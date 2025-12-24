存酒人第3集｜Tiger@MIRROR重遇初戀 與朱栢謙遇車禍生死未卜！
ViuTV全新劇集《存酒人》第3集「第一支」主線劇情有重大推進，不但有Tiger@MIRROR（邱傲然）的感情線逐漸浮面，雄哥（朱栢謙 飾）為了還一支酒給昔日女神，更上演一幕「情敵圍爐」，驚喜客串的卡士位位都是好戲之人！
雄哥尋昔日女神 召集三大情敵
市井酒吧老闆雄哥為了尋回昔日女神Elaine，歸還一支充滿回憶的存酒，可謂絞盡腦汁。在員工燁仔（Tiger飾）的獻計下，雄哥決定從當年的三位情敵入手，希望從他們身上找到Elaine的線索。於是，市井眾人隨即展開「尋人任務」，兵分三路，過程笑料百出之餘，更驚喜地請來多位好戲之人客串！當中包括由資深舞台劇演員高翰文飾演的教會負責人Jimmy哥；燁仔與初戀阿雪（安柔潔 飾）則一同找到了由實力派演員梁博恩飾演的「黑熊」；鬼妹（徐㴓喬飾）和標叔（夏韶聲飾）就負責尋找型格演員李生衍飾演的David。四位當年的情敵更因而破冰重聚，一同飲酒憶述往事，為雄哥的尋人之旅增添了不少戲劇性。
Tiger重遇初戀自揭黑歷史
除了幫老闆尋人，燁仔的感情線亦正式展開！他中學時期的初戀情人阿雪突然來到市井酒吧，二人重遇後結伴去「還酒」，昔日情愫再度升溫。在與阿雪的相處過程中，燁仔更罕有地敞開心扉，解釋自己為何在酒吧工作卻「以奶代酒」，親口剖白過去曾經酗酒的黑歷史。這段坦白會否成為二人關係更進一步的催化劑？
Tiger朱栢謙遇嚴重車禍
另外，劇中另一條感情線亦悄悄萌芽，鬼妹（徐㴓喬飾）原來一直暗戀阿當（Lokman飾），眼神充滿愛意，為之後的劇情發展埋下伏線。至劇集尾聲，燁仔駕車質問雄哥Elaine是否他的初戀時，二人互不相讓，隨後更遇上嚴重車禍！這個震撼的結尾為下集留下極大懸念！
圖片來源：ViuTV