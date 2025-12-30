存酒人第7集｜Tiger還酒揭金像影后婚姻危機 真相神反轉！

ViuTV話題新劇《存酒人》每集單元故事都請來好戲之人客串，第七集單元邀得舞台劇演員梁仲恆與金像影后余香凝客串，飾演一對新手父母。劇中梁仲恆飾演「唔識湊仔又唔負責任」的衰老竇，與余香凝上演一場長達6分半鐘一鏡到底的嗌交戲，張力十足！但當大家以為這只是一場普通夫妻爭執時，劇情卻迎來令人心碎的「神反轉」，究竟BB的真實身世隱藏著甚麼秘密？