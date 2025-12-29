存酒人第6集｜盧鎮業骨場版竊聽風雲 金像女配揭殘酷真相極心寒！
ViuTV全新劇集《存酒人》自播出以來話題不斷，除了由MIRROR成員邱傲然（Tiger）及楊樂文（Lokman）主演外，每集的單元故事更請來不少份量十足的演員客串，驚喜連連！而在第六集單元《魔人燒酌》中，就請來實力派演員盧鎮業（小野）與2024年香港電影金像獎最佳女配角梁雍婷，破格上演一段圍繞「竊聽」與「出賣」的禁忌之戀，劇情極度心寒，挑戰觀眾道德底線！
廢柴太子爺遇上骨妹
ViuTV話題劇《存酒人》劇情愈來愈踩界！最新一集單元故事主角是盧鎮業飾演的「廢柴」太子爺BJ，身為洗衣店繼承人，卻一心追逐棟篤笑夢，可惜天生笨口拙舌，事業毫無起色。直至他遇上梁雍婷飾演的按摩店骨妹Abbie，人生才迎來驚人轉機。Abbie竟是世上唯一懂得欣賞他笑話的人，令BJ視她為靈感繆斯，二人之間亦漸生情愫，上演一場身份懸殊的曖昧關係。
靠竊聽女友上位
為了助BJ成名，Abbie竟作出驚人舉動，容許BJ在骨場偷裝竊聽器，將她與客人的私密對話，甚至工作中的辛酸點滴，全部變成BJ棟篤笑的表演素材！BJ憑藉這些「二手秘密」瞬間一炮而紅，成為人氣急升的棟篤笑藝人。然而，這段建基於竊聽與窺探的關係，早已埋下計時炸彈。
心寒真相揭發 關係瞬間崩塌
Abbie很快就發現了令人心寒的真相——原來BJ的竊聽器遍佈按摩店每個角落，自己根本不是他唯一的靈感來源，只不過是他眾多「素材」之一！感覺被徹底出賣的Abbie心碎離去，BJ的成名之路亦瞬間崩塌。他最終選擇自首入獄，但出獄後，Abbie已消失於人海，一切無法挽回。劇中更有王雍泰、吳兆麟及趙羅尼客串，一同揭示棟篤笑界的殘酷現實。
