViuTV原創劇《存酒人》劇情越來越精彩，感情線發展更成為網民熱話！最新一集簡直是向觀眾大派福利，主角邱傲然（Tiger）與初戀情人安柔潔（Ocean）終於上演粉絲期待已久的吻戲，更互相獻出螢幕初吻，場面令一眾粉絲看到面紅心跳！另一邊廂，隊長Lokman（楊樂文）的感情線亦相當刺激，繼續與SP趙頌茹（阿Yu）有床上談心戲，關係錯綜複雜。究竟這場萬眾期待的吻戲有多甜蜜？而Lokman風流倜儻的背後，又隱藏著怎樣痛徹心扉的秘密？