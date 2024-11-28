《愛回家》小花半年冇工開靠底薪過活 感嘆公司改制度要等工開

現年34歲嘅孟希璘出身演藝世家，父親孟龍更係《第39屆金馬獎》「最佳動作設計」得主。從小就已經與演藝圈打交道嘅孟希璘2018年正式加入TVB，並於《愛·回家之開心速遞》飾演Laptop而為人熟。但孟希璘近期就停工長達半年之久，就連本月嘅台慶亦未有出席。早前孟希璘接受訪問時就親自披露停工原因，仲感嘆少咗工開嘅問題……

