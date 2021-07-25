孟瑤自爆有第二春 陪男伴坐私人飛機去美國 搞土豪生日宴請好友

36歲的「晶女郎」孟瑤去年宣布與內地富豪周磊早已離婚，並再次活躍於幕前，繼早前推出新歌拍MV，又聯同陳爽、張美妮及張嘉兒為《開心大綜藝》的「我要上台慶」表演跳舞，曾自薦要留港拍劇的孟瑤，自爆已搵到第二春。近日孟瑤在社交網上載坐私人飛機去美國打高爾夫球的照片，身邊出現了一名高大威猛的男士，她更花盡心思為男方慶生，可見關係非常密切。

撰文：東方新地 圖片：東方新地、孟瑤微博圖片、IG圖片、陳爽IG圖片