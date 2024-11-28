《愛回家》小花半年冇工開靠底薪過活 感嘆公司改制度要等工開
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現年34歲嘅孟希璘出身演藝世家，父親孟龍更係《第39屆金馬獎》「最佳動作設計」得主。從小就已經與演藝圈打交道嘅孟希璘2018年正式加入TVB，並於《愛·回家之開心速遞》飾演Laptop而為人熟。但孟希璘近期就停工長達半年之久，就連本月嘅台慶亦未有出席。早前孟希璘接受訪問時就親自披露停工原因，仲感嘆少咗工開嘅問題……
孟希璘冇工開靠底薪生活
孟希璘15歲患上原發性雷諾氏綜合症，導致關節長期腫痛又經常發熱，須長時間接受治療。最近孟希璘就因為此病停工，不過早前佢接受訪問就透露心律不正同甲亢仍需時間康復，不過關節痛嘅情況就已經改善唔少。孟希璘更大爆停工以來都係靠積蓄來維持生活，並稱自己「都係有底薪嘅」，而且慳錢成習慣嘅孟希璘亦明白演藝行業的確會有好大落差。
孟希璘呻公司變制度少咗工開
孟希璘亦透露TVB現時多數劇都係與內地視頻平台同步，因此拍劇嘅模式已經唔似以前流水式作業咁劇接劇，亦係新劇產量下降嘅原因。而且除咗自己外，公司亦有唔少同事都面臨冇工開嘅情況。
孟希璘仲提及父親孟龍亦與自己面臨類似情況，甚至幾年冇開過工。但係孟希璘就稱父親從來都冇放棄過，依然keep住研究電影製作，並於冇工開嘅日子揸van仔維持生活，令自己學識好好裝備自己，等機會來到時就盡情投入。
撰文：東方新地圖片來源：ig@ballmang、youtube@TVB (official)、《十八年後的終極告白》劇照、《痞子殿下》截圖