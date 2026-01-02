存酒人第9集｜姜卓文陷桃色羅生門 Lokman被SP老公攤牌結局神反轉！

ViuTV新劇《存酒人》繼續以酒瓶中的故事，勾勒都市人的情感碎片。最新單元《天堂之門》不再是溫情小品，而是極具爭議性的師生戀議題。故事以一場真假難分的「羅生門」展開，由姜卓文飾演的中學老師柳Sir，在三位女學生口中呈現出天使與魔鬼的兩極面貌。劇本大膽地將觀眾置於陪審團的位置，在連串指控與辯解中，詰問何謂真相，而我們所相信的，又是否就是真相本身？