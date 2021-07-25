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孟瑤自爆有第二春 陪男伴坐私人飛機去美國 搞土豪生日宴請好友

Lily Mak

36歲的「晶女郎」孟瑤去年宣布與內地富豪周磊早已離婚，並再次活躍於幕前，繼早前推出新歌拍MV，又聯同陳爽、張美妮及張嘉兒為《開心大綜藝》的「我要上台慶」表演跳舞，曾自薦要留港拍劇的孟瑤，自爆已搵到第二春。近日孟瑤在社交網上載坐私人飛機去美國打高爾夫球的照片，身邊出現了一名高大威猛的男士，她更花盡心思為男方慶生，可見關係非常密切。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、孟瑤微博圖片、IG圖片、陳爽IG圖片

孟瑤自爆有個圈外男友

孟瑤於08年與內地富二代周磊結婚，誕下一子Dustin，但去年她宣布已於2019年離婚，坦言離婚後更自由自在，更自爆已有一年半的圈外男友，「離婚後係自由自在咗，不過都有拍拖嘅，都開心嘅，因為始終都深信愛情。拍咗都係想每日都開開心心咁。（點識㗎？）大家食飯嘅時候識嘅，圈外人嚟，我仲相信愛情好美好，好sweet㗎！」

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孟瑤在社交網po出與一名翤大威猛的男伴一齊現身機場停機坪的照片。（圖片來源：孟瑤IG）
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孟瑤坐在私人飛機內，可見其男伴正在她旁邊睡覺。（圖片來源：孟瑤IG）

全身名牌坐私人飛機

孟瑤曾表示男朋友不希望曝光，所以她沒有透露男友做什麼行業是甚麼人，不過近日她的社交網卻出現了一名高大威猛的男伴，男方伴著她一齊搭私人飛機去美國，日前孟瑤又為對方慶祝生日，她po出為男方準備的生日花、蛋糕及場地佈置，而生日蛋糕的朱古力牌更寫上Mr. Dong(董先生)，而孟瑤身邊的好姊妹包括陳爽都在社交網為這位壽男送上祝福，他大有可能就是孟瑤的圈外男友。

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孟現日前為7月生日的男伴慶祝生日，當好友留言祝福他時，孟瑤都會代為多謝。（圖片來源：孟瑤IG）
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孟現為男方準備的生日禮物及佈置。（圖片來源：孟瑤IG）
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蛋糕上的朱古力牌寫上Mr. Dong董先生。（圖片來源：孟現IG）

土豪式慶祝生日

孟瑤離婚後仍過住闊太生活，上月36歲生日的她，連日有慶生儀式，更舉行土豪式生日會，邀請了陳爽及張美妮等姊妹一齊玩，以「杜拜土豪」為主題，眾人化身石油王子和石油公主，之後更在五星級酒店宴請朋友，看來孟瑤連日的生日會花了不少金錢。

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上月孟瑤36歲生日，化身成石油公主。（圖片來源：孟瑤IG）
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圈中好友包括陳爽、張美妮及張嘉兒都有出席。（圖片來源：孟瑤IG）
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在孟瑤的土豪式生日會，男伴更送上一吻。（圖片來源：孟瑤IG）
開完主題生日會，孟現一身晚裝再宴請朋友。（圖片來源：孟瑤IG）
開完主題生日會，孟現一身晚裝再宴請朋友。（圖片來源：孟瑤IG）
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表明想留港拍劇的孟瑤，早前曾搵曾志偉傾工作安排。（圖片來源：孟瑤IG）

孟瑤重現電視熒幕

久未在港公開露面的孟瑤，早前與陳爽、張嘉兒及張美妮一齊為節目排練，相隔10年再現無綫，孟瑤特別興奮，認真排舞又練歌，一副誓要東山再起的模樣，更表示兒子在北京讀書，所以只能在電視上看她的演出。

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唔講唔知，原來孟瑤、陳爽、張美妮與張嘉兒是相識十幾年的好姊妹。
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孟瑤排舞不忘玩自拍。

孟瑤公開投訴高層

孟瑤表示今次的表演非常艱辛，舞步非常難，每次練完都好痛，甚至行唔到路，雖然她是在北京舞蹈學院畢業，但原來已經十幾年冇跳舞，所以孟瑤緊張到瞓唔到覺。孟瑤仲話好想留港拍劇，不過高層曾志偉似乎掛住搞好綜藝節目，拍劇未必話到事喇！所以孟瑤公開投訴：「依家都見唔到佢，往年志偉生日大家會一齊慶祝，但今年傳咗好多次短訊畀佢都冇回覆，只係上次開會見過佢。」

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每次排舞都好長時間，孟瑤與張嘉兒、陳爽累到挨埋一邊休息。
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練掛三日每日長達9小時，四位太太都話好辛苦，好彩仔女都有到場打氣，只有孟瑤因囝囝身在北京返學所以孤軍作戰。

孟瑤自爆離婚 出新歌同小鮮肉拍MV

孟瑤08年同內地富豪周磊秘密結婚，囝囝都9歲大，本來生活無憂賺錢買花戴嘅佢，去年年尾突然宣佈19年時同老公已離婚，不過闊太生活依舊，早前仲喺微博大晒收花收包包、又推出自己歌曲，力證自己單身一樣有市場。離婚後的孟瑤依然富貴，但亦需要推出作品谷谷人氣，早前推出新歌《我們》，更與貌似細一輪的小鮮肉對戲。

