存酒人第6集｜盧鎮業骨場版竊聽風雲 金像女配揭殘酷真相極心寒！

ViuTV全新劇集《存酒人》自播出以來話題不斷，除了由MIRROR成員邱傲然（Tiger）及楊樂文（Lokman）主演外，每集的單元故事更請來不少份量十足的演員客串，驚喜連連！而在第六集單元《魔人燒酌》中，就請來實力派演員盧鎮業（小野）與2024年香港電影金像獎最佳女配角梁雍婷，破格上演一段圍繞「竊聽」與「出賣」的禁忌之戀，劇情極度心寒，挑戰觀眾道德底線！