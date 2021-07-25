孟瑤自爆有第二春 陪男伴坐私人飛機去美國 搞土豪生日宴請好友
撰文：東方新地 圖片：東方新地、孟瑤微博圖片、IG圖片、陳爽IG圖片
孟瑤自爆有個圈外男友
孟瑤於08年與內地富二代周磊結婚，誕下一子Dustin，但去年她宣布已於2019年離婚，坦言離婚後更自由自在，更自爆已有一年半的圈外男友，「離婚後係自由自在咗，不過都有拍拖嘅，都開心嘅，因為始終都深信愛情。拍咗都係想每日都開開心心咁。（點識㗎？）大家食飯嘅時候識嘅，圈外人嚟，我仲相信愛情好美好，好sweet㗎！」
全身名牌坐私人飛機
孟瑤曾表示男朋友不希望曝光，所以她沒有透露男友做什麼行業是甚麼人，不過近日她的社交網卻出現了一名高大威猛的男伴，男方伴著她一齊搭私人飛機去美國，日前孟瑤又為對方慶祝生日，她po出為男方準備的生日花、蛋糕及場地佈置，而生日蛋糕的朱古力牌更寫上Mr. Dong(董先生)，而孟瑤身邊的好姊妹包括陳爽都在社交網為這位壽男送上祝福，他大有可能就是孟瑤的圈外男友。
土豪式慶祝生日
孟瑤離婚後仍過住闊太生活，上月36歲生日的她，連日有慶生儀式，更舉行土豪式生日會，邀請了陳爽及張美妮等姊妹一齊玩，以「杜拜土豪」為主題，眾人化身石油王子和石油公主，之後更在五星級酒店宴請朋友，看來孟瑤連日的生日會花了不少金錢。
孟瑤重現電視熒幕
久未在港公開露面的孟瑤，早前與陳爽、張嘉兒及張美妮一齊為節目排練，相隔10年再現無綫，孟瑤特別興奮，認真排舞又練歌，一副誓要東山再起的模樣，更表示兒子在北京讀書，所以只能在電視上看她的演出。
孟瑤公開投訴高層
孟瑤表示今次的表演非常艱辛，舞步非常難，每次練完都好痛，甚至行唔到路，雖然她是在北京舞蹈學院畢業，但原來已經十幾年冇跳舞，所以孟瑤緊張到瞓唔到覺。孟瑤仲話好想留港拍劇，不過高層曾志偉似乎掛住搞好綜藝節目，拍劇未必話到事喇！所以孟瑤公開投訴：「依家都見唔到佢，往年志偉生日大家會一齊慶祝，但今年傳咗好多次短訊畀佢都冇回覆，只係上次開會見過佢。」
孟瑤自爆離婚 出新歌同小鮮肉拍MV
孟瑤08年同內地富豪周磊秘密結婚，囝囝都9歲大，本來生活無憂賺錢買花戴嘅佢，去年年尾突然宣佈19年時同老公已離婚，不過闊太生活依舊，早前仲喺微博大晒收花收包包、又推出自己歌曲，力證自己單身一樣有市場。離婚後的孟瑤依然富貴，但亦需要推出作品谷谷人氣，早前推出新歌《我們》，更與貌似細一輪的小鮮肉對戲。
「晶女郎」孟瑤靠性感出位
曾經係王晶愛將嘅孟瑤，當年做「晶女朗」憑性感導彈身材出位，喺《我老婆係賭聖》同《七擒七縱七色狼》等電影中都搶晒fo，到08年同內地內衣品牌總裁周磊結婚，10年生埋囝囝，之後孟瑤邊做闊太邊拍戲，依然留戀做明星。去年尾孟瑤突然在微博宣佈，19已經同富豪老公登記離婚，又指會共同撫養已經9歲嘅囝囝Dustin。無論當年結婚定係今次離婚孟瑤都一樣低調，難怪去年7月佢透露會簽內地新經理人公司，以全新姿態示人，原來因為已經回復單身。
性格差異導致離婚
孟瑤喺微博公告離婚消息：「各位關心、愛護我的朋友們︰我已恢復單身一段日子了，我和周先生一起共度了很多美好的時光，可惜未能克服性格的差異，因此於2019年已經登記離婚了，並共同撫養我們的兒子。儘管已不是夫妻，但我們是永遠的家人。懇請外界不要作不必要的臆測，這會傷害我和我的家人，亦懇請大家給予我們私人空間，讓我們適應新的生活。感謝大家的愛護和支持！」
七夕收心形花
19年已經離婚嘅孟瑤絕對不甘寂寞，36歲嘅佢仲有大把裙下之臣，從早前喺微博上載嘅近況顯示，去年身處香港的孟瑤喺七夕(8月25日)，曾收到兩大紮靚花，其中一紮更砌成心形，唔止呀！椅上仲放咗一個閒閒地十幾廿萬嘅愛馬仕包包，送禮者認真大手筆。
同蕭公子演夫妻
當年戰鬥格嘅孟瑤甚有男人緣，婚後接拍劇集《風雲天地》同蕭正楠合演夫妻，打情罵俏之餘仲有接吻戲，戲外佢哋都出雙入對傳過緋聞，今次孟瑤離婚變單身女王，一定有好多男士虎視眈眈啦！