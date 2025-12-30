存酒人第7集｜Tiger還酒揭金像影后婚姻危機 真相神反轉！
ViuTV話題新劇《存酒人》每集單元故事都請來好戲之人客串，第七集單元邀得舞台劇演員梁仲恆與金像影后余香凝客串，飾演一對新手父母。劇中梁仲恆飾演「唔識湊仔又唔負責任」的衰老竇，與余香凝上演一場長達6分半鐘一鏡到底的嗌交戲，張力十足！但當大家以為這只是一場普通夫妻爭執時，劇情卻迎來令人心碎的「神反轉」，究竟BB的真實身世隱藏著甚麼秘密？
梁仲恆演廢柴老公 辣㷫老婆余香凝
ViuTV話題新劇《存酒人》第七集單元，梁仲恆飾演的Steven與金像影后余香凝飾演的Amy在超市為BB用品爭執。Steven對所有嬰兒用品一竅不通，將所有責任推給做護士的Amy及其母親，一副「事不關己」的廢柴老公模樣，令身心俱疲的Amy徹底爆發，嫌棄他從未盡過父親責任。Steven則自辯稱從未想過要有BB，無端端做了老竇需要時間適應，二人關係降至冰點。
6分半鐘一鏡到底劇情神反轉！
Steven和Amy由超市吵到上車，在的士上展開一場長達6分半鐘、一鏡到底的激烈爭辯！這場戲極度考驗兩位演員的演技和默契，將新手父母面對育兒壓力、互相指責的無奈與崩潰演繹得淋漓盡致。前半段劇情令觀眾一面倒認為Steven是個不折不扣的「衰老公」，將所有湊B重擔拋給老婆。但是，劇情後段卻迎來驚人反轉！原來，兩人照顧的半歲B女並非他們親生，BB的親生媽媽竟是Amy已經過身的妹妹！這個驚天秘密，瞬間將整個故事的格局扭轉，Steven的「不負責任」似乎有了另一層解釋，而Amy的歇斯底里背後，更隱藏著對亡妹的思念與愧疚。
邱傲然安柔潔重演行程勁甜蜜
主角燁仔（邱傲然 飾）與阿雪（安柔潔 飾）為了歸還存酒而找到Steven與Amy，更重演了他們行超市、搭的士的路線。不過，相對於Steven與Amy的劍拔弩張，燁仔和阿雪的互動卻充滿甜蜜，燁仔更買下Steven放棄買的安全套，呼應兩對主角的關係，暗示燁仔與阿雪的關係更進一大步！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期