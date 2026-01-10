存酒人︱一文盤點最強串星 童童驚喜演出 影后女神戲味突圍!！
最驚喜：蔣雅文掀回憶殺
首集單元便投下震撼彈，請來闊別螢幕18年的文青女神蔣雅文（Mandy）飾演與丈夫分居的西裝店老闆娘Florence，其久違的演出瞬間掀起集體回憶。而與她上演曖昧情緣的，更是Soler成員Julio，他將角色的失落與情感演繹得入木三分，連監製簡君晋都大讚他「演來有型」，拍攝結束時更獲全場掌聲，絕對是首集的最大驚喜。
最揪心：陳漢娜卑微單戀
單戀的痛苦，陳漢娜演繹得入木三分！在第二集單元「失眠苦艾」中，她飾演夜夜無法成眠的阿沁，將單戀那種求而不得的孤獨與卑微演繹得淋漓盡致，最後雄哥一句「是時候要醒了」，不僅點醒角色，更直接刺中無數觀眾的心坎，看得令人心酸。
最搶戲：演藝同學高手過招
第四集「朋友一場」簡直是演技教科書！彭秀慧、蔡瀚億（BabyJohn）、凌文龍、張凱娸都是演藝學院出身，周祉君也活躍於電影、電視劇，五位實力派演員同場飆戲，將一段由摯友到反目的友誼，從表面和諧到矛盾爆發的過程，演繹得火花四濺。五人之間的情緒轉換與對白交鋒，流暢得令人屏息，被網民形容為「看得手心冒汗」的神級演技示範。
最熱血：患癌柯煒林狀態大勇
早前宣布確診肺腺癌第四期的柯煒林狀態非常好，在第五集單元飾演一位充滿熱血的摔角手，與ANSONBEAN飾演摔角兄弟，二人將兄弟情、矛盾與對夢想的偏執演繹得淋漓盡致。柯煒林將對自閉弟弟的內疚與掙扎表現得恰到好處。加上香港職業摔角手客串，令比賽場面極具真實感，整個單元看得人熱血沸騰！
最破格：盧鎮業梁雍婷竊聽畸戀
盧鎮業（小野）與金像獎最佳女配角梁雍婷，在第六集單元上演了一段圍繞「偷聽」與「棟篤笑」的破格畸戀！梁雍婷將骨妹的單純與後來發現被背叛的心碎演繹得層次分明，而小野則完美駕馭了那個笨口拙舌卻渴望表達的複雜角色。這段圍繞偷聽與創作的愛情故事，題材大膽，二人充滿火花的演繹更是一絕！
最寫實：余香凝鬧爆廢柴老公
因育兒而家庭失和，這一幕無疑是不少新手父母的真實寫照！第七集主角梁仲恆與余香凝在的士上一段長達6分半鐘的一鏡到底吵架戲，從育兒分歧爭論到翻舊帳，對白寫實得令人心寒。兩人將夫妻間的愛恨交纏演繹得淋漓盡致，被網民封為「年度最強吵架戲」，故事真相更是神反轉！
最Man爆：陳健朗盧慧敏亡命戀
高手可以不發一言，但氣場必須強大！導演兼演員陳健朗在第八集單元飾演車房「啞仔」，全集零對白，僅靠眼神和肢體語言，便塑造出一個沉默寡言卻重情重義的硬漢。劇中他與盧慧敏（Amy Lo）飾演的Vic發展出一段亡命愛情，更有連場動作打鬥場面，Man味爆燈。
最懸疑：姜卓文亦正亦邪
第九集「天堂之門」上演了一場校園「羅生門」。姜卓文飾演的柳Sir，同時被三位女學生Jennie、阿寶、佩詩以不同視角描述，令真相撲朔迷離。姜卓文周旋於三女之間，展現出溫文與偽善的多面性，而陳書昕、許月湘、林千渟三位新生代女演員亦演活了各自的心計與盤算，整個故事懸念十足，引人入勝。
最強過江龍：詹子萱獲原作者欽點
第十一集主角「勝男」由台灣新生代演員詹子萱飾演。就連原作者海笑也對她讚不絕口，指早於李榮浩和張天賦的MV中已對她留下印象，但最令人深刻的，無疑是她在Netflix話題劇《愛愛內含光》中自然不造作的演出。拍攝《存酒人》前，她更剛奪得金鐘獎最具潛力新人獎，實力備受肯定。
最青春：童童Sica鬧交最強
何洛瑤（Sica）飾演的Chia，如今形象溫柔，與小薯茄蔡曉童（童童）飾演的火爆前隊友阿嵐重逢時，兩人之間充滿了格格不入的張力。蔡曉童的搖滾演繹則型格十足，充滿力量，將角色的不忿與堅持表現得淋漓盡致。二人的爭執戲一氣呵成，從懷緬到怨懟，情緒轉換極具說服力，道盡了青春夢想在現實洪流中消逝的殘酷與遺憾。
最搶鏡：小演員揮低鍾雪瑩
第十三集「醉」的MVP，金馬影后亦要讓路！鍾雪瑩飾演的酗酒母親固然入型入格，但全集MVP，網民一致將其頒給年僅8歲的天才小演員小D（李昀蔚）！她飾演被迫早熟的女兒，以「小大人」的姿態獨自應對一切，對白清晰，氣場強大到完全不像一個小女孩，其懂事的模樣令人心痛不已。網民留言激讚：「小D的光芒蓋過了所有人！」
最催淚：董瑋談善言細膩父女情
第十四集「龍舌蘭」請來香港電影界殿堂級的武術指導兼導演董瑋客串，飾演患有柏金遜症的前龍虎武師。這是董瑋首次參演ViuTV劇集，他將角色行動不便、記憶退化的狀態演繹得入木三分，尤其與飾演女兒的談善言之間的父女情，更是細膩感人。為了圓父親重溫昔日錄影帶的心願，女兒借用「市井酒吧」重拍西部牛仔片，場面溫馨。
最期待：張新悅壓軸登場解謎
尋尋覓覓，原來是你！雄哥（朱栢謙飾）經營酒吧、用十年時間還酒，背後的初衷就是為了尋回女神Elaine。大結局壓軸登場的，正是息影多年的張新悅
！當她緩緩步入酒吧，為雄哥的故事畫上句號，也為觀眾送上了終極彩蛋。
同場加映最誘惑：趙頌茹性感人妻
除了每集串星，其實主線角色亦非常到位。全劇最火辣無疑是趙頌茹（阿Yu）飾演的人妻Anne。作為阿當（楊樂文 飾）的秘密SP，阿Yu突破尺度作性感演出，大方展露一雙美腿，其中一幕將腿輕放於楊樂文肩上的畫面，誘惑滿分卻不落俗套，完美演繹出危險關係的極致張力，這次絕對是阿Yu入行以來的一大突破！
最慘情：楊樂文搞喊觀眾
最意想不到，全劇最令人心碎的角色竟是他！楊樂文（Lokman）飾演的阿當，表面是個風流不羈的浪子，殊不知內心埋藏著一個足以摧毀他的創傷。當觀眾以為他終於要解開心結，結局竟是180度的劇情反轉，令所有觀眾錯愕又痛心。Lokman將角色的瀟灑與空洞演繹得絲絲入扣，其悲劇收場成為全劇最大的遺憾。