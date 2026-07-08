44歲巨乳前「晶女郎」淡出後近況曝光 升呢超強闊太 私人飛機遊艇之外再解鎖新身份

前「晶女郎」孟瑤淡出娛樂圈多年，44歲的她定居美國加州馬利布富豪區，日常生活是坐私人飛機、遊艇出海、打頂級高爾夫球，富貴程度令人咋舌。最近她更遠赴拉斯維加斯參加世界撲克大賽，與1,475名選手苦戰3天後奪得第16名，實力與財力同樣驚人。