「晶女郎」孟瑤靠性感出位

上月七夕，孟瑤身在香港，佢喺微博上載收花相，身穿低胸裝身後有無敵海景，不過重點就去咗最低入場費十幾廿萬一個嘅Hermes包包度喇！
上月七夕，孟瑤身在香港，佢喺微博上載收花相，身穿低胸裝身後有無敵海景，不過重點就去咗最低入場費十幾廿萬一個嘅Hermes包包度喇！
日前孟瑤喺微博自爆同內地富豪老公已經離婚，因為性格差異喎！
去年孟瑤喺微博自爆同內地富豪老公已經離婚，因為性格差異喎！
孟瑤同老公育有一個9歲兒子，離婚後二人共同撫養。
孟瑤同老公育有一個9歲兒子，離婚後二人共同撫養。

曾經係王晶愛將嘅孟瑤，當年做「晶女朗」憑性感導彈身材出位，喺《我老婆係賭聖》同《七擒七縱七色狼》等電影中都搶晒fo，到08年同內地內衣品牌總裁周磊結婚，10年生埋囝囝，之後孟瑤邊做闊太邊拍戲，依然留戀做明星。去年尾孟瑤突然在微博宣佈，19已經同富豪老公登記離婚，又指會共同撫養已經9歲嘅囝囝Dustin。無論當年結婚定係今次離婚孟瑤都一樣低調，難怪去年7月佢透露會簽內地新經理人公司，以全新姿態示人，原來因為已經回復單身。

以前身材激凸甚有肉地嘅孟瑤，去年銳意到荷李活發展，更曾赴美國上堂學英文及演戲，又積極做運動及減肥，短短三個月成功減掉18磅，可惜因中美貿易戰及疫情而受阻。
以前身材激凸甚有肉地嘅孟瑤，去年銳意到荷李活發展，更曾赴美國上堂學英文及演戲，又積極做運動及減肥，短短三個月成功減掉18磅，可惜因中美貿易戰及疫情而受阻。
勤做運動操弗都要放爆汗相上微博，孟瑤想引死人呀？
勤做運動操弗都要放爆汗相上微博，孟瑤想引死人呀？

性格差異導致離婚

孟瑤喺微博公告離婚消息：「各位關心、愛護我的朋友們︰我已恢復單身一段日子了，我和周先生一起共度了很多美好的時光，可惜未能克服性格的差異，因此於2019年已經登記離婚了，並共同撫養我們的兒子。儘管已不是夫妻，但我們是永遠的家人。懇請外界不要作不必要的臆測，這會傷害我和我的家人，亦懇請大家給予我們私人空間，讓我們適應新的生活。感謝大家的愛護和支持！」

做咗人妻同人母嘅孟瑤，樣同身材都keep得好好，早前更影咗一輯懷舊相放上微博，大晒長腿。
做咗人妻同人母嘅孟瑤，樣同身材都keep得好好，早前更影咗一輯懷舊相放上微博，大晒長腿。
以前嘅孟瑤乳出驚人，肯露唔怕蝕底，深得老闆王晶寵愛。
以前嘅孟瑤乳出驚人，肯露唔怕蝕底，深得老闆王晶寵愛。
「晶女郎」孟瑤當年受王晶力捧，出席公開場合都拖實佢。
「晶女郎」孟瑤當年受王晶力捧，出席公開場合都拖實佢。
孟瑤主演嘅呢套《七擒七縱七色狼》真係好經典。
孟瑤主演嘅呢套《七擒七縱七色狼》真係好經典。

七夕收心形花

19年已經離婚嘅孟瑤絕對不甘寂寞，36歲嘅佢仲有大把裙下之臣，從早前喺微博上載嘅近況顯示，去年身處香港的孟瑤喺七夕(8月25日)，曾收到兩大紮靚花，其中一紮更砌成心形，唔止呀！椅上仲放咗一個閒閒地十幾廿萬嘅愛馬仕包包，送禮者認真大手筆。

孟瑤08年同內地富商周磊秘婚，三年後仔都生埋先豪花3千萬補辦夢幻婚禮，當年一家三口好幸福。
孟瑤08年同內地富商周磊秘婚，三年後仔都生埋先豪花3千萬補辦夢幻婚禮，當年一家三口好幸福。
老公係內地「胸圍大王」，孟瑤除咗獲老爺送3千呎北京豪宅外，早年又在北京投資開餐廳，後來賣盤賺錢，再喺上海開設五萬呎KTV，另老公又打本畀佢做內衣店的CEO，不時見她在港一身闊太打扮現身。
老公係內地「胸圍大王」，孟瑤除咗獲老爺送3千呎北京豪宅外，早年又在北京投資開餐廳，後來賣盤賺錢，再喺上海開設五萬呎KTV，另老公又打本畀佢做內衣店的CEO，不時見她在港一身闊太打扮現身。

同蕭公子演夫妻

當年戰鬥格嘅孟瑤甚有男人緣，婚後接拍劇集《風雲天地》同蕭正楠合演夫妻，打情罵俏之餘仲有接吻戲，戲外佢哋都出雙入對傳過緋聞，今次孟瑤離婚變單身女王，一定有好多男士虎視眈眈啦！

13年同蕭正楠喺內地拍劇集《風雲天地》合演鬥氣夫妻，奉旨打情罵俏又有接吻戲，戲裡戲外出雙入對更傳出緋聞。
13年同蕭正楠喺內地拍劇集《風雲天地》合演鬥氣夫妻，奉旨打情罵俏又有接吻戲，戲裡戲外出雙入對更傳出緋聞。

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