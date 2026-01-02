存酒人第9集｜姜卓文陷桃色羅生門 Lokman被SP老公攤牌結局神反轉！
一場師生戀 三個版本
ViuTV新劇《存酒人》單元《天堂之門》故事由三位少女陳書昕、許月湘、林千渟先後踏入「市井」酒吧，要求領取屬於柳Sir的存酒而起。她們口中的柳Sir，卻是三個截然不同的人。率先登場的Jennie（陳書昕飾）帶來最嚴厲的指控，她形容柳Sir是個乘人之危的偽君子，以補習為名，卻在她最脆弱時下手，更暗示有其他同學同遭毒手。緊接著，自稱「痴女」的阿寶（許月湘飾）卻上演一幕由愛生恨的復仇記。她因表白不遂，竟以偷拍強吻照並公諸於世的極端手段報復，直接導致柳Sir被解僱。她的版本，揭示了一段近乎病態的單戀。最後現身的佩詩（林千渟飾），則帶來一百八十度的反轉。她眼中的柳Sir是拯救她免於校園欺凌的恩師，卻因自己的關係被誣陷「食學生」而斷送前程，她的故事充滿了無盡的愧疚。
燁仔阿當現分歧
劇本的巧妙之處在於它並未急於給出答案，而是透過三位女角主觀而片面的敘述，層層堆疊出事件的複雜性。這不僅是一宗非黑即白的醜聞，更是一面映照人性幽微的多稜鏡：Jennie的恨、阿寶的狂、佩詩的愧，三種情感背後，可能都隱藏著被扭曲或放大的記憶。這對三位年輕演員陳書昕、許月湘和林千渟而言，無疑是一次演技考驗。她們必須在有限的篇幅內，演活一個可能在說謊、可能在自我欺騙、也可能在陳述事實的角色，其眼神與微表情的細節，都成為觀眾判斷的線索。正當「市井」眾人為三個版本爭論不休，故事主角柳Sir竟戲劇性地現身，燁仔（Tiger飾）和阿當（Lokman飾）都不敢問真相。這個安排極具玩味，彷彿暗示有時候人們寧願守著自己所相信的「真相」，也不願冒著信念被摧毀的風險，去尋求一個確切的答案，燁仔與阿當更因出現分歧而爆發爭執。
Anne姐老公找上門掀高潮
除了單元故事充滿張力，主線劇情亦迎來新衝擊！一直與人妻Anne姐（趙頌茹飾）有不倫關係的阿當，忽然被Anne姐的老公（趙永洪 飾）找上門，然而他的舉動並非如阿當想像那樣，完全沒有火藥味，更平靜地送上支票感謝他陪其老婆，令阿當十分吃驚！