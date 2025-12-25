存酒人第4集｜Tiger身世之謎揭盅！凌文龍彭秀慧年度最心寒飯局 一句說話即場決裂！
廣告
ViuTV全新原創劇《存酒人》自播出以來話題不斷，劇集改編自同名得獎小說，由《IT狗》監製簡君晉與《今晚打喪屍》導演盧煒麟聯手打造，卡士陣容強勁。劇集以即將結業的「市井酒吧」為背景，講述老闆雄哥（朱栢謙飾）與伙計燁仔（邱傲然@MIRROR飾）一同尋找存酒客人，歸還一支支盛載著不同故事的酒。劇集以單元故事形式推進，每集都會邀請新一代演員或好戲之人客串，而第四集「朋友一場」由周祉君、凌文龍、彭秀慧及蔡瀚億（Babyjohn），上演一場極度寫實、火花四濺的友情崩壞實錄！
Tiger角色身世揭秘！
在進入本集單元故事前，劇情率先揭露主角燁仔加入市井酒吧前的身世之謎。原來他曾是個憤世嫉俗的青年，因父母不在身邊，連學費都無法負擔，每日只能屈在車上過夜，靠酗酒麻醉自己度日。後來因在市井酒吧醉酒鬧事，才被逼留低打工還錢，從而展開了這段故事。而在上集結尾，燁仔與雄哥遇上車禍，本集交代燁仔雖然清醒過來，但雄哥依然昏迷不醒。就在此時，一位名叫樂仔的客人（周祉君 飾）突然來到酒吧，指名要取回自己寄存的酒，由此正式揭開第四集單元故事「朋友一場」的序幕。
Babyjohn出賣朋友賺點擊
本集故事圍繞五位昔日好友展開，由周祉君飾演的樂仔是個寂寂無名的演員，事業停滯不前，連由演員轉行成為健身KOL的女朋友Liza（張凱娸 飾）都看扁他，勸他及早轉行，二人感情早已變淡。朋友圈中，還有由凌文龍飾演的社工阿羊，他是朋友間的和事佬，因突然被公司炒魷魚，一氣之下買了全場最貴的一支酒，豪言要請大家分享。同場的還有金像獎最佳新晉導演彭秀慧飾演的心靈治療導師美君，雖然事業有成，但離婚後一直未能走出傷痛。最後一位則是憑《狂舞派》為人熟識的蔡瀚億（Babyjohn），他飾演網台節目主持人Kam爺，口沒遮攔，經常在節目中大爆朋友的秘密賺取點擊率。
一句「朋友一場」埋下炸彈
這五位朋友表面和諧，實則各懷鬼胎，每個人都對其他人有著或多或少的不滿與微言。這種壓抑的關係，最終在一場酒局中徹底爆發，五人反面收場，從此再無聯絡。大受打擊的樂仔將這段慘痛的酒局經歷寫成了舞台劇，意外獲得迴響，更因此被人認識。在尋回一點自我價值後，他決定重回市井酒吧，獨自喝完那支見證著友情破滅的酒，為這段關係劃上一個苦澀的句號。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期