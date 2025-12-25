存酒人第4集｜Tiger身世之謎揭盅！凌文龍彭秀慧年度最心寒飯局 一句說話即場決裂！

ViuTV全新原創劇《存酒人》自播出以來話題不斷，劇集改編自同名得獎小說，由《IT狗》監製簡君晉與《今晚打喪屍》導演盧煒麟聯手打造，卡士陣容強勁。劇集以即將結業的「市井酒吧」為背景，講述老闆雄哥（朱栢謙飾）與伙計燁仔（邱傲然@MIRROR飾）一同尋找存酒客人，歸還一支支盛載著不同故事的酒。劇集以單元故事形式推進，每集都會邀請新一代演員或好戲之人客串，而第四集「朋友一場」由周祉君、凌文龍、彭秀慧及蔡瀚億（Babyjohn），上演一場極度寫實、火花四濺的友情崩壞實錄！