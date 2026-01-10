存酒人︱一文盤點最強串星 童童驚喜演出 影后女神戲味突圍!！

ViuTV原創劇《存酒人》昨晚大結局，劇集以單元故事形式推進，每集都有重量級或新世代演員驚喜客串，陣容鼎盛。由金馬影后鍾雪瑩、好戲之人盧鎮業、董瑋，到久休復出的蔣雅文，再到新生代演員柯煒林、ANSONBEAN等，位位都交出亮眼表現，令每個單元故事都火花四濺。不少網民表示劇集後勁極強，絕對值得在ViuTV App從頭到尾一氣呵成重溫。現在就為大家逐一盤點，劇中到底隱藏了多少位最強串星？