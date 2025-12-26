存酒人第5集｜Tiger獻螢幕初吻 8字回應激咀安柔潔感受！
廣告
ViuTV原創劇《存酒人》劇情越來越精彩，感情線發展更成為網民熱話！最新一集簡直是向觀眾大派福利，主角邱傲然（Tiger）與初戀情人安柔潔（Ocean）終於上演粉絲期待已久的吻戲，更互相獻出螢幕初吻，場面令一眾粉絲看到面紅心跳！另一邊廂，隊長Lokman（楊樂文）的感情線亦相當刺激，繼續與SP趙頌茹（阿Yu）有床上談心戲，關係錯綜複雜。究竟這場萬眾期待的吻戲有多甜蜜？而Lokman風流倜儻的背後，又隱藏著怎樣痛徹心扉的秘密？
Tiger安柔潔互相獻出螢幕初吻
ViuTV原創劇《存酒人》今晚播出Tiger與劇中初戀Ocean互相獻出彼此的螢幕初吻，令Fans們看到面紅耳赤。首次合作就飾演情侶，Tiger大讚Ocean是個很好的拍檔：「合作好舒服同輕鬆。」而首次拍劇的Ocean多謝Tiger和劇組的照顧，笑言合作得十分自在。她表示希望與Tiger的感情戲份可以引導觀眾思考溝通的重要性。
Tiger學習擁抱過去珍惜當下
劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裡帶來令人難以忘懷的燦爛時光。Tiger表示希望可以透過劇集帶到力量給觀眾，可以學習擁抱過去和珍惜每個當下：「誠實同勇敢地去面對自己經歷過嘅嘢，跟住好好地向前行。有啲嘢轉眼間就會失去，所以大家都要活在當下，珍惜。」他預告每集故事的演員陣容十分有驚喜：「每一集都有唔同嘅故事，變相就係每集都有唔同嘅演員，所以真係星光𦒉𦒉。」
Lokman阿Yu床上談心戲惹關注
另外，楊樂文（Lokman）今次在劇中飾演阿當，周旋於不同的女性之間，感情線十分豐富，今晚繼續有他與SP（趙頌茹飾）的親熱戲。Lokman指角色看似風流倜儻和才華洋溢，背後卻有著一段痛徹心扉的秘密往事。Lokman表示演員們之間有很多火花：「大家好快就已經好似真係同事咁樣去對答。你一來我一往，大家完全唔吝惜任何嘢，我攞到啲咩就掉返畀你，呢個都係好玩嘅地方。」他笑言今次拍攝十分開心：「拍咗大概嗰幾禮拜，跟住導演開始百厭唔叫cut機，睇吓我哋演員入面再flow到啲乜嘢出嚟。當中都幾多幾好笑嘅嘢，大家會按照角色或者故事需要嘅事情，然後flow一啲驚喜畀大家，有陣時嗰啲笑容會忍唔住爆咗一個真實嘅自己出嚟！」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期