44歲巨乳前「晶女郎」淡出後近況曝光 升呢超強闊太 私人飛機遊艇之外再解鎖新身份
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前「晶女郎」孟瑤淡出娛樂圈多年，44歲的她定居美國加州馬利布富豪區，日常生活是坐私人飛機、遊艇出海、打頂級高爾夫球，富貴程度令人咋舌。最近她更遠赴拉斯維加斯參加世界撲克大賽，與1,475名選手苦戰3天後奪得第16名，實力與財力同樣驚人。
孟瑤出戰WSOP女子錦標賽苦戰3天
孟瑤近日現身拉斯維加斯，參加2026年世界撲克大賽（WSOP）女子$1,000無限注德州撲克錦標賽。比賽期間她收起平日性感打扮，一身全黑造型配上墨鏡，冷靜專注地與來自世界各地的選手較量。經過連續3天激烈對決，她在1,475名參賽者中成功突圍，最終以第16名完成賽事，雖然未能殺入決賽圈，但成績已相當亮眼。
孟瑤坦言參賽無遺憾感激寶貴經驗
對於今次比賽結果，孟瑤在社交平台分享感受時表示「沒有遺憾」，並感激參賽為她帶來寶貴經驗。事實上這並非她首次參加撲克競賽，過往她已多次出現在不同級別的撲克賽事中，今次能在全球最頂級的WSOP舞台上取得16強佳績，足以證明她在牌桌上的實力絕非花瓶級別，「美女賭神」稱號當之無愧。
私人飛機遊艇豪宅盡顯天花板級富貴生活
孟瑤2008年嫁入豪門，與經營內衣生意的富二代周磊結婚並誕下大仔Dustin，惟2019年離婚收場。2022年她突然宣布在美國誕下細仔Austin，BB爸爸身份至今成謎。離婚後她的生活不跌反升，現居加州馬利布背山面海豪宅，屋內空間闊落兼擁有超大花園，景觀壯麗。她不時在社交平台大晒名牌手袋、高級餐廳、私人飛機及遊艇照片，更成功轉型荷里活製片人，首部製作電影《Face Blindness》曾奪得「最佳外語影片」獎項，事業與生活雙線開花。
網民熱議孟瑤從晶女郎蛻變成人生贏家
孟瑤的近況曝光後隨即引發網民熱議，不少人對她的華麗轉身感到驚嘆。有網民留言表示「以前覺得佢只係靠身材，依家先知人哋有腦有錢有生活」、「呢個先叫真正贏在終點線」、「私人飛機加世界撲克大賽，呢種人生我諗都唔敢諗」。亦有人好奇她的財富來源，紛紛追問「究竟BB爸爸係邊個」、「離婚之後仲富貴過之前」，對這位前性感女星的逆襲人生充滿好奇。
資料或影片來源：原文刊於新假期